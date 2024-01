"Chơi lớn" đội mũ lông mặc bikini khoe lưng trần, (G)I-DLE gây tranh cãi: Vừa hở hang vừa đạo nhái?

Mới đây, (G)I-DLE đã tung bộ ảnh tiếp theo để quảng bá cho album "2" sắp phát hành vào ngày 29/1 tới. Sau bộ concept đầu tiên theo phong cách chiến binh gợi nhớ đến những girlgroup gen 2, bộ ảnh lần này của nhóm nữ nhà CUBE gây sốc bởi quá táo bạo. "Chơi lớn" mang bikini, đội mũ lông giữa trời tuyết, (G)I-DLE khiến dân tình ngỡ ngàng bởi sự dạn dĩ trong concept.

(G)I-DLE trong ảnh concept đầu tiên gợi nhớ đến các nhóm nữ gen 2

Tạo hình thứ 2 gây sốc

5 cô gái không ngại khoe trọn đường cong trong outfit kiệm vải, chỉ có áo bikini rực rỡ ánh bạc cùng chân váy - mũ lông. Những năm gần đây, trào lưu mang bikini trượt tuyết được khởi xướng bởi nhiều it girl hàng đầu như Kendall Jenner hay Dua Lipa, do đó với giới mộ điệu, đây không phải ý tưởng lạ. Tuy nhiên, tại môi trường khắc nghiệt như Kpop, hiếm có nhóm nhạc nữ gen 4 nào dám theo đuổi hình ảnh này ở thời điểm hiện tại.

Bộ ảnh gây tranh cãi vì hở bạo, Soyeon bị chỉ trích vì "bất đồng quan điểm" của chính mình

"Gái Thái" Minnie thể hiện biểu cảm quyến rũ

Lần đầu tiên Miyeon lột xác khỏi hình tượng công chúa

Do đó, bộ ảnh này ngay lập tức gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Nhiều khán giả cho rằng (G)I-DLE đã quá hở hang, thậm chí bộ ảnh đi ngược lại tinh thần nhóm từng thể hiện qua màn comeback trước đó - NXDE. Trong bài hát này, trưởng nhóm Soyeon lấy hình tượng Marilyn Monroe để phê phán những định kiến về phụ nữ trong giới giải trí và xã hội. "Khi nghe một ai đó nói 'Tôi sẽ cởi bỏ hết', người ta sẽ thường nghĩ 'Người này định làm gì đó gợi tình à?'. Tôi muốn đập tan thành kiến đầy tiêu cực đó. Không phải tôi muốn thể hiện sự khiêu gợi, mà tôi muốn thay đổi cách nhìn nhận của mọi người", Soyeon từng phát biểu.

Bộ ảnh của (G)I-DLE dính nghi vấn đạo nhái

Dáng chụp của Yuqi dường như tham khảo toàn bộ từ mẫu

Shuhua cũng tương tự

Không chỉ gây tranh cãi vì mặc hở, bộ ảnh này bị chỉ trích chủ yếu bởi lý do đạo nhái. Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra điểm "sai sai". Đội ngũ sáng tạo cho (G)I-DLE bị tố sao chép y nguyên một bộ ảnh nổi tiếng nước ngoài. Từ tạo dáng cho đến các chi tiết trang phục giống nhau đến 90%. Chưa kể, concept mùa đông của (G)I-DLE còn gây liên tưởng không ít đến hình tượng iconic của BLACKPINK trong How You Like That, nhất là tạo hình cá nhân của Rosé.

BLACKPINK trong How You Like That

Tạo hình của Rosé

Trên MXH Hàn Quốc, dân tình phản ứng trái chiều về bộ ảnh đạo nhái kể trên. Dù visual của các thành viên vẫn được khen, nhưng cư dân mạng lại rất khắt khe với việc sao chép ý tưởng và hở "quá trớn". Tranh cãi vẫn nổ ra, phía CUBE vẫn chưa có động thái lên tiếng đính chính. Màn comeback của (G)I-DLE gặp sóng gió ngay từ giai đoạn quảng bá khiến fan không khỏi lo ngại.

Phản ứng Knet:

- Đạo nhái!

- Đến mức này thì ý nghĩa của bài 'Nxde' lại càng mập mờ hơn...

- I-DLE càng ngày mặc càng hở. Từ hồi teaser "Tomboy" đã gần như cởi hết rồi. Chắc vì Jeon Soyeon, Minnie và Yuqi đều gầy nên vậy. Miyeon Shuhua hồi trước kín đáo phết nhưng giờ cũng hở bạo. Chắc thông điệp muốn truyền tải không phải là đổ lỗi cho dư luận đâu nhỉ; Trong MV Queencard với Allergy cũng toàn mặc đồ lót. Nếu định làm như thế thì đừng gửi thông điệp như bài "Nxde". Tôi là fan mà cũng không biết phản ứng thế nào. Mỗi lần comeback đều bị chỉ trích, vì là tự sản xuất nên fan cũng không thể động vào các thành viên, thành ra chỉ biết chê CUBE thôi, đau đầu thật.

- Sao nhiều bình luận chê hở hang quá lố vậy? Đi ngược thời đại hay gì. Nhiều người không thèm để ý đến quyền tự do ngôn luận.

- Hóng (G)I-DLE lắm nhưng hình tượng này không hợp.

- Xinh đấy nhưng hy vọng mặc kín hơn.

- Dạo này càng ngày ăn mặc càng bạo, nhưng xinh thật.