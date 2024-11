Tối 4/11 (giờ Việt Nam), Paper Magazine - một tạp chí nổi tiếng của Mỹ đã đăng tải bài phỏng vấn cùng những hình ảnh lúc ngọt ngào, lúc “ngầu đét” của Rosé (BLACKPINK). Bên cạnh những chia sẻ đầy cảm xúc từ những ngày cuối world tour BORN PINK cho đến thời điểm hiện tại đang có trong tay “siêu hit” APT., Rosé cũng có nhiều chia sẻ thẳng thắn xoay quanh album rosie sắp ra mắt vào ngày 6/12 tới đây.

Album sẽ được Rosé dẫn dắt đến cảm xúc của mối quan hệ độc hại mà cô từng trải qua

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Paper, tác giả bài viết khẳng định: “Đối với những ai nghe APT. và mong đợi toàn bộ album rosie sẽ có không khí vui vẻ tương tự thì có lẽ bạn nên chuẩn bị sẵn khăn giấy. Khi tôi có cơ hội nghe qua 6 bài hát trong album, tôi nhanh chóng nhận ra rằng chủ đề thực sự của album nặng nề hơn nhiều so với nội dung trò chơi uống rượu sau giờ làm việc”.

Có lẽ APT. - sản phẩm kết hợp với Bruno Mars như một sự “đánh lừa” cảm xúc của khán giả khi tưởng chừng toàn bộ album sẽ mang không khí Pop Punk vui nhộn. Tuy nhiên với lời chia sẻ của tác giả bài viết cùng với những tâm sự của nàng “bông hồng nước Úc” thì sự thật dường như hoàn toàn ngược lại.

Tác giả bài viết khẳng định chủ đề album nặng nề hơn rất nhiều ca khúc APT. và khuyên độc giả nên chuẩn bị sẵn khăn giấy

Album rosie của Rosé được tiết lộ mang thể loại Pop rõ nét với những câu chuyện đầy cảm xúc như trong bài hát của Taylor Swift kết hợp cùng những đoạn điệp khúc được đẩy lên cao trào nhằm khắc họa chuyện tình yêu tan vỡ, những dấu hiệu ”cờ đỏ” đáng lẽ phải nhận ra, những đêm dài cô độc lúc 3 giờ sáng và trở nên tiêu cực, độc hại đến phút cuối cùng.

Rosé chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đủ may mắn để trải qua một vài mối quan hệ, giống như bao cô gái đôi mươi bình thường. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi chẳng khác mấy so với những cô bạn gái bình thường hay một cô gái 23 tuổi nào đó. Nếu nghe các bài hát của tôi, bạn sẽ thấy mình dễ dàng đồng cảm, đặc biệt là nếu đã từng trải qua một mối quan hệ như thế.

Không nhất thiết phải là mối quan hệ yêu đương với bạn trai, mà có thể là bất cứ mối quan hệ nào mang tính tiêu cực, độc hại.

Những năm tháng đôi mươi thật sự không dễ dàng. Đó là lúc bạn dễ tổn thương nhất, bối rối, hào hứng nhưng cũng giận dữ với cuộc đời. Đây là điều tôi muốn truyền tải trong âm nhạc”.

Rosé sẽ mang cảm xúc của mình với những mối quan hệ không hạnh phúc vào album

Thừa nhận bị tổn thương bởi bình luận tiêu cực và khao khát được thấu hiểu

Tác giả bài viết nhận định: “Album rosie sẽ được Rosé nhắm đến những kẻ giỏi thao túng cảm xúc, những kẻ phản bội và khiến bất kỳ ai cũng có thể thấy đồng cảm. Dẫu vậy, cũng có những ca khúc mà chỉ riêng Rosé - ngôi sao toàn cầu với hơn 80 triệu người follow trên Instagram mới thật sự hiểu - như cảm giác khi phải đối diện với hàng nghìn bình luận chỉ trích từ người xa lạ”.

Rosé tiết lộ cô là người có thói quen đọc những bình luận trên MXH đến khuya để rồi bị cuốn vào những lời chỉ trích tiêu cực và bị tổn thương đến ám ảnh.

Một trong những bài hát được thành viên BLACKPINK sáng tác sau những cảm xúc đầy nặng nề như vậy: “Tôi nhận ra mình dễ bị tổn thương và nghiện MXH. Tôi luôn khao khát được yêu thương và thấu hiểu. Tôi quyết định viết một ca khúc đầy chân thật, gần như trần trụi đến mức mọi người có thể nhận ra rằng tôi cũng là một người, cũng trải qua những cảm xúc ấy và tôi ghét điều đó ở mình. Nếu có thể, tôi chỉ muốn che giấu điều này đi. Ngay cả trong các cuộc phỏng vấn, tôi vẫn cố gắng thể hiện như chẳng có gì có thể khiến mình bận lòng. Nhưng thực sự thì có. Từng lời, từng dòng bình luận, chúng như muốn nghiền nát tôi”.

Rosé không giấu chuyện cô bị tổn thương vì những bình luận tiêu cực

Cô không quên hé lộ câu hát trong một ca khúc: “Tell me I’m that I’m loved. Tell me that I’m worth it and that I’m enough. I need it and I don’t know why” (Hãy nói với tôi rằng tôi được yêu thương, rằng tôi có giá trị và tôi xứng đáng. Tôi cần điều đó nhưng không hiểu vì sao).

Rosé chia sẻ: “Rất nhiều bài hát đã bị loại vì tôi không thực sự tìm thấy mình trong đó. Tất cả những bài hát mang đến cảm giác kỳ diệu, chạm đến trái tim đã được chọn vào album”.

Cuối bài phỏng vấn, Rosé bộc bạch album rosie là những “năm tháng hai mươi đầy khó khăn” và ở tuổi 27, cô đã đi qua hơn nửa chặng đường của thập kỷ đầy biến động. Một chặng đường với vô vàn thành công nhưng cũng không ít hiểu lầm về con người thật của cô.

Nhưng với album này, Rosé thấy đây là cơ hội để cô được nói lên sự thật về chính mình: “Tôi chỉ mong mọi người hiểu đúng về tôi và ngừng hiểu lầm con người tôi. Tôi sẵn sàng cởi mở, chân thật hơn để mọi người có thể nhìn thấy và chấp nhận tôi, như chính con người thật của tôi”.