Nhóm nhạc của Jang Wonyoung sao chép NewJeans?

Nói đến nghệ sĩ nổi bật nhất Kpop gen 4 hiện tại, NewJeans là cái tên đầu tiên được điểm danh. Tháng 8/2022, 5 cô gái ra mắt với màn đánh úp đậm hơi thở Y2K Attention. 4 tháng đầu debut, NewJeans đã sở hữu 2 siêu hit Hype Boy và Ditto càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc, mở đường ra quốc tế.

Mùa trao giải 2023, nhóm nữ của Min Hee Jin tạo nên lịch sử khi là girlgroup đầu tiên thắng “double Daesang” ở liên tiếp 3 giải MAMA, MMA và AAA. Thành công đạt đỉnh, NewJeans trở thành hình mẫu cho nhiều công ty giải trí lấy cảm hứng sáng tạo concept nhóm nữ.

Tại Hàn Quốc, NewJeans bước lên vị thế nhóm nữ hàng đầu. Dù ra mắt sau tận 10 tháng, với sự phát triển như “vũ bão” của mình, NewJeans đã sớm đủ sức cạnh tranh trực tiếp với “gà chiến" Starship IVE. Cả hai đều có thế mạnh về nhạc số và tên tuổi phủ sóng quốc dân.

Nếu NewJeans có Hype Boy, Ditto và Super Shy phá đảo mọi ngóc ngách thì IVE có Love Dive và liên hoàn 3 hit PAK 2023: Kistch - I AM và Baddie. Chưa kể, sức ảnh hưởng của Jang Wonyoung còn làm mưa làm gió ở lĩnh vực quảng cáo, thời trang, là visual tiêu chuẩn của idol nữ gen 4.

Gần đây, trên mạng xã hội Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện các topic bàn luận về sự nghiệp của hai nhóm nữ “cạnh tranh" vị thế top 1 gen 4, theo đó, chủ đề “IVE sao chép NewJeans" đang thu về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, bài đăng liệt kê một số hoạt động của có sự trùng hợp như: NewJeans phát hành bài hát cho Coca Cola, IVE tung nhạc cho Pepsi; Danielle lồng tiếng cho Disney, Ahn Yujin cũng lồng tiếng cho Disney.

Đặc biệt, khi NewJeans thử nghiệm tung 3 ca khúc chủ đề cho E.P Get Up (bao gồm: New Jeans, Super Shy, Cool With You) thì IVE cũng làm tương tự sau vài tháng với album I’ve Mine (3 bài chủ đề bao gồm Either Way, Off The Record và Baddie). Cả 2 album này đều làm tốt về nhạc số và doanh thu bán đĩa. Nhiều người chỉ ra Starship đã “học hỏi" cách Min Hee Jin định hướng cho NewJeans để áp dụng với IVE. Kể cả phong cách Y2K IVE theo đuổi trong các đợt comeback gần đây cũng bị cho là “lấy cảm hứng" từ nhóm nữ hàng xóm.

Tuy nhiên, những dẫn chứng kể trên gây tranh cãi vì mang tính cảm tính. IVE và NewJeans đều là những cái tên đắt show nhất Kpop gen 4. Không khó hiểu khi các nhãn hàng đều tìm đến. Fan IVE chỉ ra, Jang Wonyoung đã hợp tác với Pepsi từ trước khi NewJeans debut, Starship có SISTAR và Hyorin đã hát nhạc Disney từ thập kỷ trước. Cáo buộc “sao chép” là vô căn cứ.

Về việc trùng định hướng quảng bá 3 ca khúc chủ đề hay phong cách Y2K, không có lý lẽ cụ thể để nhận định IVE hoàn toàn đi theo NewJeans. Concept sản phẩm của hai nhóm chưa bao giờ trùng nhau, màu sắc âm nhạc và vũ đạo đều được định hình riêng. Chọn 1 hay 3 ca khúc chủ đề cho album, là việc công ty chủ quản có thể tự mình quyết định.

Trước khi NewJeans ra mắt, Y2K đã trở thành làn sóng thời trang mạnh mẽ trên toàn cầu. NewJeans không phải “biểu tượng Y2K” duy nhất, việc các nhóm nữ vận dụng xu hướng vào sản phẩm không có gì đáng tranh cãi.

Phản ứng Knet:

- NewJeans đâu phải “biểu tượng Y2K", cái gì cũng phải là NewJeans à?

- Chọn 2-3 bài chủ đề cũng bị nói là sao chép?

- Pepsi liên tục hợp tác qua các dự án với nghệ sĩ Starship từ năm 2018 rồi. Cùng thực hiện campaign, Jang Wonyoung hát nhạc cho Pepsi 3 năm từ 2021 đến 2023. Ai mới là người bắt chước ai đây? Vừa phải thôi.

- Nhưng hợp tác với Disney thì liên quan gì? Nếu nghĩ vì NewJeans đã làm nên Starship mới liên hệ với Disney để lấy suất thì rất vô lý.

- Pepsi IVE đã hợp tác từ trước khi NewJeans xuất hiện rồi cơ.

- Yujin không lồng tiếng mà là bản cover đặc biệt. Disney thích cả hai, sao phải vớ vẩn vậy?

- Nếu nói đến chuyện này thì Hyorin Starship từng hát OST Frozen rồi.

- NewJeans thành công nhưng không phải “paved the way" đâu.