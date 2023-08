Bạch Khổng Tước Hoàng Mỹ An: Kiện tướng dance sport, con nuôi của nữ ca sĩ nghi là 1 mascot khác?

Tập 4 The Masked Singer ghi nhận 2 mascot mới tham gia vào cuộc chơi: Ong Bây Bi và Bạch Khổng Tước. Với số phiếu bình chọn thấp nhất, Kỳ Lân Lãng Tử và Bạch Khổng Tước phải đối đầu nhau để giành quyền đi tiếp và kết quả: mascot mới toanh vừa mới tham gia 1 vòng Bạch Khổng Tước đã phải dừng cuộc chơi.

Bạch Khổng Tước cởi mặt nạ lộ diện với thân phận là ca sĩ trẻ Hoàng Mỹ An đã khiến hội đồng cố vấn tiếc nuối dù trước đó đã có đáp án về nhân vật này. Đáng chú ý, nhân vật Hoàng Mỹ An được cả 4 cố vấn chắc nịch cùng 1 đáp áp. Điểm đặc biệt để hội đồng cố vấn suy đoán về Bạch Khổng Tước chính là những màn vũ đạo cực kì chuyên nghiệp, cộng với việc sở hữu vóc dáng đáng mơ ước.

Hoàng Mỹ An là nhân vật đằng sau Bạch Khổng Tước

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996 tại TP.HCM, là em họ của kiện tướng dancesport Phan Hiển. Sinh ra trong gia đình có truyền thống về bộ môn này nên cô đã được rèn luyện dancesport từ nhỏ, cô cũng tham gia vào một ban nhạc nhí năm 9 tuổi. Ở bộ môn dancesport, cô mang về cho TP.HCM vô số huy chương ở các giải trong nước lẫn quốc tế và được phong kiện tướng khi chỉ mới 14 tuổi.



Được biết, Hoàng Mỹ An đã từng thử sức với sàn catwalk khi mới 10 tuổi, sau này cô chính thức nổi tiếng khi trở thành Á quân So You Think You Can Dance . Hoàng Mỹ An nhận được học bổng của 3 trường Đại học có tiếng tại Mỹ và vừa hoàn thành tốt nghiệp Đại học với điểm số gần như tuyệt đối. Hoàng Mỹ An cũng tham gia trình diễn tại một trung tâm âm nhạc lớn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Vốn xuất thân mạnh về mảng dancesport thế nên khá nhiều người hồ nghi về giọng hát của Hoàng Mỹ An, tuy nhiên cô đã chứng minh được thực lực đáng gờm của mình. Đây cũng là chi tiết xuất hiện trong đoạn băng manh mối về Bạch Khổng Tước.

Khi Bạch Khổng Tước lộ diện, Hà Nhi chia sẻ vui rằng: “Đã từng diễn cùng An ở sân khấu tại Mỹ và rất mê body của cô ấy”, hơn nữa còn tiết lộ hai người cực kì thân thiết và Hoàng Mỹ An vẫn luôn tìm Hà Nhi để tâm sự mỗi khi thất tình.

Bên cạnh đó, Hoàng Mỹ An cũng đã nhận nữ danh ca Ý Lan làm mẹ nuôi vào năm 2022. Ý Lan cho biết vì cô cảm mến tài năng và sự lễ phép của Mỹ An nên đưa đến quyết định trên dù cô đã có 6 người con ruột. Ý Lan cũng là một trong những nữ ca sĩ gạo cội nằm trong “diện tình nghi” là Cú Tây Bắc.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình Hoàng Mỹ An cho biết: “Thật sự khi nhận được lời mời của chương trình em cũng rất bất ngờ, năm ngoái khi vừa tốt nghiệp Đại học ở Mỹ và em cũng rất muốn trở lại thị trường Việt Nam vì đây là thị trường sôi động. Em muốn thử sức bản thân mình nhiều hơn nữa”. Mang đến nhiều sự bất ngờ tới tận phút cuối, Hoàng Mỹ An đã quyết định chọn một ca khúc Ballad sâu lắng mang tên Bức Thư Cuối Gửi Anh để trình diễn . Từng câu chữ bài hát như kể lại câu chuyện thông qua bức thư gửi gắm đến chàng trai bằng cả sự da diết khiến cả khán phòng như lại một lần nữa đánh cắp trái tim bởi âm nhạc của Hoàng Mỹ An.