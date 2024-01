Nhóm nữ nhà JYP ra album, chạy tour thế giới dù thiếu giọng ca chính, netizen: Đội hình như "ăn theo" BLACKPINK đến cùng?

Mới đây vào ngày 8/1, ITZY đã chính thức tung ca khúc chủ đề Untouchable và album Born to Be. Ngay từ những hình ảnh quảng bá đầu tiên, nhóm nữ gen 4 nhà JYP đã gây tranh luận bởi đội hình 4 thành viên gây liên tưởng đến BLACKPINK và aespa. Mặc cho thiếu vắng main vocal Lia, ITZY vẫn liều lĩnh cho ra hẳn 1 album và chuẩn bị chạy tour thế giới. Trong buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu Untouchable, các thành viên đã hé lộ về tình hình nhóm khi Lia đang tạm dừng hoạt động vì lý do sức khoẻ.

ITZY trong buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu Untouchable

Trưởng nhóm Yeji suy nghĩ tích cực về màn comeback của 4 cô gái: "Đang là đầu năm và tôi rất vui với khởi đầu tích cực này. Hãy chờ đợi những khoảnh khắc đáng nhớ mà chúng tôi đã chuẩn bị trong album Born to Be nhé". Yeji còn đề cập đến việc Lia đang tạm ngừng hoạt động: "Lia luôn ủng hộ chúng tôi. Cô ấy nói sẽ theo dõi kỹ đợt quảng bá lần này. Với sự cổ vũ từ Lia, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, thể hiện một phiên bản tốt hơn khi cô ấy trở lại."

ITZY sẽ thực hiện world tour sau khi quảng bá album

Bên cạnh đó, Chaeryeong nhấn mạnh: "Để hạn chế tối đa sự vắng mặt của Lia, chúng tôi đang nỗ lực hơn nữa chuẩn bị cho world tour sắp tới". Theo đó, ITZY sẽ thực hiện world tour sau khi quảng bá album. Tuy nhiên, việc thiếu đi main vocal khiến dân tình lo ngại về khả năng làm chủ sân khấu của nhóm nữ nhà JYP. Màn comeback Untouchable cũng mang về nhiều ý kiến trái chiều vì loạt tạo hình bị cho "sao y bản chính" BLACKPINK.

ITZY

..."sao y bản chính" từ BLACKPINK

Cố tình để ITZY quảng bá với 4 thành viên, JYP cũng bị chỉ trích vì thiếu cân nhắc, sáng tạo trong việc xây dựng concept. Theo phong cách chiến binh mạnh mẽ, ITZY lặp lại hoàn toàn những tạo hình "iconic" BLACKPINK từng thực hiện. Chưa kể, ở một số hình ảnh, đội hình của ITZY lại gây lầm tưởng vì giống aespa. Những tranh cãi này đã dấy lên từ thời điểm JYP nhá hàng về màn comeback Born to Be cho ITZY.

Nếu tiếp tục chạy tour với đội hình này, sẽ càng có nguy cơ đẩy ITZY vào lối mòn giống với các nhóm nữ khác. Trên MXH, nhiều khán giả khắt khe nhận xét JYP như đang nỗ lực "ăn theo" BLACKPINK đến cùng.

Đôi lúc lại gây lầm tưởng aespa

Ngoài ra, không ít người cảm thấy tiếc nuối cho thời hoàng kim của ITZY. Từng là nhóm nữ tiên phong thế hệ, màu sắc, cá tính âm nhạc mạnh mẽ. Đội hình 5 người của ITZY được đánh giá cao khi tổng hoà kỹ năng của các thành viên. Do đó, điều fan mong muốn nhất là Lia sớm trở lại hoạt động.

ITZY ngày càng tuột phong độ. Những năm gần đây thành tích "lọt thỏm" khi so với các nhóm nữ đàn em. MV Untouchable mới nhất cũng chỉ thu về hơn 2,5 triệu view sau 1 ngày phát hành, một con số hết sức hẩm hiu.