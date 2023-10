Jennie hóa thủy thủ mặt trăng chính thức ra mắt tình ca "You & Me", lời rap mới ẩn ý "đánh dấu chủ quyền" bạn trai V (BTS)?

11 giờ trưa 6/10 (theo giờ Việt Nam), Jennie đã chính thức trình làng bản tình ca You & Me. Đúng 1 năm kể từ lần đầu biểu diễn trên sân khấu Born Pink, main rapper nhà BLACKPINK chuẩn bị phiên bản đặc biệt cho You & Me tri ân fan đã đồng hành trong suốt hành trình World Tour. Ca khúc này cũng đánh dấu màn comeback cá nhân sau 5 năm của Jennie kể từ MV đầu tay SOLO. Dù các fan đã “thuộc nằm lòng" giai điệu, video You & Me vẫn nhanh chóng thu về cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau hơn 30 phút lên sóng, chứng minh sức hút khủng của "it girl số 1 Hàn Quốc" Jennie.

JENNIE - You & Me

Poster của You & Me do chính tác giả Sailor Moon vẽ nên, tạo hình lấy cảm hứng từ sân khấu Coachella 2023

Trong phiên bản đặc biệt của You & Me, Jennie hoá thân thành thuỷ thủ mặt trăng với tạo hình đặc trưng. Poster chính của You & Me cũng được đích thân tác giả Sailor Moon vẽ. Nữ idol thần thái cuốn hút, khoe visual thần sầu như nhân vật anime khiến dân tình không thể rời mắt. Suốt 1 năm biểu diễn You & Me, Jennie đã lăng xê thành công xu hướng trang phục biểu diễn balletcore làm mưa làm gió giới mộ điệu. Concept "nhảy múa dưới trăng" được phát huy tối đa tác dụng, tạo nên những thước phim đẹp như mơ, đậm chất nghệ thuật.

Jennie khoe visual thần sầu như nhân vật anime khiến dân tình không thể rời mắt

You & Me là tổng hòa của nhiều yếu tố và kỹ năng, Jennie thể hiện sự hoàn thiện khi kết hợp hát, nhảy, rap và cả múa đương đại

Concept "nhảy múa dưới trăng" được phát huy tối đa tác dụng, tạo nên những thước phim đẹp như mơ

Jennie đảm nhận toàn bộ phần sản xuất video biểu diễn You & Me, chứng minh tư duy hình ảnh hàng đầu của fashion icon thế hệ mới. You & Me là tổng hoà của nhiều yếu tố và kỹ năng, trong đó, Jennie thể hiện sự hoàn thiện của một idol 7 năm tuổi khi kết hợp hát, nhảy, rap và cả múa đương đại.

Jennie đảm nhận toàn bộ phần sản xuất video biểu diễn You & Me

Nói về ý tưởng phát hành ca khúc, YG cho biết: "Chúng tôi quyết định chính thức phát hành ca khúc dành tặng cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng chuyến lưu diễn thế giới. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là món quà đặc biệt đem những cảm xúc và kỉ niệm khi đó quay trở lại. Để đáp lại sự ủng hộ của fan, chúng tôi đã chuẩn bị một performance video riêng biệt bên cạnh việc ra mắt nhạc số". Giữa lúc hợp đồng của BLACKPINK vẫn chưa có tuyên bố chính thức, động thái của YG phần nào xoa dịu được dư luận sục sôi ý kiến xung quanh vấn đề tái ký.

Jennie thêm lời rap mới cho "You & Me": "Em không quan tâm tình đầu của anh"

Đặc biệt, Jennie một lần nữa bổ sung lời rap mới cho You & Me phiên bản biểu diễn đặc biệt, sau phiên bản cực chất tại Coachella. Phân đoạn rap: "I don’t care about your first love, This should be your last one; Nothin’ like your last one; You look better on me, that’s fashion" (tạm dịch: Em không quan tâm đến mối tình đầu của anh, Đây mới là điểm cuối, không có gì tương tự lần cuối cùng; Anh trông tuyệt vời hơn khi ở bên em, đó là thời trang") thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều fan tinh tế phát hiện đằng sau lời rap ngọt ngào là ẩn ý "đánh dấu chủ quyền" của Jennie với bạn trai.

V đã hát về tình yêu đã mất trong Love Me Again, lời rap mới của Jennie như khẳng định lại việc hai người mới thực sự dành cho nhau

Trước đó, V (BTS) cũng gây sốt làng nhạc khi cho ra mắt full album 5 ca khúc kể về chuyện tình ngọt ngào mà nữ chính được đề cập chính là Jennie. Trong track mở đường của V, ca khúc Love Me Again mang giai điệu u sầu, vang vọng với ca từ đầy sự níu kéo: "Anh ước em sẽ yêu anh một lần nữa", "Em có ổn không nếu anh ở bên người khác?". V đã hát về tình yêu đã mất và khao khát được người tình trong quá khứ chú ý một lần nữa. Lời rap mới của Jennie như khẳng định lại việc hai người mới thực sự dành cho nhau. Dù chưa một lần thừa nhận, nhưng V và Jennie đã dám công khai nắm tay tại Paris, thay vạn lời nói chứng minh tình cảm sâu đậm mặc thị phi bủa vây.