Nổ ra từ cuối tháng 4/2024, drama tranh giành quyền lực giữa tập đoàn HYBE và Min Hee Jin vẫn chưa hạ nhiệt sau gần 1 tháng công khai đấu tố. Diễn biến mới nhất, HYBE đang ráo riết chuẩn bị thay thế Min Hee Jin. Tuy nhiên, phụ huynh NewJeans lại đứng về phía nữ CEO ADOR và công khai các cáo buộc bất lợi cho tập đoàn. Hai bên bắt đầu bước vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng.

Vừa qua, phiên điều trần đầu tiên giữa HYBE và Min Hee Jin đã diễn ra. Phiên toà này xét xử đơn xin lệnh cấm tạm thời của CEO Min Hee Jin cấm thực hiện quyền biểu quyết của HYBE, liên quan đến việc cách chức "mẹ đẻ" NewJeans. Tại đây, đại diện pháp lý của HYBE công bố văn bản cụ thể các vấn đề bao gồm: ngày debut của NewJeans, hợp đồng nô lệ của Min Hee Jin, cuồng tín pháp sư và mối quan hệ giữa các bên liên quan trực tiếp.

ADOR công bố văn bản từng gửi đến HYBE nêu lên loạt vấn đề nổi cộm. Trong đó gây ồn ào nhất là việc HYBE từng yêu cầu NewJeans "tuồn sale" (một cách thức thao túng số liệu bán album) để vượt qua aespa. Theo tài liệu, CEO ADOR Min Hee Jin cho biết: "Vấn đề lớn với HYBE là họ đang đi theo những tệ nạn của ngành công nghiệp hiện tại và tiếp tục thực hiện các hành vi vô đạo đức mà không hề bị chỉ trích. Cơ cấu quản trị cũng không minh bạch và do đó, thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đối với NewJeans liên tục gia tăng

Tiêu biểu nhất là việc ‘tuồn sales album’ của HYBE. Đây là hành động lừa dối các cổ đông, thành viên, thị trường vốn và fandom, đồng thời đã nhận được sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. HYBE, vốn là công ty dẫn đầu trong ngành, đang ở trong tình trạng mù quáng về số lượng. Việc họ đang sử dụng chiêu trò này để phát hành album là một vấn đề rất nghiêm trọng."

Fan SM bất bình vì HYBE "ám ảnh" với aespa

Đồng thời, HYBE khuyến nghị NewJeans nên phát hành album. Khi nhóm ra mắt E.P Get Up, tập đoàn đưa ra đề nghị bán thêm 100.000 bản nhằm đánh bại kỷ lục ban đầu của aespa. Min Hee Jin từ chối yêu cầu nêu trên với lý do đi ngược lại triết lý kinh doanh của ADOR.

HYBE tố Min Hee Jin "ám ảnh" với thành tích của BTS, yêu cầu bộ phận PR của tập đoàn đi bài "NewJeans vượt qua đàn anh".

Ngay khi công bố này lan truyền lên các mặt báo, làn sóng chỉ trích tiếp tục hướng về HYBE. Lập trường của Min Hee Jin về vấn đề kick sale album khiến công chúng nghi ngờ thực tích mà "gà nhà" tập đoàn đạt được, dù mọi cáo buộc chỉ hướng đến NewJeans. Đáp lại, HYBE tố ADOR mới là bên phá vỡ quy tắc không so sánh giữa các nghệ sĩ cùng tập đoàn. Min Hee Jin "ám ảnh" với thành tích của BTS và yêu cầu bộ phận PR của tập đoàn đi bài "NewJeans vượt qua đàn anh".

"Khi ca khúc Ditto của NewJeans đạt kỷ lục đứng đầu bảng xếp hạng Melon Daily lâu nhất, phó giám đốc Shin của ADOR đã mạnh mẽ yêu cầu bộ phận PR của HYBE phải ghi rõ cụm từ 'kỷ lục khủng vượt qua BTS'. Mặc dù các nhân viên đã nhiều lần từ chối và thuyết phục, dẫn đến một cuộc tranh cãi rất gay gắt, nhưng ADOR kiên quyết không thay đổi lập trường sử dụng cụm từ đó và cuối cùng trong thông cáo báo chí, cụm từ "'kỷ lục vượt qua ca khúc mega-hit Dynamite của BTS (75 ngày)' đã xuất hiện. Sau đó, đại đa số bài báo với tiêu đề 'NewJeans vượt qua BTS đã được đăng tải", HYBE cho biết.

Drama tập đoàn biến thành "khẩu chiến" giữa các fandom

Một lần nữa, HYBE và Min Hee Jin lôi kéo BTS và NewJeans vào cuộc. Việc đấu tố công khai khiến drama đấu tố trở thành "khẩu chiến" giữa các fandom. Nghệ sĩ bị ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng.

Tung tin nhắn bất lợi, Min Hee Jin bị nghi "nói xấu" con gái NewJeans

Tối 17/5, YouTuber nổi tiếng là cựu phóng viên Lee Jin Ho tung loạt tin nhắn cho thấy Min Hee Jin "nói xấu" NewJeans, coi thường và không coi các cô gái là nghệ sĩ. Bằng chứng này trùng khớp với những cáo buộc HYBE liệt kê vào cùng sáng. Theo những tin nhắn, Min Hee Jin dành lời lẽ gay gắt nhận xét tiêu cực về vấn đề giảm cân của NewJeans, chê bai fan và có lời lẽ động chạm nhân viên nữ.

Lee Jin Ho cho biết, những nội dung kể trên được thu thập từ tài liệu kiểm toán của HYBE với ADOR. Min Hee Jin đã tính toán xong số tiền NewJeans phải đền bù trong trường hợp kết thúc hợp đồng. Những tin nhắn này khiến công chúng càng thất vọng. Trái ngược với tuyên bố luôn đứng về phía NewJeans, đối xử với nghệ sĩ thân thiết như người nhà, "bảo vệ cho con gái", Min Hee Jin lại không thực sự chân thành.

Min Hee Jin "tấn công" HYBE vào thời điểm BTS nhập ngũ

Ngoài ra, Lee Jin Ho cũng tung tin nhắn Min Hee Jin lên kế hoạch "tấn công" HYBE, với "phát súng" đầu tiên là email phàn nàn gửi ngày 3/4. Những nội dung trong email này đã được công bố trong những ngày qua, bao gồm tố ILLIT đạo nhái, phụ huynh NewJeans bất bình. Min Hee Jin lựa chọn thời điểm "một năm trước ngày BTS comeback" để đảo chính vì cho rằng đây là lúc HYBE suy yếu nhất.

Những tin nhắn này lần nữa làm xáo trộn tình hình, tạo nên vô số làn sóng tranh luận trái chiều. Có nhiều bài đăng chứng minh Lee Jin Ho bịa đặt tin nhắn, nhưng những bằng chứng đưa ra chưa đủ thuyết phục. Loạt bằng chứng này được phục dựng từ tài liệu kiểm toán thu giữ ngày 22/4.

Động thái pháp lý đầu tiên của NewJeans

Tình hình ngày càng căng thẳng, cuối cùng NewJeans cũng có động thái pháp lý đầu tiên liên quan đến "cuộc chiến" thượng tầng. Truyền thông Hàn đưa tin, theo tin trong ngành, 5 thành viên NewJeans gồm Danielle, Minji, Hanni, Haerin và Hyein hiện đã nộp đơn thỉnh cầu lên toà án vào ngày 17/5, khi phiên điều trần giữa CEO Min Hee Jin và HYBE được tổ chức.

Đây là lần đầu tiên các thành viên NewJeans lên tiếng về sự việc giữa HYBE và "mẹ đẻ" Min Hee Jin. Nội dung cụ thể của đơn thỉnh cầu không được tiết lộ.

Truyền thông Hàn dự đoán NewJeans đứng về phía Min Hee Jin, thể hiện sự ủng hộ thông qua đơn thỉnh cầu. Từ thời điểm debut, các thành viên đã thể hiện mối quan hệ gắn bó mạnh mẽ với nữ CEO bằng cách gọi là "mẹ". Trước đó, lập trường của phụ huynh NewJeans cũng đứng về phía Min Hee Jin, thậm chí mẹ của một thành viên còn trả lời truyền thông những bất đồng với HYBE.

Tuy nhiên, việc này bị đánh giá là "lợi bất cập hại". Trong trường hợp NewJeans muốn chấm dứt hợp đồng, hoàn toàn "đối nghịch" với HYBE, 5 thành viên sẽ phải khởi động cuộc chiến pháp lý với nguy cơ bồi thường hợp đồng lên đến hơn 200 tỷ won. Chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa, NewJeans sẽ chính thức comeback cùng single đôi How Sweet và debut tại Nhật trong tháng 6. Việc tranh chấp với tập đoàn ở thời điểm này cực kỳ rủi ro. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, NewJeans có nguy cơ bị đóng băng hoạt động và cắt hoàn toàn tài nguyên.

