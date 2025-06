Cú ăn đôi của Phương Mỹ Chi

Sing! Asia 2025: Leo thẳng Top 1 Trending sau chiến thắng ở vòng Tứ kết, giữ #11 Trending với màn múa trống cơm ấn tượng

Vòng Tứ kết Sing! Asia 2025 vừa qua đã diễn ra với chặng Hong Kong (Trung Quốc). Trong vòng thi này, đại diện Việt Nam - Phương Mỹ Chi đã thể hiện ca khúc Bóng Phù Hoa do DTAP sáng tác, lấy cảm hứng từ truyện Người Con Gái Nam Xương. Để đẩy mạnh cảm xúc hơn so với ca khúc gốc, Phương Mỹ Chi đã hát bằng tiếng Trung ở phần điệp giúp giúp ban giám khảo và khán giả hiểu được ý nghĩa của tác phẩm. Phần thi này nhanh chóng gây bão MXH và giúp cho Phương Mỹ Chi giành chiến thắng trước ca sĩ Hoàng Linh (Trung Quốc) với số phiếu bình chọn là 15 trên tổng số 21 giám khảo.

Clip màn trình diễn Bóng Phù Hoa - Phương Mỹ Chi

Chỉ sau một ngày lên sóng, màn trình diễn Bóng Phù Hoa đã nhận về hơn 3,7 triệu lượt xem và giành Top 1 trending YouTube mảng Âm nhạc. Không chỉ thế, video này còn xuất sắc lọt Top nội dung được xem nhiều nhất thế giới trên YouTube trong ngày 28/6. Bên cạnh BGK, khán giả quốc tế cũng phải nổi da gà vì màn trình diễn gây sốc của Phương Mỹ Chi. Giọng hát nội lực lên tới quãng cao nhất kết hợp với sự hòa quyện giữa nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, trống truyền thống khiến cho khán giả Trung Quốc phải ví von Phương Mỹ Chi sở hữu giọng hát cá heo.

Màn trình diễn Bóng Phù Hoa của Phương Mỹ Chi đạt Top 1 Trending YouTube Music

Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng truyền tải âm nhạc dân gian Việt Nam với bản mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy Xe Bò kết hợp giữa chất dân gian truyền thống cùng hơi hướng âm nhạc đương đại. Màn trình diễn có sự đầu tư rõ rệt từ hòa âm phối khí, dàn dựng sân khấu cho đến visual mang đậm văn hóa Bắc Bộ đặc biệt là hình ảnh múa trống cơm khiến giám khảo và dàn thí sinh quốc tế phải dành nhiều lời khen ngợi.

Đại diện BTC chương trình từng chia sẻ, phần trình diễn của cô là một trong những tiết mục “hiếm hoi hội đủ yếu tố nghệ thuật, bản sắc và sự gần gũi với thế hệ trẻ”. Cho đến thời điểm hiện tại, tiết mục này đang sở hữu 2,4 triệu lượt xem cùng vị trí #11 Trending YouTube Music.

Bản mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy Xe Bò của Phương Mỹ Chi đạt Top 11 Trending YouTube Music

Em Xinh Say Hi: Làm đội trưởng đưa team lên Top 3 Trending YouTube Music, gây ấn tượng nhờ tính cách "tẻn tẻn"

Tại Live Stage 2 của Em Xinh Say Hi, tiết mục Hề do team đội trưởng Phương Mỹ Chi, Phương Ly, Chi Xê và khách mời WEAN thực hiện đã trở thành điểm nhấn đầy bứt phá khi mạnh dạn đưa hát bội truyền thống vào không gian âm nhạc hiện đại. Trong hơn 4 phút trình diễn, đội trưởng Phương Mỹ Chi gây ấn tượng khi tự sáng tác một đoạn mới cho bài hát với mong muốn lan tỏa hát bội đến Gen Z.

Đặc biệt, các nghệ sĩ đã tham khảo chuyên môn từ nghệ sĩ tuồng Ngọc Khanh đồng thời tham gia các buổi học hát cùng thành viên Nhà hát Tuồng Việt Nam. Với thế mạnh khi đưa được chất liệu văn hóa dân gian vào trong tiết mục, màn trình diễn này dẫn đầu số điểm bình chọn và tạo điều kiện thuận lợi cho đội Phương Mỹ Chi. Cho đến thời điểm hiện tại, tiết mục này đã vươn lên Top 3 Trending YouTube Music cùng hơn 4,4 triệu lượt xem.





Màn trình diễn của team Phương Mỹ Chi đạt Top 3 Trending YouTube Music

Tại Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi cũng từng trở thành một trong những “em xinh” giành Top 1 Trending trong chương trình. Cụ thể, màn trình diễn Cầm Kỳ Thi Họa của team đội trưởng Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Hằng Lamoon đã soán ngôi tiết mục Run của đội Châu Bùi để giành vị trí Top 1 Trending YouTube Music.

Phương Mỹ Chi cũng từng có màn trình diễn cùng các “em xinh” trong đội Kim Cương giành Top 1 Trending YouTube Music

Tham gia Em Xinh Say Hi và Sing! Asia cùng lúc: Quyết định quá đúng đắn của Phương Mỹ Chi

Vào năm 2024, Phương Mỹ Chi có những dấu ấn cá nhân trong sự nghiệp khi ra mắt album Vũ Trụ Cò Bay và tour diễn showcase cùng tên tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Dù làm việc chăm chỉ, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả trẻ nhưng âm nhạc của Phương Mỹ Chi vẫn loay hoay trong vùng an toàn và chưa thực sự tạo được cú hích truyền thông đủ lớn. Chỉ đến khi tham gia Em Xinh Say Hi và Sing! Asia, cô nàng mới thực sự bộc lộ hết cá tính cũng như tài năng, tạo được hiệu ứng bùng nổ và được khán giả ngày càng yêu thích.

Việc “chơi lớn” với cú đúp thành công ấn tượng tại Em Xinh Say Hi và Sing! Asia đã đưa Phương Mỹ Chi thành gương mặt phủ sóng mạnh mẽ nhất mạng xã hội thời gian qua. Không còn là cô bé dân ca một thời, Phương Mỹ Chi đã vô cùng trưởng thành và biết cách chiếm spotlight với những màn trình diễn đỉnh cao, chỉn chu và cả tinh thần thi đấu máu lửa. Sự “trỗi dậy” của Phương Mỹ Chi với màn “thâu tóm” Top Trending chứng minh cho việc cô nàng quá đúng đắn khi lựa chọn tham gia hai show truyền hình hột nhất hiện tại. Không quá nếu nói Phương Mỹ Chi đang bước vào thời kỳ đỉnh cao mới của sự nghiệp và hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa tại Em Xinh Say Hi - Sing! Asia.