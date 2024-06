0h ngày 26/6 (theo giờ Hàn Quốc), V bất ngờ đánh úp poster hé lộ dự án mới khiến cộng đồng fan xôn xao. Sau hơn 3 tháng kể từ single tiếng Anh FRI(END)S, V tiếp tục úp mở sản phẩm mang tên TYPE 1 sẽ được trình làng ngày 9/7 tới. Theo đó, các Army được dịp nô nức khi bộ đôi đồng niên V và Jimin ra nhạc cùng thời điểm.

Đáng chú ý, poster TYPE 1 của V được thiết kế theo phong cách đen trắng cực “suy". Nam thần đẹp nhất BTS cởi trần, để lộ toàn thân trên đầy phóng khoáng. Có thể nhận thấy, hình ảnh được V thực hiện trước khi nhập ngũ. Khi này, body nam thần còn mảnh dẻ, cơ bụng chưa được rõ ràng như hiện tại. Cập nhật mới nhất, V đã tăng 10kg sau khi nhập ngũ, vạm vỡ và nam tính hơn nhiều phần.

Hình ảnh V “chơi lớn" khoe nửa thân trên khiến fan phát cuồng. Trên Twitter, fan lập tức đẩy xu hướng cho thành viên BTS. TYPE 1 được dự đoán sẽ có một bộ sách ảnh đi kèm. Dân tình không giấu được sự phấn khích, visual vạn người mê của V xứng đáng được phát hành thành sách để fan “flex" khắp mọi nơi.

Trái với phần nhìn đốt mắt, thông điệp của TYPE 1 lại chan chứa nỗi buồn. Trên poster, V đăng 4 dòng tâm trạng, được dự đoán là lyrics bài hát mới. “I still wonder wonder beautiful story; Still wonder wonder best part; I still wonder wonder next story; I want to make you mine” (tạm dịch: Anh vẫn thắc mắc về một câu chuyện tốt đẹp; Vẫn thắc mắc về phần hay nhất; Anh vẫn thắc mắc câu chuyện tiếp diễn; Anh muốn biến em thành của anh).

Ẩn ý của V một lần nữa khiến fan couple không khỏi suy đoán. Dù chuyện tình của hai ngôi sao chưa từng được xác nhận, nhưng cái nắm tay công khai của V và Jennie tại Paris đã thay vạn lời cần nói. V nhiều lần cài cắm hình ảnh bạn gái trong các nhạc phẩm solo của mình.

Cuối năm 2023, truyền thông Hàn cho biết cặp sao “đường ai nấy đi". Tuy nhiên, thời điểm quảng bá FRI(END)S, nhiều chi tiết vẫn ngầm hé lộ mối quan hệ của V và Jennie vẫn còn tốt đẹp. Những lời tự sự hé lộ TYPE 1 như gửi đến Jennie, rằng câu chuyện vẫn tiếp diễn và “anh muốn biến em thành của anh". Liệu “nàng thơ" của V có phải Jennie?