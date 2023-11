Jennie (BLACKPINK) lập kỷ lục cá nhân: Đứng đầu Kpop chỉ với 2 bài hát, 0 album!

Mới đây, Spotify của Jennie đã chính thức cán mốc 21,1 triệu người nghe hàng tháng. Theo đó, Jennie vượt NewJeans để trở thành nghệ sĩ nữ có monthly listeners cao nhất Kpop. Thành tích này bổ sung vào danh sách kỷ lục cá nhân cực ấn tượng của Jennie, nhất là khi nữ rapper BLACKPINK chỉ có vỏn vẹn 2 ca khúc cá nhân và… 0 album.

Lượng người nghe hàng tháng của Spotify là chỉ số thay đổi theo từng mốc thời gian. Vừa qua, Jennie trở lại mạnh mẽ với ca khúc You & Me. Dù đã được phổ biến suốt hơn 1 năm tại tour Born Pink và là món quà tặng fan, You & Me vẫn trở thành hiện tượng. Giai điệu viral toàn cầu với loạt trend vũ đạo và biến hình. Tại Hàn, You & Me có bảng thành tích ấn tượng, liên tục leo hạng trong top 10 các BXH nhạc số.

Bên cạnh đó, màn góp giọng của Jennie trong ca khúc One of the Girl (OST The Idol) cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp cũng có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Ở thời điểm phát hành, màn hợp tác này vấp phải phản ứng trái chiều vì hiệu ứng tiêu cực từ bộ phim. Ngày 6/11, One of the Girls trở lại mạnh mẽ trên các BXH âm nhạc, tiến thẳng vào top 50 BXH Spotify toàn cầu (vị trí #49) sau 5 tháng ra mắt. Gần đây, bài hát đạt lượng stream kỷ lục lên đến hơn 2.5 triệu lượt/ngày (số liệu ngày 28/11).

Từ SOLO, đến You & Me và One of the Girls, bất kì nhạc phẩm nào của Jennie cũng đang chiếm giữ loạt xu hướng đáng gờm trên MXH, giúp cô nàng vững danh xưng “it girl số 1 Hàn Quốc". Chỉ với 2 ca khúc chính thức và 0 album, Jennie đã lập thành tích khủng tại quốc tế, fan càng kì vọng hơn vào album cá nhân đầu tay của cô nàng. Sau khi kết thúc World Tour Born Pink, Jennie đã nhiều lần hé lộ việc chuẩn bị comeback hoành tráng, sau 5 năm kể từ lần đầu tiên quảng bá solo.