Ngày 18/8, “ông hoàng Kpop" G-Dragon kỷ niệm tuổi 36 đáng nhớ với bữa tiệc kín cùng bạn bè, những người thân thiết. Không chỉ khiến fan đứng ngồi không yên khi mở tài khoản MXH mới, hé lộ ngày comeback đến gần, thủ lĩnh BIGBANG còn gây sốt MXH bởi bữa tiệc toàn người nổi tiếng như Daesung, Lee Min Ho,... G-Dragon ở tuổi U40 vẫn “chất chơi" xứng danh biểu tượng phong cách Hàn Quốc.

G-Dragon tổ chức tiệc mừng sinh nhật 36 tuổi

Lee Min Ho tại tiệc sinh nhật G-Dragon

Hậu sự kiện, G-Dragon “xả” ảnh bữa tiệc lên Instagram hơn 22 triệu người theo dõi. Đáng chú ý, chính chủ đã cập nhật ảnh chụp chung với Jeon Somi - bông hồng lai nhà The Black Label và tiểu thư tập đoàn Shinsegae Annie Moon. Khung hình này lập tức gây sốt MXH.

Somi là “gà nhà" Teddy, thân thiết với G-Dragon từ lâu. Do đó không khó hiểu khi cô nàng đến chúc mừng ngày đặc biệt của đàn anh. Nhưng sự xuất hiện của Annie Moon mới là điều khiến người ta bàn tán nhất.

G-Dragon khoe ảnh chung cùng Somi và Annie Moon - ái nữ nhà Shinsegae

Bởi lẽ, ái nữ tài phiệt từng dính tin đồn hẹn hò với G-Dragon vào năm 2023. Dù phía tập đoàn Shinsegae đã phủ nhận thông tin này, nhưng mối quan hệ giữa cả hai luôn gây xôn xao. Annie Moon thân thiết với nhiều ngôi sao YG như BLACKPINK, CL (2NE1), Jeon Somi,... Không ít lần được bắt gặp chung hội bạn với G-Dragon.

Annie Moon

... và G-Dragon từng dính nghi vấn hẹn hò

Đầu năm nay, Annie Moon còn được đồn đoán là một trong những thành viên thuộc nhóm nữ mới do Teddy “đỡ đầu". Vừa qua, The Black Label đã hé lộ về dự án tân binh MEOVV, với đội hình dự kiến 5 thành viên. Nếu ra mắt dưới trướng The Black Label, ái nữ nhà Shinsegae sẽ là hậu bối của Jeon Somi.

Đầu năm nay, Annie Moon còn được đồn đoán là một trong những thành viên thuộc nhóm nữ mới của The Black Label

Truyền thông Hàn cho biết Annie Moon đã rút khỏi đội hình debut. Nhưng với liên hệ đặc biệt với những ngôi sao liên quan đến Teddy, Annie vẫn khiến dân tình đồn đoán về khả năng ra mắt làm thần tượng. Liệu Annie Moon có từ “bạn gái tin đồn" thành idol đàn em của G-Dragon?