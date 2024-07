Bị trang tin quốc tế vu khống, nam ca sĩ quyết "hơn thua" đáp trả đến cùng

SEVENTEEN dính cáo buộc "viết nhạc bằng AI"

Debut vào tháng 5/2015, SEVENTEEN là một trong những nhóm nhạc hàng đầu thế hệ thứ 3. Xuất phát điểm từ công ty nhỏ cùng món nợ khổng lồ, SEVENTEEN từng rất chật vật để hoạt động. Nhờ chăm chỉ, nhiệt huyết và kính nghiệp, nhóm dần bứt phá những cột mốc đáng nể trong sự nghiệp. Trong gần 1 thập kỷ hoạt động, SEVENTEEN phát hành số lượng đĩa nhạc khổng lồ, đều do thành viên Woozi và nhà sản xuất Bumzu chấp bút.

SEVENTEEN gây sốt tại Glastonbury hồi đầu tháng 7 vừa qua

Ở năm thứ 9 sự nghiệp, nhóm thành công bùng nổ với loạt album đạt kỷ lục doanh thu và tour diễn cháy vé. Đầu tháng 7, SEVENTEEN khiến truyền thông quốc tế phát sốt với sân khấu làm nên lịch sử Kpop tại đại nhạc hội lớn nhất nước Anh - Glastonbury 2024. Đi đôi với danh tiếng ngày càng gia tăng, nhóm nam triệu bản cũng liên tục vướng tranh cãi "trên trời rớt xuống".

Ở năm thứ 9 sự nghiệp, SEVENTEEN ngày càng thành công phá đảo nhiều cột mốc mới

Vừa qua, fan SEVENTEEN có phen xôn xao trước tranh cãi về bài đăng thiếu xác thực của BBC. Cụ thể, bài báo liên quan đến công nghệ AI trong âm nhạc của BBC đã đề cập đến MV mới ra mắt MAESTRO của nhóm nam triệu bản. Theo đó, trang tin này cho rằng đội ngũ thực hiện MV MAESTRO đã ứng dụng công nghệ AI vào việc sản xuất sản phẩm, bao gồm cả hình ảnh lẫn âm nhạc.

MV MAESTRO của SEVENTEEN lấy cảm hứng từ cuộc chiến giữa AI và các nhạc trưởng thực thụ

Ngày 29/4, SEVENTEEN comeback với Best Album: 17 is Right Here và MV chủ đề MAESTRO. Lấy cảm hứng chủ đạo về cuộc chiến giữa công nghệ AI và những “nhạc trưởng thứ thiệt", SEVENTEEN mô phỏng cả vũ trụ viễn tưởng vào MV.

Bài đăng của BBC News cho rằng trong MV MAESTRO bao gồm những cảnh do AI tạo ra. Nhận định vấp phải sự phản đối của các fan Kpop, đặc biệt là người hâm mộ SEVENTEEN, Bởi lẽ, toàn bộ phần sản xuất MV đều do đội ngũ hình ảnh SL8IGHT Visual Lab thực hiện. Ngoài phần CGI phức tạp, bối cảnh và mọi mô hình trong MV đều được dựng thật.

SEVENTEEN mang cả vũ trụ viễn tưởng vào MV MAESTRO

Mô phỏng cuộc chiến AI - người thật

Đáng nói, BBC còn trích dẫn phát ngôn của thành viên Woozi - người đảm nhận sáng tác, producer chính cho tất cả sản phẩm âm nhạc của SEVENTEEN - nhưng lại cắt xén theo chiều hướng tiêu cực. Tại họp báo ra mắt Best Album: 17 is Right Here, Woozi từng phát biểu: "Chúng tôi đang thử nghiệm làm âm nhạc cùng với AI, tôi đang luyện tập việc đó. Thay vì cứ than vãn bởi sự phát triển của công nghệ hiện đại thì tôi nghĩ bản thân phải bắt kịp với nó. Học cách làm việc nhịp nhàng cùng (AI) rất quan trọng.

Tôi thử sử dụng và nhận ra được rất nhiều điểm khuyết thiếu của AI cũng như những thế mạnh của nó. Đồng thời tôi cũng trăn trở làm thế nào để giữ gìn được bản sắc riêng của mình trong thời đại công nghệ phát triển chóng mặt như vậy. Đó là điều mỗi ngày tôi luôn nghĩ tới."

BBC cắt xén phát ngôn của Woozi về công nghệ AI theo chiều hướng tiêu cực

Khi đưa phát ngôn của Woozi vào bài báo, BBC đã “bẻ lái", diễn giải thành ý"Bài hát có thể bao gồm ca từ do AI tạo ra". Là nhạc sĩ và nhà sản xuất chịu trách nhiệm chính của SEVENTEEN, Woozi dính cáo buộc “dùng AI viết nhạc". Nhóm nam triệu bản nổi tiếng là nhóm nhạc tự sản xuất. Do đó, tranh cãi này dấy lên khiến danh tiếng nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thành viên Woozi đáp trả mạnh mẽ

Bị trang tin quốc tế vu khống, các fan SEVENTEEN phẫn nộ mass mail yêu cầu tập đoàn HYBE và công ty chủ quản Pledis vào cuộc. Tối 14/7, Woozi có động thái thẳng thừng đáp trả cáo buộc "viết nhạc bằng AI". Trên Instagram của mình, nam ca sĩ đăng tải story tỏ rõ sự bất bình với hành động cắt nghĩa, chỉnh sửa nội dung theo chiều hướng sai lệch của BBC.

Woozi thẳng thắn đáp trả cáo buộc vô lý của BBC về vấn đề "dùng AI viết nhạc"

Trong story đầu tiên của mình, Woozi cho biết người hâm mộ là động lực quan trọng nhất. Anh còn đề cập đến aespa - nhóm nữ theo concept thực tế ảo thành công nhất hiện tại. Theo đó, cả SEVENTEEN và aespa đều lắng nghe fan, nếu lỡ làm tổn thương người hâm mộ, các nhóm sẽ muốn sửa chữa.

Hiện tại, story này đã được gỡ xuống và thay thế bằng tuyên bố mới của Woozi. Nam idol khẳng định “mọi sản phẩm âm nhạc của SEVENTEEN đều được viết bởi con người". Hành động đanh thép này khiến fan nức nở tự hào.

Woozi đưa ra tuyên bố: "Mọi sản phẩm âm nhạc của SEVENTEEN đều được viết bởi con người"

Sau khi Woozi lên tiếng trên Instagram, công ty chủ quản Pledis đã đưa ra lập trường chính thức, bác bỏ mọi cáo buộc đồng thời yêu cầu trang tin BBC chỉnh sửa nội dung sai lệch. Nhưng BBC chỉ bổ sung phát ngôn của Woozi vào bài báo gây tranh cãi một cách hời hợt. "Tuy nhiên, Woozi đã nói trên Instagram của mình rằng tất cả sản phẩm âm nhạc của SEVENTEEN đều được ‘viết lời và sáng tác bởi con người’", BBC viết. Động thái này tiếp tục nhận về "bão" phẫn nộ từ người hâm mộ SEVENTEEN.