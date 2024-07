“Nhóm nhạc gian lận” bị cáo buộc đạo nhạc G-Dragon

Vừa qua, nhóm nam tân binh nhà HYBE TWS trở lại với mini album Summer Beat! và ca khúc chủ đề If I'm S, Can You Be My N?. Ngày 14/7, TWS tung video biểu diễn cho ca khúc b-side Double Take. Nhóm gây ấn tượng với phần nhìn đơn giản cùng tone màu trắng đen và vũ đạo thu hút. Tuy nhiên khi lên sóng, TWS lại gây tranh cãi vì bị cáo buộc đạo nhạc.

TWS - Double Take Performance MV

Nhiều khán giả nhận xét, Double Take của TWS có giai điệu và flow tương đồng với bài hát Knock Out của bộ đôi GD&TOP phát hành năm 2010. Khi ấy, unit huyền thoại nhà gây “chao đảo" làng nhạc với album kết hợp đầu tay GD&TOP Vol.1. Màu sắc hiphop độc đáo, khó trộn lẫn của GD&TOP trở thành văn mẫu cho nhiều đàn em theo concept tương tự.

Knock Out - GD&TOP

Tuy nhiên, nhóm nam tân binh nhà HYBE lại không theo concept hip-hop mà xây dựng đội hình hơi hướng thanh xuân vườn trường, nhạc tươi mới dễ nghe. Việc ca khúc Double Take bỗng dưng giống với Knock Out của GD&TOP - một bản phối thuần rap bị cho là cố tình tham khảo.

Chưa kể, video biểu diễn của TWS cũng như "anh em sinh đôi" với GD&TOP một cách đáng ngờ. Cáo buộc đạo nhạc khiến TWS nhận về làn sóng phẫn nộ từ công chúng.

Double Take là b-side thể hiện màu sắc khác so với phần còn lại của TWS

Hình ảnh của TWS cũng bị tố đạo GD&TOP

Bộ đôi huyền thoại trong Knock Out

GD&TOP là "văn mẫu" được nhiều đàn em lấy cảm hứng

Phản ứng netizen Hàn:

- Đợi đã, chúng nghe có vẻ giống nhau, nhưng chẳng phải ý tưởng của TWS là mới mẻ sao? Đột nhiên, đó là một sự thay đổi hoàn toàn khác với concept của nhóm.

- Lẽ ra họ nên sao chép vừa phải; họ không chỉ bắt chước một hoặc hai thứ.

- Tôi biết HYBE luôn vô liêm sỉ, nhưng thế này thì quá đáng rồi.

- Nghiêm túc mà nói, bài hát này sẽ không tồn tại nếu không có Knock Out.

- Nó rất giống nhau.

- Ngay cả MV cũng tương tự.

- Tôi không thể nhận ra những điểm tương đồng.

- Tôi chán việc HYBE sao chép rồi.

Loạt bình luận chỉ trích hướng về tập đoàn HYBE và công ty chủ quản Pledis. TWS mới debut vào đầu năm nay, là nhóm nam đầu tiên của Pledis sau 9 năm kể từ SEVENTEEN. Lúc mới ra mắt, TWS đã vướng ồn ào gian lận nhạc số. Ca khúc đầu tay Plot Twist bị chỉ ra sự thăng hạng đáng ngờ trên các BXH âm nhạc, dù TWS là một tên tuổi mới chưa có fandom đông đảo.

TWS mới debut vào đầu năm nay, là nhóm nam đầu tiên của Pledis sau 9 năm kể từ SEVENTEEN

Có thời điểm, TWS còn vượt cả những “chiến thần" như IU, LE SSERAFIM,... trên BXH MelOn. Từ đây, nhóm “em trai SEVENTEEN" bị cư dân mạng gắn mác là nhóm nhạc gian lận. Thêm phốt đạo nhái, màn comeback của TWS ngập trong tranh cãi.