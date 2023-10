Jennie trở lại solo sau 5 năm: Thành tích xứng danh idol top đầu dù chỉ ra nhạc tặng fan, không quảng bá

Ngày 6/10 vừa qua, Jennie đã chính thức cho ra mắt audio và MV biểu diễn đặc biệt ca khúc You & Me. Đây là bản tình ca đã sáng tác và thu âm từ 4 năm trước, lần đầu được Jennie “mang ra ánh sáng" trong đêm diễn Born Pink đầu tiên tại Seoul và đồng hành cùng cô nàng suốt 66 concert toàn thế giới. Dù các fan đã nghe đến thuộc nằm lòng, nhưng Jennie vẫn quyết định chuẩn bị You & Me như món quà đặc biệt tặng đến người hâm mộ. Sau 2 ngày phát hành, You & Me giữ vững sức hút, trụ vững các BXH âm nhạc.

JENNIE - You & Me

Video performance theo phong cách thuỷ thủ mặt trăng của Jennie hiện thu về hơn 15 triệu lượt xem và giữ top xu hướng tại nhiều quốc gia. Ở phiên bản chính thức, Jennie đã thay đổi phần lời rap và phát hành song song cùng phiên bản Coachella. Trên BXH Spotify toàn cầu, You & Me ra mắt ở vị trí thứ 18 cùng 4,66 triệu lượt nghe ngày đầu, lập thành tích bài hát thứ hai của nữ solo Kpop có lượt stream cao nhất vào ngày đầu tiên trong năm 2023 (sau Flower của Jisoo).

Jennie đã thay đổi lời rap cho bản chính thức và phát hành song song cùng phiên bản Coachella

Tại Mỹ và Hàn, You & Me là bài hát của nữ solo Kpop có lượt stream ngày đầu cau nhất Spotify 2023 (Mỹ: 504,873 lượt; Hàn: 51,654 lượt). Tính riêng Itunes, Jennie chiếm giữ top #1 toàn cầu và 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. You & Me trở thành bài hát duy nhất được phát hành vào năm 2023 của nữ nghệ sĩ Kpop đạt #1 trên iTunes toàn cầu và châu Âu.

You & Me được chuẩn bị kỹ lưỡng với những thước phim đẹp như mơdù chỉ là MV biểu diễn tặng fan

Không hổ danh là thành viên được fan Hàn “ưu ái" nhất, thành tích nội địa của Jennie cũng cực kì ổn định. Dù bài hát đã lan toả rộng khắp trong 11 tháng qua, Jennie vẫn khiến dân Hàn “phát sốt" với màn trở lại của mình. Ra mắt trong “chảo lửa" đụng độ trực tiếp với các chiến thần nhạc số gen 4 như IVE, (G)I-DLE và nhóm nam nhà SM NCT 127, You & Me không cần quảng bá vẫn lọt top 10 MelOn, có thời điểm chạm đến top #5. BXH lúc 11 giờ Hàn sáng 7/10 lần lượt #1 Bugs; #8 MelOn; #12 Genie; #33 FLO. Đây là những thứ hạng vô cùng ổn định với một ca khúc ra mắt chỉ để tặng fan.

Jennie giữ vững thành tích nội địa dù đụng độ toàn đối thủ nặng ký

Sức hút của “it girl số 1” chứng minh qua độ thảo luận về Jennie trên MXH. Từ tạo hình, âm nhạc cho đến tương tác xung quanh màn trở lại với You & Me đều là chủ đề hot hàng đầu. Đầu tư chỉn chu từ hình ảnh cho đến giai điệu, You & Me tiếp tục ghi dấu là bản hit tiếp theo của Jennie sau 5 năm kể từ SOLO . Nhiều người cho rằng, nếu đây là một bài hát mới chắc chắn hiệu ứng sẽ bùng nổ, gây bão làng nhạc. You & Me nhận về phản ứng tích cực, album solo của Jennie lại càng được kì vọng hơn bao giờ hết.