Thành tích quốc tế của 4 ông lớn Kpop 2023: HYBE thắng đậm mọi mặt, YG không còn BLACKPINK "lui về số 0"

Tổng hợp thành tích Billboard và Spotify của SM - YG - JYP - HYBE:

Billboard Hot 100

- HYBE: 18 bài hát

#1 Like Crazy - Jimin

#1 Seven - Jung Kook

#5 3D - Jung Kook

#5 Standing Next To You - Jung Kook

#30 Set Me Free pt.2 - Jimin

#44 Too Much – The Kid Laroi ft. Jung Kook

#48 Take Two - BTS

#48 Super Shy - NewJeans

#51 Slow Dancing - V

#58 Haegeum - Agust D

#60 On The Street - jhope

#65 Angel Pt.1 - Jimin

#74 OMG - NewJeans

#76 VIBE - Taeyang ft. Jimin

#81 ETA - NewJeans

#82 Ditto - NewJeans

#93 Cool With You - NewJeans

#96 Love Me Again - V

- YG: 0 bài hát

- SM: 0 bài hát

- JYP: 2 bài hát

#84 Moonlight Sunrise - TWICE

#90 LALALALA - Stray Kids

Billboard 200:

- HYBE: 11 album

#1 The Name Chapter: Temptation - TXT

#1 Get Up - NewJeans

#2 FACE - Jimin

#2 D-Day - Agust D

#2 FML - SEVENTEEN

#2 Layover - V

#2 GOLDEN - Jung Kook

#2 Seventeenth Heaven - SEVENTEEN

#4 Dark Blood - ENHYPEN

#6 UNFORGIVEN - LE SSERAFIM

#162 WHY.. - BOYNEXTDOOR

- JYP: 6 album

#1 5-STAR - Stray Kids

#1 ROCK-STAR - Stray Kids

#2 Ready To Be - TWICE

#14 ZONE - Jihyo

#23 Kill My Doubt - ITZY

#122 expérgo - NMIXX

- SM: 3 album

#9 My World - aespa

#13 Ay-yo - NCT 127

#28 ISTJ - NCT Dream

- YG: 0 album

10 ca khúc Kpop được stream nhiều nhất Spotify 2023

- HYBE: 6 bài

#1 Seven - Jung Kook

#3 Like Crazy - Jimin

#4 OMG - NewJeans

#5 Ditto - NewJeans

#6 Super Shy - NewJeans

#10 Hype Boy - NewJeans

- YG: 3 bài

#7 Money - Lisa

#8 Flower - Jisoo

#9 Shut Down - BLACKPINK

- JYP: 0 bài

- SM: 0 bài

10 nghệ sĩ Kpop được stream nhiều nhất Spotify 2023

- HYBE: 7 nghệ sĩ

#1 BTS

#2 Jung Kook

#4 NewJeans

#6 Jimin

#8 SEVENTEEN

#9 TXT

#10 LE SSERAFIM

- YG: 1 nghệ sĩ

#3 BLACKPINK

- JYP: 2 nghệ sĩ

#5 Stray Kids

#7 TWICE

- SM: 0 nghệ sĩ