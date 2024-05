Trưởng nhóm nhạc toàn cầu và nhóm nữ hot nhất hiện nay cùng ra MV hôm nay nhưng vì sao thiếu hẳn sự bùng nổ?

RM (BTS) và NewJeans tung sản phẩm cùng lúc

11 giờ trưa 24/5 (theo giờ Việt Nam), trưởng nhóm BTS RM và NewJeans đồng loạt ra nhạc, như lịch trình đã thông báo trước đó. Thời điểm công bố dự án, việc hai "gà nhà" HYBE đang vướng giữa nội chiến đầy thị phi của tập đoàn cùng lúc comeback đã tạo nên tranh luận vô cùng rôm rả.

Về phần RM, nam idol chính thức tung MV chủ đề LOST! cùng toàn bộ album solo thứ hai Right Person, Wrong Place. Album ghi lại những cảm xúc mà bất kì người nào cũng trải qua trong cuộc sống. RM dùng lối viết tự sự và ca từ trần trụi để nói lên tiếng lòng. Nhiều tracks được gắn nhãn 19+. Right Person, Wrong Place gồm 11 ca khúc, toàn bộ đều được RM tham gia viết lời, cùng với sự góp sức từ nhiều nghệ sĩ với các phong cách âm nhạc đa dạng trong album lần này.

RM - LOST! MV

Ca khúc LOST! là bản phối alternative pop với nhịp độ nhanh mang đậm dấu ấn RM. Đáng chú ý, phần MV được thực hiện độc đáo với hình ảnh mê cung, RM đóng vai trò người quan sát và mang đến nhiều khía cạnh, nhiều số phận bí ẩn trong cuộc sống. MV LOST! không có cốt truyện cụ thể, sử dụng hình ảnh có tính gợi thông điệp để người xem tự do suy nghĩ.

Phần MV được thực hiện độc đáo với hình ảnh mê cung, RM đóng vai trò người quan sát và mang đến nhiều khía cạnh, nhiều số phận bí ẩn

MV LOST! không có cốt truyện cụ thể

Ánh mắt RM gây ám ảnh

MV lần này được chỉ đạo bởi đạo diễn người Pháp Aube Perrie, người đã thực hiện các MV của Harry Styles như Music For a Sushi Restaurant và Satellite càng nâng tầm thêm chất lượng hình ảnh cho đợt comeback hoành tráng của RM. Tuy nhiên, với sản phẩm đầy cá tính riêng như thế này, khán giả đại chúng lại khó tiếp nhận với cả âm nhạc lẫn MV mà RM đã dày công sáng tạo.

Dù đang nhập ngũ, nhưng sản phẩm comeback của RM vẫn được chuẩn bị cực kỳ chỉn chu

Dù đang nhập ngũ, nhưng sản phẩm comeback của RM vẫn được chuẩn bị cực kỳ chỉn chu. Sau MV mở đường Come back to me và MV chủ đề LOST!, RM còn đến 3 MV sẽ được ra mắt lần lượt trong thời gian này.



Trong khi đó, NewJeans chính thức comeback sau 10 tháng kể từ E.P Get Up với single đôi How Sweet & Bubble Gum. Nhạc số được phát hành lúc 11 giờ trưa, nhưng đến 2 giờ chiều 24/5 (theo giờ Việt Nam), MV How Sweet mới được lên sóng. Sau single đôi này, NewJeans sẽ tiếp tục cho ra mắt Supernatural tại Nhật, đánh dấu màn debut tại đất nước mặt trời mọc vào tháng 6 tới.

NewJeans - How Sweet MV

How Sweet theo phong cách hip-hop sôi động trên nền nhạc Miami Bass. NewJeans tiếp tục đồng hành với producer 250 cho ra ca khúc bắt tai phù hợp với mùa hè. Phần MV cũng nhấn mạnh màu sắc thanh xuân của 5 cô gái.

MV NewJeans đậm chất mùa hè

và đường phố bụi bặm

Nhưng có thể thấy sự trở lại lần này khá sơ sài

How Sweet đậm chất đường phố. Không quay dựng cầu kỳ, NewJeans thực hiện chuyến đi, nhảy nhót ngoài đường và tận hưởng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Nhưng so với những sản phẩm đã ra mắt, màn comeback lần này của NewJeans khá sơ sài, không phát huy được thế mạnh về concept và storyline đặc trưng mà Min Hee Jin thường dày công gây dựng cho nhóm. Nhiều người cho rằng vì đấu tố nội bộ giữa nữ CEO với HYBE mà màn comeback của NewJeans không được đầu tư đúng mức.

RM bị đàn em "bỏ xa" về thành tích

Tuy là trưởng nhóm nhạc toàn cầu, nhưng một lần nữa, RM lại để lộ điểm yếu về mặt thành tích. Sau hơn 3 giờ lên sóng, MV LOST! chỉ đạt hơn 800 nghìn lượt xem. Con số này thực sự đáng báo động khi fandom BTS luôn nổi tiếng với việc đẩy view thần tốc, nhiều MV đạt 1 triệu views chỉ cần 30 phút. Về nhạc số, ca khúc LOST! chỉ lọt top #253 Genie, "tàng hình" ở các BXH nội địa khác. Các tracks còn lại trong album cũng không khá khẩm hơn. Có thể thấy rõ RM hoàn toàn mất nhiệt ngay tại Hàn Quốc.

Thành tích của RM thực sự đáng báo động

NewJeans vẫn giữ được phong độ nhạc số khi thần tốc "đánh chiếm" các BXH chỉ sau 2 giờ lên sóng single đôi. Ca khúc How Sweet ra mắt ngay trên vị trí #1 Bugs, #7 MelOn và #7 Genie. B-side Bubble Gum cũng có thứ hạng tốt với #3 Bugs, #14 MelOn và #15 Genie. MV How Sweet chỉ mới ra mắt hơn 1 giờ đồng hồ đã mang về hơn 542 nghìn lượt xem, "rượt đuổi" sát nút với LOST! của RM.

NewJeans vẫn giữ được phong độ nhạc số khi thần tốc "đánh chiếm" các BXH chỉ sau 2 giờ lên sóng single đôi

Tính riêng thành tích, RM bị đàn em NewJeans "bỏ xa". Dù gặp nhiều cản trở trước thềm comeback, nhưng NewJeans vẫn giữ được thứ hạng ổn định. Công chúng hứng thú trước chất nhạc độc đáo, bắt tai mà không ồn ào NewJeans mang đến. Với phong độ hiện tại, việc NewJeans tiến nhanh trên các BXH là hoàn toàn có khả năng. NewJeans sẽ canh tranh trực tiếp với hai "kỳ phùng địch thủ" IVE và aespa trong đợt comeback này. Dân tình phấn khích trước thế trận nhạc số toàn nhóm nữ hàng đầu.

Cả hai màn comeback đều thiếu bùng nổ, vì sao nên nỗi?

Comeback một thời điểm - ngay giữa tâm bão đấu tố của tập đoàn, RM và NewJeans từng được dự đoán sẽ tạo nên cuộc "chạm trán" nảy lửa, khiến cả làng nhạc xôn xao. Tuy nhiên, hiệu ứng trong ngày cả hai ra nhạc lại khá hẩm hiu. RM tung album nhưng không hề tạo nên cuộc tranh luận nào về sản phẩm mới, chỉ được fan truyền tay nhau. NewJeans được chờ đón vì là "nhân vật chính" trong drama, nhưng hiệu ứng cũng không khá hơn.

Lần đầu tiên trong 2 năm sự nghiệp, NewJeans ra sản phẩm mà lại yên ắng đến thế này

Lần đầu tiên trong 2 năm sự nghiệp, NewJeans ra sản phẩm mà lại yên ắng đến thế này. Không có quá nhiều người bàn tán về hình ảnh, âm nhạc mới của nhóm. Thay vào đó, NewJeans liên tục bị "đào" phốt đạo nhái. Từ sao chép concept của nhóm nhạc nước ngoài cho đến loạt ca khúc dính nghi vấn đạo nhạc.

Thông tin về sản phẩm mới và cả màn debut Nhật sắp tới đều rất hiếm hoi. Trên các kênh chính của nhóm cũng không đẩy mạnh quảng bá. Lịch trình sắp tới của NewJeans chỉ có 1 sân khấu ghi hình cho Inkigayo và biểu diễn tại các trường đại học. So với những màn comeback trước càng thấy rõ sự khác biệt.

Tất cả là do hệ quả từ màn đấu tố của Min Hee Jin và HYBE

Tất cả là do hệ quả từ màn đấu tố của Min Hee Jin và HYBE. Nhiều người lo sợ, vì lập trường NewJeans nghiêng về phía Min Hee Jin, nhóm có khả năng bị tập đoàn "cắt tài nguyên", không hỗ trợ quảng bá thậm chí bị đóng băng hoạt động.

Với RM, việc ra nhạc ngay giữa thời gian nhập ngũ gây nên hạn chế trong công tác quảng bá. Dù vẫn chuẩn bị chỉn chu, từ hình ảnh cho tới 5 MV phát hành lần lượt, nhưng không xuất hiện trên các show âm nhạc cũng khó để sản phẩm tiếp cận khán giả. Album của RM chỉ phổ biến trong fandom. Chưa kể, nhạc gắn mác 19+ cũng sẽ không thể phổ biến như các sản phẩm khác.

NewJeans comeback nhạt nhoà, RM còn nhạt hơn!

Nhưng lý do lớn nhất khiến album RM "tàng hình" chính là âm nhạc không chạm đến người nghe. Album của RM đậm cá tính riêng, nhạc nhẹ không có cao trào. Ngoài fan hứng thú với thần tượng, Right Person Wrong Place đang thiếu yếu tố hút khán giả. Bản thân fandom cũng không dồn sức "cày thành tích" cho RM như những lần BTS comeback. NewJeans comeback nhạt nhoà, RM còn nhạt hơn!





