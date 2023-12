Knet chọn nhóm nữ gen 4 số 1 Kpop: Riêng NewJeans "out trình" vì làm được điều BLACKPINK không làm được?

Gần đây, trên MXH Hàn Quốc, các topic về tổng kết cuối năm nhận về nhiều sự chú ý. Với sự phát triển nhanh chóng của nhiều nhóm nữ gen 4, Knet đưa ra phân tích toàn diện thành tích một số đại diện nổi bật trong năm 2023, và bình chọn girlgroup số 1. Kết quả dựa trên việc so sánh, đối chiếu nhiều yếu tố như doanh thu lưu diễn, lượt stream Spotify, doanh số Nhật Bản trên Oricon, hệ thống xếp hạng nội địa iChart, Circle Chart cũng như thành tích trên các BXH Billboard, số liệu YouTube, TikTok,... 4 nhóm nữ được đưa lên “bàn cân” chính là NewJeans, IVE, aespa và LE SSERAFIM.

Thành tích quốc tế của 4 nhóm nữ gen 4 hàng đầu

Theo đó, nhóm nữ gen 4 đang dẫn đầu về doanh thu world tour là aespa. SYNK: Hyper Line bán thành công hơn 330.000 chỗ trong suốt chuyến lưu diễn, lấp đầy nhiều địa điểm ăn khách tại Bắc Mỹ, Nhật Bản. Theo sát phía sau là IVE với hơn 150.000 vé bán ra, LE SSERAFIM hơn 100.000 vé. NewJeans chưa thể thống kê vì chưa chạy tour thế giới.

Nhóm nữ gen 4 đang dẫn đầu về doanh thu world tour là aespa với SYNK: Hyper Line

Xét thành tích quốc tế, NewJeans dẫn đầu không bàn cãi với loạt ca khúc xu hướng. Nhóm nữ của Min Hee Jin “áp đảo” Kpop với 5 ca khúc lọt Billboard Hot 100 bao gồm: Super Shy - #48), OMG - #74, ETA - #81, Ditto - #82 và Cool With You - #93. LE SSERAFIM cũng giành được vị trí đáng nể ở #119 với Perfect Night. Trên BXH Billboard 200, NewJeans cũng đạt kỷ lục ấn tượng, E.P Get Up trụ vững trong 21 tuần, debut ở vị trí #2. Mini album Unforgiven của LE SSERAFIM trụ hạng trong 8 tuần. aespa có tận 2 album lọt top, MY WORLD trụ hạng trong 3 tuần và Drama 1 tuần.

Xét thành tích quốc tế, NewJeans dẫn đầu không bàn cãi

Về lượng stream trên nền tảng Spotify, NewJeans tiếp tục đứng đầu Kpop gen 4 nhờ liên hoàn hit Ditto - OMG - Super Shy hàng chục triệu lượt phát trực tuyến. LE SSERAFIM duy trì lượng người nghe ổn định trên Spotify. Hai ca khúc Unforgiven và Perfect Night đều có thành tích đáng nể. Xét về số lượng người đăng ký YouTube, NewJeans thu hút lượng khán giả đáng kể, với hơn 4,5 triệu subscribe mới. Kênh TikTok NewJeans thu về hơn 6,4 triệu người theo dõi. aespa, LE SSERAFIM và IVE lần lượt xếp sau ở hai nền tảng YouTube và TikTok.

HYBE áp đảo khi sở hữu đến 2 nhóm nữ gen 4 "ăn nên làm ra", LE SSERAFIM cũng có lượng fan quốc tế cực đông đảo nhất là sau Perfect Night

Tại Nhật Bản, LE SSERAFIM dẫn đầu về doanh số album, Unforgiven “tẩu tán” hơn 118.000 bản. Tiếp theo là I AM và Baddie của IVE với doanh số lần lượt là 40.000 và 69.000 bản. NewJeans đã bán được 36.000 bản cho OMG và 69.000 bản cho Get Up, trong khi aespa bán được 56.000 bản với MY WORLD và 26.000 bản Drama. Trên Oricon, NewJeans là nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có xếp hạng cao nhất (Ditto - #15; OMG - #25).

Ở Hàn Quốc, IVE chiếm ưu thế

Ở Hàn Quốc, IVE chiếm ưu thế, là nhóm nữ được phát trực tuyến nhiều nhất. Theo sau lần lượt là NewJeans, LE SSERAFIM và aespa. Trên Circle Chart, NewJeans dẫn đầu doanh số bán album, theo sau là IVE, aespa và LE SSERAFIM.

NewJeans “out trình”, đạt được thành tích đến BLACKPINK cũng chưa làm được

Nhìn tổng thành tích NewJeans - IVE - aespa và LE SSERAFIM đạt được trong 2023, dân mạng Hàn có nhiều phản ứng khác nhau, từ ngạc nhiên với độ “phá đảo” quốc tế của NewJeans đến tự hào về thành công trong nước của IVE. Mỗi nhóm đều có một thế mạnh, nhắm đến thị trường riêng. Tựu chung, NewJeans được nhận xét “out trình” Kpop gen 4 nhờ nhiều kỷ lục khó phá vỡ.

NewJeans được nhận xét “out trình” Kpop gen 4 nhờ những cột mốc khó phá vỡ

Thậm chí, ở năm đầu tiên sau debut, NewJeans còn đạt được thành tích mà nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK vẫn chưa đạt được - liên tục thắng double Daesang ở các lễ trao giải cuối năm. Từ MAMA, MMA đến AAA, NewJeans đều thắng lớn với loạt giải phụ và 2 Daesang cho ca khúc Ditto.

BLACKPINK là nhóm nữ toàn cầu nhưng chưa từng chạm tay vào Daesang các lễ trao giải cuối năm

Trong suốt 7 năm hoạt động, BLACKPINK mở khoá nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào Daesang. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định NewJeans có con đường cực rộng mở khi thể hiện ấn tượng, dẫn đầu cả thành tích nội địa lẫn quốc tế.

Phản ứng netizen:

- NewJeans out trình còn gì, thậm chí còn đạt Daesang ở năm đầu tiên. Nhóm nữ quốc tế mạnh như BLACKPINK vẫn chưa làm được đâu.

- Rõ ràng là IVE rất mạnh ở Hàn Quốc.

- Bụng của HYBE bây giờ chắc no lắm, cả hai nhóm nữ hàng top đều làm ăn rất ngon nghẻ ở Hàn, Nhật và Mỹ.

- Tôi nghĩ NewJeans là mạnh nhất khi xét đến lượng người theo dõi cả trong nước và quốc tế, nhưng có một số phần trong kỷ lục Hàn Quốc cho thấy IVE cao hơn. Tôi nghĩ trong nước thì đó là NewJeans > IVE > LE SSERAFIM, nhưng nếu chúng ta nói chuyện ở phạm vi quốc tế, tôi nghĩ cũng đúng là NewJeans > LE SSERAFIM > aespa > IVE.

- Cố lên, tất cả các nhóm nhạc nữ gen 4! Tôi có niềm tin vào tất cả các bạn.

- Ôi chao, LE SSERAFIM đã lập được rất nhiều kỷ lục tốt.

- NewJeans có quá nhiều bài hát hay… ngay cả album remix gần đây của họ cũng hay.

- Tôi thực sự ngạc nhiên khi NewJeans đang hoạt động rất tốt ở cả trong nước lẫn quốc tế, đúng là ở một đẳng cấp khác…