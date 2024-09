Chiều 1/9 (theo giờ Việt Nam), Taeyang tổ chức concert thứ 2 thuộc tour cá nhân đầu tay The Light Year tại Seoul, Hàn Quốc. Show diễn của giọng ca chính BIGBANG thu hút sự chú ý không nhỏ từ fan Kpop. Sau đêm diễn mở màn, cư dân mạng truyền tai nhau thông tin BIGBANG sẽ tái hợp tại concert Taeyang khiến các V.I.P đứng ngồi không yên.

Taeyang khởi động tour diễn solo đầu tiên trong sự nghiệp

Đúng như mong đợi, BIGBANG đã chính thức tái hợp cùng 1 sân khấu. Khoảnh khắc giai điệu We Like 2 Party nổi lên, với giọng ca của 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung khiến fan vỡ oà ngay tức khắc. Giây phút này có ý nghĩa cực lớn với người hâm mộ. Bởi đây là lần đầu BIGBANG biểu diễn cùng nhau kể từ sân khấu Last Dance vào tháng 1/2017. Sau 7 năm biến cố, việc BIGBANG tái hợp là "chấp niệm" của người hâm mộ.

BIGBANG tái hợp, biểu diễn We Like 2 Party tại concert Taeyang

Sân khấu đầu tiên của Taeyang sau 7 năm

Đây cũng là sân khấu tái xuất đầu tiên của thủ lĩnh G-Dragon kể từ khi xuất ngũ. Không chỉ tái hợp 3 thành viên, bộ đôi GD x Taeyang cũng comeback với sân khấu huyền thoại Good Boy. Việc chứng kiến BIGBANG cùng hát một giai điệu đã làm sống dậy những ký ức thanh xuân không thể xoá nhoà trong lòng người hâm mộ.

Tại concert Taeyang, G-Dragon xác nhận anh sẽ comeback với album mới vào tháng 12 năm nay. Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với V.I.P.

Bộ đôi Good Boy tái hiện bản hit huyền thoại

G-Dragon đốt cháy sân khấu cùng người anh em chí cốt

G-Dragon xác nhận comeback vào tháng 12 năm nay

Ngoài màn tái xuất của huyền thoại BIGBANG, concert Taeyang còn đón chào vị khách mời đặc biệt - SEVENTEEN BSS. Ba thành viên Hoshi, DK và Seungkwan của nhóm nam triệu bản như "thoả lòng fan boy", lần đầu được đứng trên sân khấu Taeyang. Giọng ca nội lực cùng khả năng khuấy động sân khấu tuyệt vời của SEVENTEEN BSS khiến dân tình hồ hởi, không thể đứng yên.

SEVENTEEN BSS là khách mời tại concert

SEVENTEEN BSS cùng Taeyang nhảy vũ đạo Super

Ngoài 2 bản hit "đinh" là Fighting và Just Do It, bộ ba BSS còn cùng tiền bối Taeyang biểu diễn Super. Sự kết hợp của thành viên BIGBANG và nhóm nam triệu bản gây sốt cộng đồng fan Kpop. Sau khi hoàn thành phần biểu diễn, SEVENTEEN BSS đã ở lại show, "đu idol" như một fan thực thụ.

Thành viên Hoshi và DK liên tục cập nhật Instagram hình ảnh tại concert, bày tỏ sự phấn khích hào hứng tột độ. Các thành viên còn chào hỏi tiền bối Daesung và G-Dragon, những khoảnh khắc xúc động làm fan hai nhóm vô cùng ấm lòng.