Tối 6/7, sự kiện fan day đầu tiên của Daesung (BIGBANG) chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. sự tham gia của hàng nghìn fan. Quay trở lại Việt Nam sau 12 với tư cách nghệ sĩ solo, Daesung nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan đông đảo. Sự kiện họp fan mang tên D's Road nằm trong khuôn khổ tour fan day châu Á đầu tiên của Daesung trong suốt gần hai thập kỷ làm nghề. Do đó, ngay từ thời điểm công bố chọn TP.HCM là điểm đến, các V.I.P Việt đã đứng ngồi không yên.

Sự kiện fanday đầu tiên của Daesung tại Việt Nam

Đêm fan day của Daesung tại TP.HCM diễn ra trong không khí ấm cúng, đầy cảm xúc. Khán đài được lấp kín bởi biển vàng lightstick - màu sắc huyền thoại của Kpop mà đã lâu fan BIGBANG mới có thể chứng kiến. Khoảnh khắc Daesung xuất hiện trên sân khấu, khán đài vỡ oà trong tiếng reo hò, cổ vũ. Sự kiện kéo dài trong đúng 2 tiếng, với hàng loạt tiết mục hát live đã tai, đã mắt và những màn giao lưu tấu hài cực "mặn" của "quý bà Smell".

Daesung "tấu hài" với fan, quyết khoe mắt to khiến dân tình cười bò

Mở màn sự kiện với bản tình ca da diết, những tưởng đêm fan day của Daesung sẽ toàn những sân khấu "trữ tình". Thì không, nam idol quyết tấu hài đến cùng. Không hổ danh là cây giải trí của BIGBANG, Daesung mang đến những màn giao lưu khiến khán giả phải "cười bò". Những câu thoại như "amazing good job em", "anh yêu em" hay "các em đỉnh của chóp" đều được Daesung thổi thêm sự hài hước. Không hổ danh là cây giải trí của BIGBANG, các V.I.P được phen "vừa cười vừa khóc" trước sân khấu của Daesung.

Vẻ đanh đá "signature" của Daesung

Màn flex mắt to viral MXH

Hot nhất phải kể đến màn "flex mắt to" của quý bà Smell. Trong phần đọc thư của fan, khi người hâm mộ đề cập đến "đặc sản" mắt hí của mình, Daesung "hơn thua" đến cùng khoe mắt to khiến dân tình cười nghiêng ngả. Khoảnh khắc nhanh chóng viral MXH. Cư dân mạng gọi Daesung là "nghệ sĩ hài hát hay". Đam mê tấu hài của Daesung thực sự bất tận, anh thở câu nào fan lại cười nắc nẻ câu đấy!

List nhạc BIGBANG khiến fan không cầm được nước mắt

Ngoài những màn tấu hề, Daesung làm cho fan thổn thức không thôi với liên khúc nhạc BIGBANG. Loạt ca khúc làm nên tên tuổi huyền thoại "King of Kpop" như Haru Haru, Blue, If You, Last Dance,... đã vang lên cùng với hoà ca từ fan Việt. Đặc biệt, lời tạm biệt chưa nói - Still Life cũng được Daesung đặc biệt đưa đến sân khấu Việt Nam. Khoảnh khắc giọng của G-Dragon cất lên cùng giai điệu đầy hoài niệm, người hâm mộ không cầm được nước mắt với những ký ức thanh xuân sống dậy mạnh mẽ.

Sân khấu Still Life đầy cảm xúc

Daesung khiến ký ức thanh xuân sống dậy

Tấu hề hết mình, đến lúc suy cũng... hết hồn!

Hành trình âm nhạc của Daesung được tái hiện qua D's Road. Từ những bản hit cùng BIGBANG, nhạc phẩm solo tại Nhật Bản và ca khúc mới phát hành Wings đều được nam idol live như "nuốt đĩa". Không thể bỏ qua sân khấu Bang Bang Bang, Fanstatic Baby và We Like 2 Party như concert thứ thiệt của BIGBANG. Âm nhạc sôi động, giọng live nội lực cùng vũ đạo của Daesung kết hợp với fanchant bùng nổ từ các V.I.P biến khán đài trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Daesung "quẩy" cùng Fantastic Baby và Bang Bang Bang

Sân khấu trọn vẹn cả vocal lẫn vũ đạo

Biển vàng khó quên của các V.I.P Việt

Đêm nhạc diễn ra đầy thăng hoa, để lại những kỷ niệm không thể nào quên. Daesung bày tỏ tình cảm với fan Việt. D's Road sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để Daesung trở lại Việt Nam, cùng hội ngộ V.I.P thêm thật nhiều lần!

https://kenh14.vn/show-dien-dau-tien-cua-daesung-tai-viet-nam-dam-me-tau-hai-live-nuot-dia-loat-hit-bigbang-khien-fan-khoc-nac-20240706230249367.chn