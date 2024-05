HYBE đầu tư "khủng" cho màn comeback của trưởng nhóm BTS trong khi NewJeans bị thờ ơ?

RM (BTS) “chơi lớn" với nguyên vũ trụ điện ảnh

Dù đang nhập ngũ nhưng vừa qua, trưởng nhóm BTS RM đã công bố album comeback Right Person, Wrong Place. Đây là album thứ 2 được RM phát hành dưới tư cách nghệ sĩ solo, dự kiến sẽ được trình làng vào ngày 24/5. Ngay từ lúc thông báo, fan Kpop đã xôn xao khi RM ra mắt album cùng thời điểm với hậu bối cùng nhà NewJeans. Giữa “nội chiến HYBE", việc hai nghệ sĩ quan trọng - là tâm điểm của đấu tố cùng comeback khiến truyền thông dậy sóng.

Không chỉ là sản phẩm tri ân fan, album Right Person, Wrong Place được quảng bá theo trình tự chỉn chu, bán cả đĩa vật lý. Idol đang đi nhập ngũ nhưng mọi sản phẩm truyền thông vẫn được chuẩn bị chu toàn. Mới đây, Big Hit Music “nhả" loạt ảnh concept đơn giản mà thu hút, cùng với 2 poster MV mở đường gây tò mò. RM xuất hiện với đầu đinh - đặc trưng quân nhân đang nhập ngũ. MV Come back to me của RM sẽ được phát hành vào ngày 10/5.

Đáng chú ý, MV mở đường của trưởng nhóm BTS quy tụ hẳn một “vũ trụ điện ảnh". Dù chưa hé lộ quá nhiều nhưng với dàn cast hùng hậu toàn diễn viên chuyên nghiệp bao gồm: Kim Minha, Joseph Lee, Lee Sukhyeong, Kim A Hyun, Choi Seung-yoon, Lee Sanghee, Kang Gilwoo, Gi So You đủ để thấy độ đầu tư “tất tay" trong lần trở lại này.

Những năm gần đây, HYBE không ngần ngại chi tiền cho “gà nhà" mời diễn viên nổi tiếng đóng MV, điểm qua có thể kể tên như Lương Triều Vỹ, Jung Hoyeon (Cool With You - NewJeans) hay Han So Hee (Seven - Jung Kook).

Sau khi tung Come back to me, RM sẽ chính thức comeback vào ngày 24/5 cùng MV chủ đề và toàn bộ album được release. Chưa dừng lại, trưởng nhóm BTS chuẩn bị đến 4 MV - live video cho các track còn lại. Có thể thấy, nam idol đã làm việc cật lực đến thế nào trước thời gian nhập ngũ, để có thể chuẩn bị ngần ấy sản phẩm.

Nhưng NewJeans lại bị “ghẻ lạnh"?

Cùng comeback 1 ngày với đàn anh RM, nhưng nhiều fan “la ó" vì cho rằng HYBE đang ghẻ lạnh NewJeans. Sau khi xảy ra tranh chấp với Min Hee Jin và ADOR, HYBE tuyên bố sẽ hỗ trợ nhóm trở lại như dự kiến, đồng thời chăm sóc sức khoẻ và tinh thần cho các thành viên. Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng đổ lại đây, TikTok của NewJeans đã bị “đóng băng", không đăng thêm 1 video nào trong khi đây là nền tảng sôi nổi nhất.

NewJeans sắp comeback nhưng MXH lại bị bỏ bê

Ngoài loạt ảnh concept cho single đôi How Sweet được tung ngày 26/4 và MV cho b-side Bubble Gum, không có thêm bất kỳ hoạt động quảng bá nào được dành cho NewJeans. Phía ADOR và Min Hee Jin cũng ngầm “ám thị" HYBE làm cản trở kinh doanh, gây bất lợi cho chính NewJeans ngay trước thềm dự án quan trọng. Trước khi xảy ra tranh chấp, NewJeans được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện với màn debut tại thị trường Nhật Bản.

Ảnh concept mới nhất của NewJeans

Trong thời gian qua, chỉ có tài khoản Instagram nhóm cập nhật bài đăng về lịch trình cá nhân của các thành viên. Hoạt động mới nhất chính là chia sẻ hình ảnh sinh nhật của chị cả Minji. Fan bất mãn khi HYBE đang bỏ bê các hoạt động MXH cần thiết của NewJeans ngay trong thời gian “nước sôi lửa bỏng".

Sản phẩm comeback đã chuẩn bị sẵn nhưng công tác quảng bá lại đang bị gián đoạn vì “nội chiến" thượng tầng. Người hâm mộ lo ngại cho NewJeans, chỉ trích HYBE.

Tuy nhiên, sản phẩm và quảng bá nghệ sĩ vốn là công việc của label con, chính ADOR mới đang là bên trực tiếp quản lý nhóm. Không có căn cứ cho việc HYBE thu hồi các tài khoản MXH, cản trở NewJeans comeback. Rất có thể, mọi thứ chỉ đang là chiến lược phù hợp với nhóm.