BTS biến thành "chống đạn thiếu niên đoàn" chắn bão cho HYBE: Fan phẫn nộ gửi vòng hoa biểu tình, công ty vội vàng xin lỗi!

BTS bị đưa ra làm "lá chắn" cho HYBE

Cuộc đấu tố giành quyền lực giữa HYBE với "mẹ đẻ" NewJeans Min Hee Jin đang nóng hơn bao giờ hết. Sáng 2/5, ADOR tiếp tục đưa ra phản hồi bác bỏ những cáo buộc tập đoàn đăng đàn sau họp báo. Hai bên liên tục đưa ra những thông tin bất lợi, bóc trần nhiều vấn đề gây tranh cãi. Những nghệ sĩ dưới trướng cũng không ngoại lệ. Trong cuộc chiến quyền lực này, NewJeans và BTS là hai cái tên liên tục bị "cấu xé".

Trong cuộc chiến quyền lực này, NewJeans và BTS là hai cái tên liên tục bị "cấu xé"

Sau cuộc họp báo "một lần nói hết" hôm 25/4, tỉ lệ ủng hộ Min Hee Jin trong dư luận tăng lên. Nữ CEO công khai chỉ trích HYBE sao chép công thức NewJeans cho nhóm nữ mới, đồng thời tố loạt chi tiết bất công trong việc quảng bá các nhóm nữ dưới trướng tập đoàn. Knet đảo chiều, HYBE bị cuốn vào tranh cãi liên quan đến dị giáo Dahnworld. Điều này đã "châm ngòi" cho làn sóng bóc phốt Bang Si Hyuk. BTS bỗng trở thành nhân vật bị cư dân mạng "tế sống".

BTS bỗng trở thành nhân vật bị cư dân mạng "tế sống"

Nghi vấn đầu tiên nổ ra khi BTS có 6 thành viên từng tốt nghiệp tại một trường đại học, bị cho là thuộc sự quản lý của Dahnworld. Tuy nhiên, đây là trường nhiều idol nổi tiếng lựa chọn theo học từ xa để đảm bảo hoạt động song song. Theo đó, loạt MV của BTS, điển hình như Blood Sweat & Tears cũng bị "mổ xẻ" phân tích theo hướng tuyên truyền dị giáo.

BTS bỗng dưng bị "réo tên" trong cáo buộc liên quan đến dị giáo

Lùm xùm nhất chính là hai cáo buộc gian lận nhạc số hồi 2017 và ăn cắp concept cho album The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 bị "đào" lại. Từ đây, antifan nhân cơ hội lôi lại những tranh cãi trong quá khứ, tố BTS đạo nhái, khiến dân tình nghi hoặc thành tích thời mới hoạt động của nhóm nam toàn cầu. Giữa nội chiến HYBE, BTS bị chỉ trích bởi những vấn đề không liên quan, khiến nhóm đang đi nhập ngũ mà fan cũng không yên.

Loạt "phốt" trong quá khứ bị đào lại

Các Army ra sức dập tin đồn tiêu cực, viết bài phản biện, bảo vệ BTS. Về phía công ty chủ quản, Big Hit Music phát đi thông báo sẽ sử dụng biện pháp pháp lý mạnh tay đối với những hành vi bôi nhọ danh dự BTS. Tuy nhiên bấy nhiêu là không đủ vì HYBE vẫn giữ im lặng trước cáo buộc "dị giáo", trả lời lấp lửng vấn đề gian lận nhạc số. Chính vì điều này, BTS bị "xâu xé" khiến fan xót xa.

Người hâm mộ phẫn nộ trước sự thờ ơ của HYBE, khiến BTS trở thành "chống đạn thiếu niên đoàn" chắn bão cho tập đoàn

Người hâm mộ phẫn nộ trước sự thờ ơ của HYBE, khiến BTS trở thành "chống đạn thiếu niên đoàn" chắn bão cho tập đoàn. Làn sóng chỉ trích tập trung vào BTS làm sao nhãng đi những vấn đề nổi cộm của cuộc đấu tố, bao gồm cáo buộc Min Hee Jin chiếm đoạt quyền quản lý ADOR, ồn ào đạo nhái và tương lai của NewJeans. Từ người ngoài cuộc, BTS bỗng dưng trở thành "vật tế" cho tập đoàn, chỉ có fan lo lắng và bảo vệ.

BTS được giải oan, Army có động thái "răn đe" HYBE, Big Hit lên tiếng xin lỗi

Sáng 2/5, phía Dahnworld lên tiếng phủ nhận mọi ồn ào phát sinh từ cuộc đấu tố giữa HYBE và Min Hee Jin. Đặc biệt là BTS, không hề liên quan đến tổ chức này. BTS được giải oan sau chuỗi ngày sóng gió khiến Army phải ra sức bảo vệ. Tuy nhiên, HYBE vẫn giữ im lặng.

Người hâm mộ chuẩn bị loạt vòng hoa để gửi đến trụ sở HYBE với nội dung chê trách

Bất bình với tập đoàn, fan Hàn của BTS ngay lập tức có động thái "răn đe". Người hâm mộ chuẩn bị loạt vòng hoa để gửi đến trụ sở HYBE với nội dung chê trách "Công ty quản lý bất tài hàng đầu ngành công nghiệp..."; "Khi cần thì BTS của chúng ta. Những lúc bất lợi thì lôi ra làm chống đạn thiếu niên đoàn; "Rủi ro không ngừng nghỉ tới từ công ty chủ quản. Khẩn cầu BTS sớm thoát khỏi HYBE". Đây là lần đầu tiên fandom BTS bức xúc đến mức biểu tình bằng cách gây náo loạn ở trụ sở công ty.

Chiều 2/5, Big Hit Music mới chính thức lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc cho BTS và xin lỗi Army

Chiều 2/5, Big Hit Music mới chính thức lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc cho BTS và xin lỗi Army. Theo tuyên bố này, Big Hit lần nữa khẳng định đang thu thập bằng chứng xử lý pháp lý những hành vi bôi nhọ, làm ảnh hưởng danh dự nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Big Hit cho biết những nghi vấn về dị giáo Dahnworld, gian lận nhạc số, ăn cắp concept,... đều không đúng sự thật.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng vào cuộc, dự kiến điều tra cáo buộc gian lận nhạc số xoay quanh BTS. Thông tin này khiến fan Kpop càng đứng ngồi không yên. Sau 8 năm, vụ án một lần nữa bị lật lại vì làn sóng dư luận gay gắt.

Toàn văn thông báo chiều 2/5 của Big Hit Music:

"Xin chào. Đây là Big Hit Music. Chúng tôi xin được cập nhật về tình hình pháp lý được thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi của các thành viên BTS. Chúng tôi muốn làm sáng tỏ rằng các cáo buộc gần đây về việc sajaegi marketing (tiếp thị tích trữ), đạo nhái concept và liên quan tới Dahnworld hoặc bất kỳ tôn giáo nào khác đều không phải là sự thật. Công ty nhận định rằng gần đây, phong trào lan truyền tin đồn thất thiệt và thông tin sai sự thật liên quan đến nghệ sĩ đã trở nên quá mức. Do đó, công ty đã bổ nhiệm một công ty luật riêng để giải quyết những vấn đề này một cách dứt khoát. Theo đó, chúng đó đã xác định và tổng hợp một số bài viết chứa thông tin sai lệch nhằm phỉ báng, vu khống các nghệ sĩ và đã nộp đơn khiếu nại hình sự đầu tiên cho các cơ quan chức năng vào hôm nay 2/5. Danh sách này bao gồm các bài đăng được đăng tải một cách có hệ thống sau đó bị xóa cũng như các bài đăng từ các tác giả đã xóa tài khoản của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục các biện pháp pháp lý của mình thông qua việc theo dõi và thu thập bằng chứng liên tục. Chúng tôi sẽ duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc nộp đơn khiếu nại dân sự và hình sự đối với những cá nhân cố gắng làm hoen ố danh tiếng các nghệ sĩ của chúng tôi bằng cách truyền bá những thông tin sai lệch ác ý. Chúng tôi sẽ không đưa ra sự khoan hồng hay hòa giải nào, đảm bảo rằng người phạm tội sẽ bị trừng phạt thích đáng mà không có ngoại lệ. Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người hâm mộ BTS vì những khó khăn mà các bạn đã phải trải qua trong những tuần gần đây. Chúng tôi cam kết thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ. Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn dành cho BTS."

Sự chú ý lại đổ dồn về nhân vật chính Min Hee Jin - HYBE sau khi ADOR đưa ra tuyên bố mới vào sáng nay

Động thái muộn màng của Big Hit sau khi bị fan phản đối trên diện rộng phần nào xoa dịu được cơn tức giận từ Army. Đến thời điểm này, tranh cãi về BTS đã tạm lắng trên các nền tảng. Sự chú ý lại đổ dồn về nhân vật chính Min Hee Jin - HYBE sau khi ADOR đưa ra tuyên bố mới vào sáng nay.

https://kenh14.vn/bts-bien-thanh-chong-dan-thieu-nien-doan-chan-bao-cho-hybe-fan-phan-no-gui-vong-hoa-bieu-tinh-cong-ty-voi-vang-xin-loi-20240502153758501.chn