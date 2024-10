Bài hát mới của Jin (BTS) đã lọt Top 10 bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify

(Ảnh: BigHit Music)

Với vị trí mới giành được này, "I'll Be There" đã trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất của Jin với tư cách là một nghệ sĩ solo cho đến nay.

"I'll Be There" được Jin phát hành vào thứ sáu tuần trước. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên anh cả của BTS thực hiện kể từ khi xuất ngũ. Bài hát này đã thu hút hơn 4,69 triệu lượt phát trực tuyến vào ngày phát hành - theo bảng xếp hạng được công bố vào ngày hôm sau. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục solo trước đó của Jin là vị trí thứ 17 với ca khúc "The Astronaut".

"I'll Be There" cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng các bài hát hàng đầu của iTunes tại 70 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, bao gồm Nhật Bản, Brazil và Úc, kể từ khi phát hành. Bài hát cũng đạt thành tích tốt ở các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada và Đức.

"I'll Be There" là ca khúc phát hành trước cho album solo đầu tay sắp ra mắt của Jin, "Happy", dự kiến phát hành vào ngày 15/11 lúc 2 giờ chiều. Theo theo công ty quản lý BigHit Music, bài hát mới của Jin hướng đến sự tích cực - nâng đỡ tinh thần của những người nghe đang cảm thấy mệt mỏi và cô đơn.