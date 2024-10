BTS bị tố đạo nhạc BIGBANG

Trước khi đến với vị thế nhóm nhạc toàn cầu, BTS từng là nhóm nhạc chật vật đi lên từ con số âm, gánh món nợ khổng lồ của công ty quản lý. BTS bắt đầu bật lên tại Hàn Quốc vào năm 2016, khi Spring Day trở thành hit quốc dân và giữ kỷ lục nhạc số nội địa cho đến hiện tại.

Nhưng thời điểm mới nổi tiếng, BTS vướng không ít ồn ào đạo nhái nhóm nhạc tiền bối. Những cái tên mà BTS tham khảo nhiều nhất thời kỳ đầu là BIGBANG, EXO, SHINee,... Mới đây, nhóm nhạc toàn cầu lại bị "đào" bằng chứng đạo nhạc BIGBANG từ gần 10 năm trước.

BTS - nhóm nhạc toàn cầu của Hàn Quốc

Cụ thể, interlude Wings trong album You Never Walk Alone phát hành năm 2016 của BTS có tuyến giai điệu, hoà âm và cách đặt để nhạc cụ giống với ca khúc Feeling trong album Special Edition Still Alive - BIGBANG ra mắt năm 2012. Nhiều người đã "đào" lại 2 bản nhạc, tiến hành đối chiếu và cáo buộc BTS đạo nhạc BIGBANG. Trên X và các diễn đàn Kpop, cư dân mạng Hàn cho rằng đúng là có sự tương đồng, rất có khả năng đội ngũ làm nhạc của BTS đã tham khảo nhạc BIGBANG.

Interlude Wings trong album You Never Walk Alone phát hành năm 2016 của BTS

Ca khúc Feeling trong album Special Edition Still Alive - BIGBANG

Cáo buộc này vấp phải sự phản đối của các Army. Fan BTS cho rằng giai điệu trùng nhau đã không còn xa lạ trong ngành âm nhạc. Để cáo buộc đạo nhạc, cần có nhiều bằng chứng xác thực hơn, không thể dựa vào cảm giác của người nghe.

BTS thời mới nổi với Spring Day

Liệu BTS có đạo nhạc BIGBANG?

Song, cư dân mạng vẫn cảm thấy luận điểm này không thuyết phục. Đây không phải lần đầu BTS vướng nghi vấn đạo nhái. Trong bối cảnh HYBE - tập đoàn phát triển từ Big Hit, công ty tạo nên nhóm nhạc toàn cầu đang bị khắp nơi chỉ trích vì loạt phốt đạo nhái, cạnh tranh không lành mạnh, thì việc BTS lộ bằng chứng đạo nhạc càng bị mỉa mai.

BTS bị mỉa mai vì "phốt chồng phốt" của HYBE gần đây

Phản ứng Knet:

- Bài hát của BTS bị nói là giống với BIGBANG. Đúng là y chang.

- Beat chả khác miếng nào cả.

- Ơ...? Beat y hệt, thế mà suốt thời gian qua không thấy ai nói gì...?

- Khó chịu ở chỗ là đã đạo nhái mà vẫn không hay hơn được bản gốc.

- Ô!!! Bảo sao hồi đó nghe bài này thì lại cảm giác quen quen.

- Giống thật, chắc đạo rồi.

- Fan BIGBANG chắc đều biết. Trên YouTube còn gắn thẻ tên cùng BIGBANG, nên lúc search BIGBANG sẽ hiện ra nhóm này.

- Lịch sử đạo nhái lâu dài.

- Nhóm này thành công nên được tẩy trắng tinh tươm. Nhưng những gì đã làm trong quá khứ sẽ luôn quay lại.