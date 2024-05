Thành tích của nhóm nữ hot nhất hiện tại giảm sút nghiêm trọng, tất cả là tại HYBE?

Thành tích quốc tế của NewJeans giảm sút nghiêm trọng

Ngày 24/5 vừa qua, NewJeans trở lại đường đua âm nhạc với single đôi How Sweet. NewJeans comeback ngay trong đấu tố giữa tập đoàn HYBE và “mẹ đẻ" Min Hee Jin thu hút sự chú ý của fan Kpop. Single đôi lần này của NewJeans gồm 2 bài hát bao gồm How Sweet và b-side Bubble Gum, cùng phiên bản instrumental - tổng 4 tracks. Phần hình ảnh cũng được xây dựng đơn giản với 2 MV theo concept trẻ trung, năng động và thanh xuân vườn trường. Công tác quảng bá cũng không mấy rầm rộ vì nhóm bị kẹt giữa drama tập đoàn.

NewJeans - How Sweet

Nhóm vẫn làm tốt mảng nhạc số nội địa, single đôi How Sweet ra mắt ở vị trí cao trên các BXH nhạc số Hàn Quốc. Tính đến sáng 27/5, NewJeans chiếm giữ top #2, #3 MelOn cho How Sweet và Bubble Gum. Là “con cưng quốc dân", nhạc NewJeans luôn có sức hút nhất định tại quê nhà. Nhưng so với những “siêu phẩm” NewJeans từng ra mắt, lần comeback này nhạt nhoà thấy rõ.

Tuy nhiên, về thành tích quốc tế, NewJeans lại đang ghi nhận những chỉ số thấp nhất trong suốt 2 năm hoạt động. Trong ngày đầu phát hành, NewJeans gần như “mất dạng" trên các BXH âm nhạc Mỹ dù đây được coi là thị trường đầy triển vọng của nhóm. How Sweet chỉ đạt peak #46 iTunes US, #1 iTunes 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trên nền tảng Spotify, How Sweet mang về hơn 1,64 triệu streams ngày đầu, hạ cánh tại hạng #118 BXH Toàn cầu. Đây là bước thụt lùi nghiêm trọng khi so với sản phẩm gần nhất - E.P Get Up. Khi ấy, có 4/6 tracks thuộc E.P Get Up đạt hơn 2.4 triệu streams ngày đầu, lập kỷ lục nhóm nữ gen 4.

Đáng nói, How Sweet tuột tận 20 hạng trên Spotify. Trong khi đó, ca khúc Sheesh của BABYMONSTER từng bị đánh giá khó nghe, lỗi thời vẫn đang tăng hạng dù đã phát hành được ngót nghét hai tháng. Hiếm hoi lắm, “em gái BLACKPINK" mới vượt mặt chiến thần nhạc số nhà HYBE. NewJeans thực sự hụt hơi với How Sweet dù Spotify vốn là “sân nhà".

Chỉ số đáng báo động nhất của NewJeans trong tổng thành tích quốc tế cho How Sweet chính là lượt xem YouTube. MV chủ đề lần này chỉ mang về hơn 4 triệu lượt xem sau 1 ngày phát hành - một con số khá hẩm hiu của nhóm nữ hàng đầu Kpop. Thậm chí How Sweet còn không đạt được số views mà MV b-side Bubble Gum thiết lập hồi tháng 4 (xấp xỉ 10 triệu views sau 1 ngày). Tính đến trưa 27/5, How Sweet mới cán mốc 7.5 triệu lượt xem, số tăng chậm.

Tất cả là tại HYBE?

Từng là nhóm nhạc nữ “bất khả chiến bại", được ví như học sinh giỏi toàn diện khi thành tích nội địa lẫn quốc tế đều đứng đầu, việc NewJeans bị xuống phong độ khiến dân tình không khỏi đồn đoán. Những con số biết nói cho thấy tình trạng đáng báo động của nhóm nhạc từng được coi như “tương lai Kpop". Không thể phủ nhận, NewJeans vẫn làm tốt mảng nội địa, nhờ sức hút tự thân từ âm nhạc và công chúng Hàn yêu thích concept nhóm. Nhưng về thị trường quốc tế, fan nhạc chỉ ra “bong bóng thành tích" của NewJeans đã vỡ khi không còn sự ưu ái từ tập đoàn HYBE.

Ra mắt năm 2022, NewJeans “đánh nhanh thắng nhanh", chiếm lĩnh Kpop như một cơn lốc chỉ bằng hai bản hit debut Attention và Hype Boy. Tiếp đó, NewJeans debut trên Billboard Hot 100 chỉ sau hơn 5 tháng ra mắt với Ditto. OMG thì “chiếm lĩnh" mọi kỷ lục gen 4 trên Spotify năm 2023.

Với số kỷ lục đã phá vỡ, NewJeans nghiễm nhiên trở thành nhóm nhạc nữ số 1 thế hệ, mọi đợt comeback đều Perfect All-Kill. NewJeans quá nhiều tiềm năng, kéo theo tham vọng được “độc lập" của người tạo ra nhóm - CEO ADOR Min Hee Jin.

Tháng 4 năm nay, HYBE khiến làng giải trí “rúng động" khi công khai điều tra cáo buộc chiếm quyền quản lý với công ty quản lý NewJeans. Để ra mắt nhóm, tập đoàn giải trí mới nổi đầu tư 300 tỷ won thành lập ADOR, nắm giữ 80% cổ phần. Phát súng mở màn của HYBE gây nên màn đấu tố cực căng khi Min Hee Jin công khai phản bác, mở họp báo hơn 2 tiếng kể tội tập đoàn.

Từ đây, loạt lùm xùm đạo nhái, thao túng thành tích mà những nhóm nhạc dưới trướng HYBE là nhân vật chính bị phơi bày. Ảnh hưởng nhất chính là “con chung" của HYBE và Min Hee Jin - NewJeans.

Cả hai bên đã đi đến cuộc chiến pháp lý cam go. Theo cập nhật mới nhất, NewJeans và phụ huynh đều đứng về phía Min Hee Jin. Điều này khiến 5 cô gái đối diện với nguy cơ bị “cắt tài nguyên", thậm chí là đóng băng hoạt động. Chứng kiến thành tích quốc tế của NewJeans sụt giảm, nhiều người nghĩ ngay đến khả năng này. Trên các diễn đàn Kpop, hàng loạt bài đăng đồn đoán NewJeans vì không được HYBE “bơm nước" (một cách dùng tiền thao túng số liệu thành tích) nên thành tích mới bết bát.

Trước đó, đã có không ít tranh cãi về việc NewJeans được can thiệp thủ thuật “payola” và playlisting để tăng hạng trên Spotify. Điển hình như trong đợt comeback với Ditto, có đến 800 playlist phát nhạc NewJeans. Netizen chỉ ra HYBE hoặc Min Hee Jin đã bắt tay với nền tảng, trả tiền cho việc sản phẩm của NewJeans sẽ auto được phát trong danh sách của người dùng - bất kể họ nghe nhạc gì.

Sáng 27/5, nhiều fan phát hiện MV How Sweet của NewJeans bị HYBE đặt chế độ hạn chế trên YouTube. Cụ thể, người xem sẽ không thể tìm ra MV How Sweet nếu bật chế độ này. Được biết, chế độ hạn chế của YouTube sẽ đặt ra giới hạn tuổi đối với những nội dung được cho là không phù hợp. Chế độ này thường được sử dụng tại các địa điểm công cộng như trường học, thư viện,... Đó là lý do làm view tăng chậm trong những ngày qua. Thông tin này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, fan cáo buộc HYBE cố tình kìm hãm NewJeans.

Nhiều người có kinh nghiệm làm việc liên quan đến nền tảng lý giải nguyên nhân của việc MV How Sweet bị hạn chế và vì có hình ảnh không phù hợp. Dù chỉ được quay dựng đơn giản, cùng màu sắc khá trẻ con, nhưng MV How Sweet lại chứa cảnh tai nạn xe hơi và hình ảnh chú heo hoạt hình đầu đầy máu. Ngoài ra, đây còn là sản phẩm “trả tài trợ" cho một nhãn hàng đồ uống đang bị fan quốc tế - đặc biệt là vùng Trung Đông tẩy chay.

Chiều 27/5, HYBE trả lời với truyền thông về việc MV How Sweet bị giới hạn độ tuổi. Theo đó, HYBE cho biết phía tập đoàn không thiết lập chế độ, mà vấn đề thuộc về nền tảng: "HYBE không đặt giới hạn độ tuổi khi đăng tải MV. YouTube phân loại nội dung giới hạn độ tuổi theo tiêu chuẩn riêng". HYBE còn tiết lộ đã yêu cầu YouTube đưa ra nguyên do chính xác.

Trả lời netizen, YouTube mập mờ: "Chế độ hạn chế là cài đặt tùy chọn để lọc ra nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành." Do đó, tranh cãi vẫn đang bùng nổ chưa dứt. NewJeans “flop", tất cả là tại HYBE?