Vừa qua trên tạp chí Paper của Mỹ, Rosé (BLACKPINK) gây bất ngờ khi toàn bộ những chia sẻ của cô cho thấy album rosie sắp phát hành tới đây sẽ mang màu sắc u tối - trái ngược hoàn toàn với không khí vui tươi của siêu hit APT. hợp tác cùng Bruno Mars. Chính tác giả của bài phỏng vấn còn khẳng định, sau khi có cơ hội được nghe 6 bài hát trong album của Rosé thì anh chỉ biết khuyên người hâm mộ nên chuẩn bị sẵn khăn giấy.

Trong bài phỏng vấn, Rosé cho biết album rosie sẽ là những cảm xúc thật của cô được đặt để vào từng bài hát nhằm khắc họa chuyện tình yêu tan vỡ, những dấu hiệu ”cờ đỏ” đáng lẽ phải nhận ra, những đêm dài cô độc lúc 3 giờ sáng và trở nên tiêu cực đến phút cuối cùng. Đáng chú ý, nàng “bông hồng nước Úc” còn tiết lộ cô từng trải qua mối quan hệ độc hại và rất dễ bị tổn thương trước những lời bình luận chỉ trích. Qua album, Rosé mong muốn người nghe có thể thấu hiểu, ngừng hiểu lầm và chấp nhận con người thật của cô.



Album rosie sẽ là những tâm sự, câu chuyện riêng được Rosé đặt để vào từng ca khúc

Ngay sau khi bài phỏng vấn được chia sẻ trên trang chính thức của tạp chí Paper, MXH X (Twitter) đã bùng nổ với thông tin Rosé tiết lộ từng trải qua mối quan hệ độc hại. Rất nhiều bài đăng chia sẻ nhằm tìm ra mối quan hệ đầy toxic mà thành viên BLACKPINK từng trải qua là ai. Thậm chí 3 nghệ sĩ được cộng đồng mạng nhanh chóng gọi tên bao gồm Cha Eun Woo, Kang Dong Won và Suzy. Đây đều là những nghệ sĩ từng vướng vào tin đồn hẹn hò với nàng “bông hồng nước Úc” và cũng từng gây xôn xao khắp cõi mạng.

Tuy nhiên, nhân vật khiến netizen “dậy sóng” nhiều nhất lại chính là… Suzy. Cả hai có mối quan hệ có thể xem là bí ẩn nhất showbiz Hàn khi liên tục rộ lên tin đồn hẹn hò dù chưa từng xuất hiện công khai bên nhau hay tương tác trên MXH. Thế nhưng suốt từ thời điểm năm 2020, hàng loạt những “hint” tin đồn hẹn hò liên tục xuất hiện và chưa bao giờ ngừng hot.

Đặc biệt mới đây, một tài khoản trên MXH X (Twitter) đã đăng tải một bài viết với chủ đề tổng hợp “hint” hẹn hò của Suzy và Rosé. Đáng chú ý, chỉ sau khoảng 2 ngày đăng tải, bài viết này đã thu hút hơn 17 triệu lượt xem để “hóng” những tình tiết làm dấy lên tin đồn hẹn hò của cả hai.

Chỉ sau khoảng 2 ngày, bài viết tổng hợp những tin đồn hẹn hò giữa Suzy - Rosé đã thu hút hơn 17 triệu lượt xem

Đầu tiên phải kể đến những bài đăng “lovestagram” có những chi tiết trùng hợp về địa điểm, dòng trạng thái và cả thời gian trên các bài viết được đăng tải trên Instagram. Netizen còn đặt nghi vấn về hình ảnh được cho là Suzy - Rosé đã dùng nhẫn đôi trong thời gian được cho là hẹn hò.

Những bằng chứng trùng hợp về địa điểm và thời gian đăng tải bài viết thu hút 1,2 triệu lượt xem

Vào năm 2018, Suzy gây bất ngờ khi xác nhận hẹn hò với Lee Dong Wook. Vào đầu năm 2019, Rosé khiến người hâm mộ xót xa khi bật khóc trong lúc thể hiện ca khúc You & I. Ở thời điểm này, nhiều người cho rằng Rosé khóc vì nghe thấy tiếng người hâm mộ gọi tên mình.

Tiếp đến, chủ nhân bài viết cho hay, Rosé đã sáng tác ca khúc Gone vào năm 2019 và chỉ ra điểm nghi vấn: “Nếu bạn xem phần lời bài hát, ca khúc này không bao giờ đề cập đến giới tính của người mà cô ấy hát về mà chỉ nói đến việc người yêu phản bội cô để đến với một người khác. Cùng năm đó, Suzy cũng viết một ca khúc có tên I’m in Love with Someone Else mà cũng không sử dụng đại từ danh xưng nào”.

Clip Rosé bật khóc khi thể hiện ca khúc You & I vào năm 2019

Rosé không thể kìm nén mà bật khóc trên sân khấu vào năm 2019. Năm 2019 cũng là năm mà cô sáng tác ca khúc Gone - bản hit về một câu chuyện tình yêu tan vỡ

Vào tháng 2/2024, Rosé làm dấy lên tin đồn hẹn hò với Suzy khi hé lộ về ca khúc solo có tên gọi Vampirehollie. Nhưng “VampireHollie” cũng trùng khớp với sở thích của Suzy. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn cách đây 9 năm, khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Suzy đã nhắc đến hình mẫu của cô là “ma cà rồng quyến rũ và nguy hiểm”.

“Hollie” ngụ ý một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Kết hợp lại, “VampireHollie” có nghĩa là một ma cà rồng quyến rũ và gợi cảm. Điều này dẫn đến hàng loạt bài đăng cho rằng “VampireHollie” chính là “gu” của Suzy. Mặt khác, Vampirehollie cũng là tài khoản Instagram riêng tư của Rosé cách đây nhiều năm và hiện tại, cô cũng dùng chính tài khoản có tên gọi này để làm nơi chia sẻ những thông tin về âm nhạc đến người hâm mộ.

“Gu” của Suzy là “ma cà rồng quyến rũ và nguy hiểm”

Trùng hợp thay “Vampirehollie” - tên bài hát solo của Rosé cũng được mang ý nghĩa tương tự

Vào tháng 5/2024,, tin đồn hẹn hò của 2 nữ idol lại tiếp tục làm bùng nổ MXH khi một bộ fan phát hiện chiếc áo mà Suzy mặc trong trailer bộ phim Wonderland trùng khớp với chiếc áo mà Rosé từng mặc. Đáng nói, thời điểm cả hai mặc áo này đều từ năm 2020 – khoảng thời gian bùng nổ tin đồn hẹn hò. Nếu như Wonderland của Suzy được quay từ năm 2020 thì Rosé cũng mặc chiếc áo này trong clip quảng bá bản hit tỷ view How You Like That cùng BLACKPINK cách đây 4 năm.

Chiếc áo giống hệt nhau đều cùng được 2 nữ idol mặc vào thời điểm năm 2020

Tuy nhiên, đây chỉ là những nghi vấn của cộng đồng mạng khi toàn bộ những chi tiết được chỉ ra đều là sự trùng hợp. Chính bởi sự trùng hợp đầy bí ẩn này đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò khó tưởng giữa Rosé và Suzy suốt hơn 4 năm qua. Sau những chia sẻ của Rosé, hiện người hâm mộ đang rất nóng lòng được thưởng thức album rosie với những lời tâm sự “rút ruột rút gan” và cũng đầy ấm áp, chân thật của nữ ca sĩ dành cho người hâm mộ.