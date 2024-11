Jin (BTS) tiết lộ hậu trường sản xuất album Happy

Album Happy bao gồm 6 ca khúc: Running Wild, I'll Be There, Another Level, Falling, Heart on the Window và I will come to you. Ca khúc chủ đề Running Wild hiện đang đứng đầu iTunes trên toàn thế giới trong 3 ngày liên tiếp và đạt top 1 trending YouTube toàn cầu .

Ca khúc I'll Be There do MAX sản xuất, đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ người Mỹ hợp tác với các thành viên của BTS. MAX đã đồng sản xuất bài hát Yet to Come của BTS vào năm 2022 và cũng từng mời Suga góp giọng trong bài hát Blueberry Eyes (2020).

Jin cho biết đã yêu cầu MAX sáng tác một bài hát với âm hưởng rock: "Anh ấy đảm bảo giai điệu sẽ phù hợp với tôi và quả thật bài hát rất hợp với giọng của tôi".

Anh cả BTS đang gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ với album solo đầu tay (Ảnh: BIGHIT)

Heart on the Window có sự góp mặt của ca sĩ Wendy, thành viên nhóm nhạc nữ Red Velvet, đây là lần đầu tiên Jin song ca với một ca sĩ không phải là thành viên của BTS. Mặc dù đã biết về kỹ năng thanh nhạc của Wendy nhưng Jin vẫn rất bất ngờ về giọng hát tuyệt vời của cô. Jin cảm thấy rất hài lòng với bài hát này.

Nam thần tượng cho biết, anh ấy đã viết Another Level dựa trên niềm đam mê chơi game trực tuyến của mình. Anh cũng đã giới thiệu bài hát này cho những người đang cố gắng lên cấp trong các trò chơi khó.

Thành viên BTS cũng tiết lộ rằng, nhiệm vụ ngôi nhà ma ám tại Làng dân gian Hàn Quốc trong chương trình tạp kỹ Run Jin của anh phát sóng trên Youtube là trải nghiệm đáng nhớ nhất khi làm chương trình này. Nam thần tượng cũng bày tỏ sự "ngạc nhiên" khi người hâm mộ yêu cầu anh làm một chương trình trò chuyện của riêng mình.

Khi được hỏi anh muốn nói gì với bản thân ngay bây giờ, Jin trả lời: "Nếu muốn làm cho ARMY hạnh phúc, bạn phải làm việc chăm chỉ hơn".