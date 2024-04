V (BTS) bất ngờ bị gọi tên giữa "sóng gió gia tộc" HYBE, mối quan hệ với Min Hee Jin và NewJeans gây tò mò!

Min Hee Jin chọc giận fan BTS giữa bão đấu tố với HYBE

Sáng 22/4, truyền thông bùng nổ với thông tin HYBE điều tra Min Hee Jin và ban lãnh đạo ADOR - công ty con quản lý NewJeans vì nghi ngờ âm mưu chiếm đoạt quyền quản lý. Min Hee Jin bị HYBE cáo buộc làm rò rỉ thông tin kinh doanh, lôi kéo cổ đông và "chiêu trò" làm nghệ sĩ tập đoàn gặp bất lợi. "Mẹ đẻ" NewJeans bị yêu cầu cách chức và đứng trước nguy cơ kiện tụng.

Đấu tố căng thẳng hơn bao giờ hết khi Min Hee Jin và ADOR đưa ra lập trường bác bỏ mọi cáo buộc, chỉ trích ngược HYBE sao chép NewJeans cho nhóm nữ mới ILLIT. BELIFT LAB - một label khác dưới trướng tập đoàn bị lôi vào cuộc. Chưa dừng lại, truyền thông Hàn còn "khui" bằng chứng cộng sự của Min Hee Jin lên kế hoạch để tách ADOR ra khỏi HYBE dù tập đoàn sở hữu đến 80% cổ phần công ty. Giữa bão drama, Min Hee Jin bị truyền thông tiết lộ việc nói với đối tác bên ngoài "Bang Si Hyuk sao chép tôi để tạo ra BTS". Phát ngôn này của nữ CEO chọc giận cộng đồng fan BTS.

Ai nấy đều tỏ ra bất bình, thậm chí cho rằng Min Hee Jin "ảo tưởng" khi nhận vơ thành công của BTS là do Bang Si Hyuk sao chép mình. Thời điểm BTS mới debut, Min Hee Jin vẫn là giám đốc sáng tạo tại SM. Rất khó để tìm thấy điểm tương đồng từ concept Hiphop của BTS thời kỳ đầu với những nhóm nam qua tay Min Hee Jin tại SM như SHINee hay EXO. Army liên tục đưa ra hình ảnh đối chiếu để chứng minh phát ngôn của Min Hee Jin về nhóm nam toàn cầu là vô căn cứ.

Vốn đứng ngoài cuộc đấu tố, việc BTS bị nhắc tên trực tiếp vào lùm xùm dù đang nhập ngũ khiến fandom cực kỳ bất bình. Trước đó, Min Hee Jin đã gây tranh cãi khi chỉ trích ILLIT và HYBE, không muốn nhóm nữ tân binh của BELIFT LAB quảng bá với danh xưng "em gái NewJeans" trong khi đó NewJeans thời mới debut liên tục được truyền thông là "em gái BTS". Dân tình chỉ ra, nếu không có danh xưng này, NewJeans khó mà nhanh chóng nổi tiếng và thành công như hiện tại.

Vì những động thái của Min Hee Jin, mà hảo cảm của fan về nữ CEO và "con gái ruột" NewJeans ngày càng giảm. Giữa thời điểm nhạy cảm, mối quan hệ giữa V (BTS) với Min Hee Jin và NewJeans bỗng dưng bị "đào" lại và đặt nhiều nghi vấn.

V và NewJeans có tương tác công khai đầu tiên khi anh chàng xuất hiện trong video đu trend Hype Boy tháng 8/2023. Có thể nói, NewJeans là "ngoại lệ" được V thực hiện dance challenge. Trong các nhóm nhạc cùng tập đoàn, nam idol hiếm khi có tương tác với các hậu bối nữ. Việc V cùng NewJeans nhảy Hype Boy đã gây sốt một thời gian dài.

Sau đó không lâu, V quảng bá solo với ca khúc chủ đề Slow Dancing. NewJeans cũng đáp lễ với 1 thực hiện dance challenge cùng V được đăng tải trên kênh TikTok của BTS. Mới đây, NewJeans đã đến thăm V trong quân ngũ vào ngày 14/4. Fan hai nhà rất bất ngờ vì V và NewJeans thân nhau đến mức ghé thăm trong quân ngũ.

Trước khi đấu tố ồn ào như hiện tại, Min Hee Jin tỏ ra rất ăn ý với V (BTS). Cả hai hợp tác trong album đầu tay Layover, Min Hee Jin phụ trách toàn bộ phần ý tưởng hình ảnh, concept và 5 MV được V phát hành. V dành nhiều lời khen cho tài năng của Min Hee Jin, còn thừa nhận hồi hộp khi hợp tác với giám đốc sáng tạo đầy quyền lực. Qua sáng tạo của CEO ADOR, album đầu tay của V có phần nhìn cực kỳ tinh tế và bắt mắt, làm bật lên nét nghệ sĩ đầy chất thơ nam idol hướng đến.

Từ MV mở đầu Love Me Again cho đến bài chủ đề Slow Dancing và kết thúc với For Us, Min Hee Jin mang đến trải nghiệm hình ảnh trọn vẹn. Nhìn ảnh concept album Layover, không khó để nhận ra sức nét đặc trưng từ Min Hee Jin. Trên Instagram cá nhân của nữ CEO, cô cũng không ngần ngại đăng ảnh phía sau ống kính của V, chứng minh mối quan hệ thân thiết và thoải mái.

Thân với cả NewJeans và Min Hee Jin, dân tình tò mò phản ứng của V khi bỗng dưng BTS bị "réo tên" trong lùm xùm. Nhiều người phỏng đoán liệu Min Hee Jin có "lôi kéo" thành viên BTS trong drama tranh giành quyền lực với HYBE.

Chưa kể, một chi tiết dấy lên nhiều đồn đoán chính là 5 MV solo của V không có intro HYBE như MV solo của các thành viên BTS. Đây là đặc trưng của mọi sản phẩm được phát hành qua kênh HYBE Labels. Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng không nên suy diễn vô căn cứ. Sự thật là sản phẩm của V vẫn được sản xuất và phân phối bởi tập đoàn.

Vai trò của BTS với HYBE không cần bàn cãi. Đồng hành cùng nhau từ số âm lên đến vị thế hiện tại, mối quan hệ giữa BTS và Bang Si Hyuk không còn đơn thuần chỉ là chủ công ty quản lý và nghệ sĩ. Nói một cách tượng trưng, thì BTS chính là xương sống của HYBE. V và nhóm đã đồng loạt tái ký với tập đoàn từ năm ngoái. Trong đấu tố liên quan đến Min Hee Jin, BTS nói chung hay V nói riêng đều không hề có sự liên quan.