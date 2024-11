Mới đây, Rosé (BLACKPINK) khiến người hâm mộ toàn cầu vô cùng bất ngờ khi cùng NSX Teddy livestream hé lộ những ca khúc nằm trong album rosie. 6 bài hát được cô nàng "spoil" bao gồm Number One Girl, Game Boy, Toxic Till The End, 3AM, Not The Same và 2 Years.

Bên cạnh đó, nàng "bông hồng nước Úc" còn tuyên bố album rosie không dừng lại ở 12 ca khúc mà sẽ có tổng cộng 15 ca khúc nằm trong album deluxe. Buổi livestream nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn người hâm mộ. Thậm chí Lisa cũng xuất hiện và bình luận "I love it Rosie" khi lắng nghe ca khúc Number One Girl.

Clip 6 ca khúc được Rosé hé lộ trong buổi livestream

Livestream có sự xuất hiện của Lisa và cô nàng dành lời khen cho ca khúc Number One Girl

6 ca khúc đầu tiên được Rosé hé lộ là những cảm xúc của cô gái "nể" một chàng trai độc hại luôn chiếm hữu và thao túng. Là tâm trạng khi trải qua một mối tình red-flag (cờ đỏ) hay cả sự tổn thương khi trải qua sự lừa dối. Trong buổi livestream khi lắng nghe chính những ca khúc của mình, Rosé không giấu được nét tâm trạng trên gương mặt.

Toxic Till The End là một trong những ca khúc nhận sự quan tâm nhất của người hâm mộ khi có lyrics trách móc mối quan hệ độc hại với chàng trai đầy sự thao túng tâm lý: "(Tạm dịch) Gọi đúng tên mối quan hệ này là độc hại ngay từ lúc bắt đầu. Những giờ phút chìm trong bóng tối chẳng thể nào lấy lại. Khi anh gặp bạn bè em, anh đâu cố gắng để hòa hợp. Em đã đẩy họ ra xa rồi cuối cùng anh lại chẳng tin tưởng họ. Anh chiếm hữu, thao túng một cách tinh vi. Thật sự đáng nể".

Rosé không giấu những phút giây đầy tâm trạng khi lắng nghe ca khúc của mình

Hay ca khúc 3AM lại là cảm xúc của cô nàng khi nói về mối quan hệ "red-flag" (cờ đỏ): "Em nhận ra dấu hiệu red-flag nhưng sẽ giả vờ như không thấy. Liệu có thực sự tệ đến vậy không?". Và lyrics mà các fan nhận xét là "nghe đến đau lòng" khi Number One Girl được cho là những lời Rosé viết ra sau khi phải chịu những lời tiêu cực trên MXH: "Hãy nói với tôi rằng tôi được yêu thương. Hãy nói rằng tôi có giá trị và tôi xứng đáng. Tôi cần điều đó và tôi cũng chẳng biết vì sao".

Một trong những ca khúc có lyrics gây sự chú ý là Number One Girl

Dù chỉ mới hé lộ những trích đoạn thuộc nửa số lượng ca khúc nằm trong album nhưng Rosé đang khiến người hâm mộ toàn cầu "nóng như lửa đốt" để chờ đón đến ngày được thưởng thức toàn bộ album. Theo dự kiến, Rosé sẽ tổ chức buổi pre-listening party tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Rosé và Bruno Mars sẽ xuất hiện tại lễ trao giải MAMA 2024 vào cuối tháng 11 tới đây. Nhiều người dự đoán, hai nghệ sĩ sẽ cùng lộ diện và lần đầu trình diễn live siêu hit APT. gây bão trong thời gian qua. Nếu như điều này trở thành sự thật, đây sẽ là khoảnh khắc vô cùng chấn động bởi trước đó, BLACKPINK cũng chưa từng biểu diễn tại lễ trao giải này.