Nhóm nhạc nam đang khiến truyền thông quốc tế “phát sốt"

Cuối tuần qua, SEVENTEEN có màn chào sân ấn tượng tại Glastonbury Festival 2024. Nhóm nhạc nhà Pledis lần đầu ghi danh vào vị trí headliner của một đại nhạc hội quốc tế. Điều này còn có ý nghĩa hơn cả khi Glastonbury là lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh. Được tổ chức thường niên tại Worthy Farm, Glastonbury hiện có thâm niên lên đến 50 năm.

SEVENTEEN mở màn sân khấu Glastonbury với MAESTRO

Với sức ảnh hưởng và uy tín của mình, Glastonbury được xem là nền tảng của lễ hội nhạc rock. Line-up hàng năm của Glastonbury sẽ được thay đổi theo các nghệ sĩ đại diện cho dòng chảy âm nhạc thời điểm đó. Những nghệ sĩ từng là headliner của đại nhạc hội này toàn siêu sao thế giới như Taylor Swift, Jay-Z, Beyoncé, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Elton John, Lady Gaga...

Năm nay, SEVENTEEN chung line-up với Dua Lipa, SZA, Coldplay... Sự xuất hiện của SEVENTEEN, với vinh dự trình diễn ngay tại khu vực sân khấu chính Pyramid được ví như “lịch sử Kpop". Nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên chinh phục “ước mơ của hàng ngàn ngôi sao nhạc rock" đã để lại ấn tượng khó phai.

SEVENTEEN và sân khấu đi vào lịch sử Kpop

Ngay sau khi SEVENTEEN xuất hiện tại Glastonbury, truyền thông quốc tế đã “phát sốt" với hiện tượng Kpop mới. Loạt đầu báo hàng đầu Rolling Stone UK, Reuters, Forbes, The Guardian, Rolling Stone UK, Reuters, Forbes, BBC… liên tiếp đưa tin về màn xuất hiện làm nên lịch sử Kpop của SEVENTEEN tại Glastonbury.

Hai chuyên trang uy tín Anh Quốc là NME và London Evening Standard đều chấm sân khấu của SEVENTEEN lại Glastonbury 5 sao. Sự công nhận của truyền thông quốc tế với nhóm nhạc đang đứng đầu doanh thu album trên toàn cầu là một bước tiến mới, chứng minh SEVENTEEN có thể đi xa hơn nhờ tài năng và âm nhạc của mình.

Chuyên trang âm nhạc uy tín nước Anh - NME chấm sân khấu Glastonbury của SEVENTEEN đúng 5 sao

Glastonbury thực sự là một “chiến trường" khó nhai với SEVENTEEN. Lễ hội này “cháy vé" ngay trước khi công bố line-up. Vì lý do trên, fan không thể mua vé ủng hộ thần tượng dù muốn. Nhóm đã biểu diễn trước những khán giả hoàn toàn mới, trong đó có cả những fan nhạc rock cực kỳ khó tính.

Đám đông bùng nổ trong fanchant, những khoảnh khắc giao lưu trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi đây hoàn toàn là những khán giả mới

SEVENTEEN đã thuyết phục những khán giả Glastonbury bằng chính năng lượng và khả năng làm chủ sân khấu “thần sầu". 13 ca khúc được sắp xếp hợp lý, mỗi một bài được chọn đều mang thông điệp riêng. Sân khấu kéo dài trong gần 2 tiếng, SEVENTEEN vừa hát, vừa thực hiện vũ đạo và liên tục nhắc nhớ khán giả nhớ đến mình. Đám đông bùng nổ trong fanchant, những khoảnh khắc giao lưu trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Giây phút lá cờ “SEVENTEEN right here, making history at Glastonbury" (tạm dịch: SEVENTEEN ngay tại đây, tạo nên lịch sử Glastonbury) được giơ cao trên sân khấu và các thành viên hô vang “Remember, SEVENTEEN" mãi mãi trở thành hình ảnh không thể nào quên.

Giây phút lá cờ “SEVENTEEN right here, making history at Glastonbury"được giơ cao trên sân khấu mãi mãi trở thành hình ảnh không thể nào quên

Sự kiện để lại dấu mốc quan trọng trong gần 1 thập kỷ làm nghề của SEVENTEEN. Nhóm thu về lượng lớn fan đông đảo sau sân khấu “chào sân" nước Anh. Mọi hoài nghi đã được dập tắt khi đám đông Glastonbury “quẩy theo" 13 chàng trai đến khi bài hát cuối cùng vang lên. Nhìn quá trình nhóm chuẩn bị cho sân khấu và những hình ảnh hậu trường, người ta càng cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào mà những idol 10 năm dành cho khán giả của mình.

Truyền thông quốc tế phát cuồng với thế lực Kpop mới

NME nhận xét về SEVENTEEN: “Trước sự xuất hiện làm nên lịch sử của SEVENTEEN tại Glastonbury, một số khán giả nghi ngờ liệu họ có phù hợp với sự kiện này hay không - hay thậm chí có xứng đáng với vị trí của mình.

Tuy nhiên, vào thời điểm bài hát cuối cùng vang lên, những hoài nghi hoàn toàn bị xóa khỏi tâm trí. Màn trình diễn nhóm mang đến ngày hôm nay phù hợp hoàn hảo với bối cảnh rộng lớn này, chứng tỏ SEVENTEEN và Kpop nói chung cực kỳ triển vọng tại Worthy Farm”.