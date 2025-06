Chương trình GAMA Music Racing Festival 2025 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 29/6 quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong đó, ca sĩ người Mỹ Jason Derulo nhận về sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng trước giờ G, BTC bất ngờ phát đi thông báo Jason Derulo sẽ không biểu diễn như dự kiến vì "lý do sức khỏe". BTC gửi lời xin lỗi và khẳng định chương trình vẫn diễn ra với các nghệ sĩ khác.

Jason Derulo bất ngờ huỷ show trước giờ G khiến fan không khỏi thất vọng

Sáng 30/6, Jason Derulo đăng tải chia sẻ phản bác thông tin từ BTC. Nam ca sĩ khẳng định: "Tôi đã sẵn sàng lên đường tới Việt Nam biểu diễn. Mọi thứ đã được chuẩn bị, chúng tôi đã ở sân bay. Tuy nhiên, phía tổ chức đã không hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng, nên tôi không thể tới Việt Nam biểu diễn".

Anh nhấn mạnh: "Tôi không bị bệnh. Tôi khỏe mạnh và rất háo hức gặp gỡ khán giả Việt Nam. Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra, nhưng tôi không thể kiểm soát được những gì phía tổ chức làm".

Thông báo của Jason Derulo cho rằng những gì BTC nói trước đó là sai sự thật

Tuyên bố này khiến dư luận dậy sóng, bởi nó đi ngược hoàn toàn với lý do "vấn đề sức khỏe" mà BTC công bố trước đó. Trong khi nhiều khán giả thương cảm cho nam ca sĩ, số khác chỉ trích BTC thiếu minh bạch và làm việc thiếu chuyên nghiệp. Trước phản ứng của Jason Derulo, đại diện BTC GAMA Music Racing Festival 2025 phủ nhận việc vi phạm hợp đồng.

Jason Derulo, tên thật là Jason Joel Desrouleaux, sinh năm 1989 tại Miramar, Florida, trong một gia đình gốc Haiti. Ngay từ khi còn nhỏ, Jason đã thể hiện năng khiếu âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, với khả năng viết ca khúc từ năm 8 tuổi và theo học tại các trường nghệ thuật danh tiếng như American Musical and Dramatic Academy (AMDA).

Jason Derulo

Việc lớn lên trong một gia đình nhập cư và tiếp xúc sớm với nhiều thể loại âm nhạc đã giúp Jason phát triển phong cách âm nhạc pha trộn đặc sắc, giữa pop đại chúng, R&B và hip-hop - mang đậm chất thương mại nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng.

Trước khi bước ra ánh sáng với tư cách ca sĩ, Jason từng là nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit của các nghệ sĩ lớn như Diddy, Lil Wayne, Sean Kingston và Cassie. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự là vào năm 2009, khi anh phát hành ca khúc đầu tay Whatcha Say. Ngay lập tức, ca khúc leo lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 và mở ra cánh cửa cho Jason gia nhập hàng ngũ những ngôi sao trẻ triển vọng nhất thập niên 2010.

Jason Derulo - Whatcha Say

Từ đó, sự nghiệp của Jason lên như diều gặp gió. Các bản hit tỷ stream như In My Head, Ridin' Solo, Don't Wanna Go Home, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me đều trở thành những bản nhạc kinh điển trong giới club, đưa tên tuổi anh phủ sóng toàn cầu. Đặc biệt, anh còn gây ấn tượng ở khả năng vũ đạo, giọng hát mạnh mẽ và việc tận dụng triệt để MXH để lan tỏa thương hiệu cá nhân.

Jason Derulo - Talk Dirty

Jason từng phát hành nhiều album như Jason Derulo (2010), Future History (2011), Tattoos (2013), Everything Is 4 (2015) - mỗi album đều mang dấu ấn riêng, tập trung vào màu sắc pop dễ nghe, dance hoặc R&B. Phong cách của anh được tạp chí Billboard mô tả là “2 mặt đối lập” - một bên là hình ảnh chàng trai ngọt ngào với những bản tình ca du dương, một bên là chất ngầu, gợi cảm với loạt bản club bốc lửa, giàu năng lượng. Các sáng tác của Jason thường không quá sâu về mặt thông điệp, nhưng rất dễ gây nghiện với công thức hiệu quả: giai điệu bắt tai, hook và beat nhảy cuốn hút. Anh từng bị không ít chuyên gia trong ngành. chê bai là làm nhạc 1 màu, nhàm chán và không có tính cá nhân

Các sáng tác của Jason thường không quá sâu về mặt thông điệp, nhưng rất dễ gây nghiện

Vài năm trở lại đây, Jason đối mặt với khoảng chững lớn trong sự nghiệp khi không có bản hit nào trong tay. Chính vì thế, cái tên Jason Derulo trở nên mờ nhạt hơn trước trên bản đồ âm nhạc US - UK. Sau khoảng thời gian tìm hướng đi mới, Jason đã tìm thấy “gà đẻ trứng vàng” - TikTok. Ca khúc Savage Love năm 2020 siêu viral trên nền tảng MXH này, thu hút lượng người dùng khổng lồ sử dụng nhạc nền, giúp đưa tên tuổi Jason trở lại cuộc đua âm nhạc

Jason cũng là một trong những nghệ sĩ Mỹ hiếm hoi tận dụng TikTok sớm và hiệu quả, giúp anh giữ được độ nóng trong giai đoạn chuyển giao thị hiếu âm nhạc.

Âm nhạc của Jason nhìn chung thuộc thể loại pop, nhưng cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ R&B và hip-hop. Anh chủ yếu lấy cảm hứng từ Michael Jackson và từng chia sẻ: "Ông ấy là lý do tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Khi tôi mới 4 tuổi, tôi lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy biểu diễn. Tôi thấy cách ông ấy khuấy động đám đông, cách mọi người xúc động và bị cuốn theo". Ngoài Michael Jackson, Derulo còn chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ huyền thoại khác như Elvis Presley, Madonna, Prince, Usher và Justin Timberlake.

Michael Jackson là nguồn cảm hứng lớn cho Jason

Ngoài âm nhạc, Jason cũng thử sức trong lĩnh vực truyền hình và phim ảnh. Anh từng làm giám khảo chương trình So You Think You Can Dance, tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình, và đóng vai Rum Tum Tugger trong bộ phim nhạc kịch gây tranh cãi Cats (2019). Dù phim không được đánh giá cao, Jason vẫn chứng minh tham vọng vươn xa khỏi âm nhạc.

Nam ca sĩ còn góp mặt trong bộ phim thảm hoạ Cats

Đến nay, Jason vẫn là một trong những nghệ sĩ Mỹ có lượng đĩa đơn bán chạy hàng đầu với hơn 250 triệu bản tiêu thụ trên toàn cầu, sở hữu 18,2 tỷ stream và là cái tên quen thuộc trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại các sự kiện lớn, từ lễ trao giải đến lễ hội âm nhạc quốc tế.

Năm 2023, anh bị nữ ca sĩ Emazan Gibson kiện vì cáo buộc quấy rối tình dục, đe dọa và vi phạm hợp đồng liên quan đến hãng thu âm Future History do chính anh sáng lập. Gibson cho rằng Derulo đã tạo áp lực bắt cô uống rượu và quan hệ tình dục trong quá trình hợp tác, dù cô từ chối. Vụ kiện cũng nêu tên các bên liên quan như Atlantic Records và quản lý cá nhân của Derulo. Dù đến tháng 4/2024, tòa án California bác đơn kiện vì lý do pháp lý liên quan đến địa điểm xét xử (yêu cầu chuyển sang New York), vụ việc vẫn để lại dư âm trong dư luận và giới truyền thông.