Hoàng Mỹ An đem cả vũ đoàn vào MV, đúng tinh thần kiện tướng dancesport

Ca khúc Nhảy nhảy nhảy thuộc thể loại nhạc Disco, được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Thanh Vân, có nhịp điệu rộn ràng, vui tươi xoay quanh những cảm xúc ngọt ngào, trong trẻo của tình yêu thời thanh xuân. Cơn “cảm nắng” bắt đầu từ khoảnh khắc giản đơn khi được nhảy múa cùng nhau, nắm tay ngại ngùng, trái tim thấy rung động sau một lần chạm mắt. Qua màn thể hiện đầy năng lượng của Hoàng Mỹ An, Nhảy nhảy nhảy gửi thông điệp tích cực về sự trân trọng hiện tại và niềm tin vào tình yêu, hãy cứ nhìn cuộc sống bằng lăng kính nhiệm màu và giản đơn nhất để thấy điều nhiệm màu quanh mỗi người.

MV Nhảy nhảy nhảy đúng chuẩn tinh thần của một kiện tướng dancesport đình đám như Hoàng Mỹ An bởi màn trình diễn mãn nhãn về vũ đạo xuyên suốt từ đầu đến cuối. Hoàng Mỹ An dẫn dắt khán giả đi qua từng không gian khác nhau trong MV, mà ở đó cô nàng tạo ra một thế giới đầy màu sắc, nơi mỗi bước nhảy đều góp phần kể câu chuyện tình yêu lãng mạn, diệu kỳ.

Hoàng Mỹ An kết hợp cùng Quang Đăng

Bên cạnh những cảnh quay kết hợp cùng các vũ công nổi bật của làng giải trí Việt như Lâm Vinh Hải, Quang Đăng, Đình Lộc, Xuân Thảo, Ngọc Anh, Huỳnh Nhựt, Katleen Phan Võ, Hoàng Mỹ An còn đem cả một vũ đoàn với số lượng người tham gia “khủng” vào MV Nhảy nhảy nhảy. Trong đại cảnh cuối cùng của MV, Hoàng Mỹ An nhảy cùng hàng chục vũ công, tạo nên một màn đồng diễn không thể sôi động hơn. Vũ đạo từ MV Nhảy nhảy nhảy hứa hẹn sẽ lan tỏa trên mạng xã hội, được các bạn trẻ yêu thích bởi độ vui nhộn, xem là muốn nhún nhảy “đứng ngồi không yên”.

Hoàng Mỹ An chia sẻ thêm về sản phẩm "Nhảy nhảy nhảy": “Vũ đạo là một yếu tố không thể thiếu trong các sản phẩm của An. Âm nhạc và nhảy múa luôn là hai niềm đam mê rất lớn của An. Sau khi gặt hái thành công trong lĩnh vực dancesport, An muốn khám phá khả năng của mình trong âm nhạc. Đó là sự kết nối giữa nhảy múa và âm nhạc, nơi An có thể bày tỏ cảm xúc và câu chuyện của mình qua cả hai lĩnh vực. Trong EP "Phiêu an", mỗi bài hát đều đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Điều An tự hào nhất là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, vũ đạo và câu chuyện bên trong mỗi ca khúc”.

Hoàng Mỹ An từng tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ, để lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi những màn trình diễn đầy nội lực và cảm xúc trong tạo hình Bạch Khổng Tước. Sau chương trình này, Hoàng Mỹ An còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi thành tích học tập cực đáng nể. Bên cạnh tinh thần nghiêm túc theo đuổi con đường học tập, Hoàng Mỹ An còn chứng minh tài năng nghệ thuật từ rất sớm khi giành giải vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, đoạt ngôi Á quân cuộc thi So You Think You Can Dance 2013.