Jin (BTS) muốn chuyển tải năng lượng tích cực qua album mới

Nam ca sĩ cho biết trong một buổi hỏi đáp với công ty quản lý của mình, BigHit Music, về album này: "Thật ý nghĩa khi tôi có thể phát hành một album dưới tên của mình. Vì album phản ánh đầy đủ sở thích âm nhạc của tôi, nên tôi sẽ rất vui nếu mọi người phản hồi rằng các bài hát hay".

Trong album mới, Jin hát về hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Theo công ty quản lý, anh sẽ thể hiện những cảm xúc như tình yêu, sự phấn khích và lòng dũng cảm, đó là những yếu tố của hạnh phúc. Và Jin sẽ chuyển tất cả những cảm xúc đó vào âm nhạc của mình với mong muốn người nghe được hạnh phúc.

"Phần âm thanh đặc biệt thú vị khi được nghe trong một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, vì vậy, tôi khuyên bạn nên tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào trong một phòng hòa nhạc nếu bạn nghe những bài hát này" - Jin giải thích thêm về phần anh cho là đặc biệt trong album của mình.

Anh cả của BTS cũng cho biết ca khúc "I Will Come To You" do chính anh sáng tác là một bài hát dành tặng người hâm mộ. Jin bày tỏ nỗi nhớ người hâm mộ trong bài hát, dựa trên những ghi chú anh viết trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự.

"Đó là một bản thu âm chân thực về những suy nghĩ thẳng thắn như 'Người hâm mộ đang chờ đợi, tôi nên hát, tôi nên biểu diễn'" - Jin nói về ca khúc "I Will Come To You" - "Trong khi ôn lại những cảm xúc đó, tôi đã viết lời bài hát về mong muốn được trở lại với người hâm mộ càng sớm càng tốt".

Jin là người đầu tiên trong số các thành viên trong nhóm BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Kể từ khi xuất ngũ vào tháng 6, anh đã tích cực giao lưu với người hâm mộ. Jin đã tham gia với tư cách là người cầm đuốc cho Thế vận hội Paris 2024 và tổ chức chương trình tạp kỹ của riêng mình "Run Seok-jin" trên YouTube.

Vào ngày 16-17/11, Jin sẽ tổ chức một buổi giới thiệu người hâm mộ tại Jangchung Arena ở Seoul để kỷ niệm việc phát hành album solo trong sự nghiệp của mình.