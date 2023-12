NME chọn 25 album châu Á hay nhất 2023: NewJeans #1 không bàn cãi, đại diện Việt Nam xuất sắc lọt top là ai?

Là ấn phẩm âm nhạc hàng đầu Anh Quốc được thành lập từ năm 1953, những phê bình, đánh giá từ New Musical Express (NME) luôn có sức ảnh hưởng nhất định với thị trường âm nhạc. Không nằm ngoài làn sóng tổng kết cuối năm, mới đây, NME cũng đã tung top list 2023 với nhiều điểm đáng chú ý. Về thị trường châu Á, tạp chí danh giá chọn 25 album hay nhất, một đại diện Việt Nam xuất sắc "lọt mắt xanh".

NewJeans dẫn đầu thuyết phục

Nói về nền công nghiệp âm nhạc có sự phát triển mạnh mẽ nhất những năm qua, hiệu ứng Kpop tạo ra là không cần bàn cãi. Trong top 25 album châu Á hay nhất 2023 của NME, có đến 4 album thuộc về các nhóm nữ gen 4. Cụ thể bao gồm: Kiss Of Life - Kiss Of Life (#19); tripleS LOVElution - [ↀ] (#12); LE SSERAFIM - Unforgiven (#3) và NewJeans dẫn đầu với E.P Get Up đầy thuyết phục.

HYBE lại chứng minh vị thế hàng đầu Kpop với 2 đại diện được NME đánh giá cao là LE SSERAFIM

... và NewJeans

Một lần nữa, HYBE lại chứng minh vị thế hàng đầu Kpop với 2 đại diện được NME đánh giá cao. LE SSERAFIM cùng Unforgiven được NME lựa chọn là album châu Á hay nhất 2023 ở vị trí thứ 3. Màn comeback gây sốt suốt mùa hè của LE SSERAFIM khẳng định vững chắc khả năng chạy đường dài ở năm thứ 2 hoạt động, không ngại phá vỡ giới hạn và ấn tượng qua cách truyền tải vũ đạo mang tính xu hướng.

Trong các BXH âm nhạc 2023, "gà nhà" HYBE liên tục xuất hiện và giành vị trí áp đảo, đặc biệt là NewJeans. Nhóm nữ mới của Min Hee Jin có 1 năm rực rỡ cùng liên hoàn hit và E.P Get Up được giới chuyên môn đánh giá cao.

Get Up không chỉ tạo xu hướng toàn cầu mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao

"Get Up - EP thứ hai của ‘những người đi đầu’ NewJeans đủ sức khẳng định họ là người tạo ra xu hướng của một thời đại. Với thời lượng nhanh chóng 12 phút, 6 bài hát của Get Up đưa ra ‘lối thoát’ khỏi những khuôn mẫu phổ biến của Kpop – chủ nghĩa tối đa, những đoạn điệp khúc, những bản ballad buồn ngủ để tiến thẳng vào lãnh thổ có tiêu chuẩn riêng", lời bình của NME.

Super Shy - NewJeans

Trước đó, NewJeans cũng là đại diện Kpop duy nhất lọt top 10 ca khúc hay nhất 2023 của Rolling Stone với Super Shy (#6). Chuyên trang âm nhạc khó tính Pitchfork chọn Super Shy là MV có vũ đạo hay nhất 2023 vì sự hài hoà giữa phần nhìn lẫn phần nghe. Không chỉ đưa những âm thanh mang tính biểu tượng trở lại trong những bản phối thú vị, NewJeans còn tạo xu hướng rộng khắp với vũ đạo và phong cách. Giới trẻ phát cuồng với tinh thần cổ điển mà tươi mới của 5 cô gái sinh đầu thập kỷ 2000 truyền tải.

Album "ái" - tlinh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt

Xuất hiện ở vị trí #15 trong top 25 album châu Á hay nhất 2023, "ái" của tlinh là đại diện Việt Nam duy nhất được NME "điểm mặt đặt tên". Album đầu tay của nữ rapper Gen Z được tạp chí âm nhạc Anh Quốc miêu tả "là bản thu RnB tuyệt đẹp".

Xuất hiện ở vị trí #15 trong top 25 album châu Á hay nhất 2023, "ái" của tlinh là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt

"Là tuyên bố chắc chắn về quyền tự quyết trong nghệ thuật, ‘ái' khiến nhiều định kiến phải thay đổi. Cô ấy đưa chúng ta khám phá nhiều góc độ đầy nút thắt được gọi là tình yêu, các trạm khác nhau của nó: tổn thương, chữa lành, tha thứ và hơn thế nữa. Cô ấy cũng ý nhị nhưng có tầm nhìn rộng mở về ‘ham muốn’, đặc biệt trong câu chuyện vui tươi - 'ghệ iu dấu của em ơi", lời bình của NME. Bỏ qua những tranh cãi, tlinh đã có album đầu tay ấn tượng với câu chuyện tràn ngập màu hồng, những mong cầu, khát khao yêu và được yêu.

tlinh đã có album đầu tay ấn tượng, lọt mắt xanh tạp chí âm nhạc Anh Quốc

Sự công nhận NME dành cho tlinh là một tín hiệu đáng kì vọng cho nhạc Việt trong tương lai. Với sự chỉn chu, sáng tạo trong âm nhạc và concept, ngày càng nhiều E.P/album Việt được giới phê bình quốc tế để mắt.