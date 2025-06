Dàn sao Vpop hot nhất đổ bộ, hâm nóng đêm hội với bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái

GAMA Music Racing Festival 2025 vừa khai pháo đã khiến cả công viên bờ sông Sài Gòn như vỡ oà, khán giả như bị cuốn vào không khí sôi động, máu lửa nơi đây. Gương mặt mở màn cho chuỗi bữa tiệc âm nhạc - thể thao này không ai khác chính là Mỹ Mỹ. Nữ ca sĩ xuất hiện đầy khí chất, giương cao lá cờ racing như một tín hiệu khởi động cho hành trình "cháy hết mình" của đêm diễn.

Không để khán giả lỡ nhịp nào, Mỹ Mỹ khuấy động sân khấu bằng ca khúc Em Chỉ Muốn Được Chill, sau đó "giết con beat" qua màn trình diễn mạnh mẽ với HER. Đặc biệt, bản hit từng viral khắp mạng xã hội - Không Ai Khác Ngoài Em - được Mỹ Mỹ trình diễn lại với phong cách quyến rũ khiến khán giả đồng loạt nhún nhảy và quẩy theo từng cú beatdrop và vũ đạo mê hoặc của nữ ca sĩ.

Bầu không khí không ngừng nóng lên khi Kay Trần “nhập vai” tay đua tốc độ, phóng mô tô “zìn zìn” lên sân khấu trong tiếng hò reo phấn khích từ đám đông khán giả. Không chỉ xuất hiện đầy ấn tượng, anh còn “đốt mắt” fan bằng ca khúc Đường Vào Tim Em kết hợp cùng vũ đạo nóng bỏng. Chưa kịp hạ nhiệt thì Kay Trần tiếp tục chiêu đãi fan bằng bộ đôi ca khúc ngọt “lụi tim” là Phía Sau Em và Chỉ Có Em. Kết lại phần trình diễn, nam ca sĩ lựa chọn Nước Hoa - bản hit đậm chất groove - như một cú chốt xập xình, khơi dậy năng lượng và tinh thần của người hâm mộ.

Để tăng thêm phần náo nhiệt, phần trình diễn thời trang mang cảm hứng thể thao của hàng chục người mẫu nam - nữ. Dàn chân dài sải bước đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh, đặc biệt không thể không kể đến gương mặt thu hút ống kính máy quay nhất - Vũ Thuý Quỳnh. Nàng hậu gốc Điện Biên gây ấn tượng với nhan sắc vừa ngọt ngào, vừa năng động, khoe trọn cặp chân thon thả, săn chắc. Nhóm dancer cực swag được điều động lên sân khấu để hỗ trợ cho phần catwalk của dàn mẫu thêm sôi động.

Dàn mẫu nữ sải bước trên sân khấu tại phần trình diễn thời trang

Vũ đoàn nhảy hừng hực giúp bầu không khí đại nhạc hội trở nên sôi động hơn

Nối tiếp set diễn của Kay Trần và Mỹ Mỹ, sân khấu GAMA Music Racing Festival càng lúc càng nóng hừng hực với sự xuất hiện của MONO. Vẫn giữ nguyên thần thái, phong cách trình diễn đầy năng lượng và ánh nhìn cuốn hút, MONO lập tức khiến cả rừng fan nữ vỡ òa cảm xúc mỗi lần anh tiến lại gần. Mở đầu bằng Đi Tìm Tình Yêu, nam ca sĩ khiến khán giả phải hú hét với những động tác vũ đạo “bánh dẻo”, uyển chuyển qua từng nhịp beat.

Khi giai điệu Chăm Hoa vang lên, không gian bỗng chốc dịu dàng thấy lạ, ngỡ như một khu vườn giai điệu huyền ảo giữa đêm. MONO dẫn dắt khán giả vào không gian lãng mạn, đầy chất thơ, nơi mỗi bước nhảy đều như đang kể lại một câu chuyện tình. Phân đoạn cao trào là khi bản hit Waiting For You được cất lên, tạo nên biển fanchant vang vọng từ hàng nghìn khán giả. Khả năng làm chủ sân khấu cùng với phong cách duyên dáng đặc trưng khi trình diễn của MONO, dưới hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại, đã đem đến trải nghiệm xem liveshow khó quên.

Tăng Duy Tân “tiếp chiêu” MONO, bước ra trong bộ outfit racing nam tính, tỏa ra khí chất ngời ngời. Anh chàng mang đến một set nhạc gồm ba ca khúc đã làm nên dấu ấn trong sự nghiệp: Bên Trên Tầng Lầu, Bật Tình Yêu Lên và Cắt Đôi Nỗi Sầu. Với chất giọng ma mị, đầy mê hoặc, Tăng Duy Tân dễ dàng cuốn người nghe vào không gian trầm lắng, đầy cảm xúc trong Bên Trên Tầng Lầu và Cắt Đôi Nỗi Sầu.

Trái ngược với hai bản nhạc lấy điểm nhấn là anti-drop độc đáo, Bật Tình Yêu Lên lại mang đến tinh thần rộn ràng, tươi mới - như một cú “nạp pin” cho khán giả nhờ phong thái trình diễn tự tin và năng lượng tích cực mà anh truyền tải.

Tăng Duy Tân nhắng nhít giao lưu với khán giả

Không ngoa khi nói, Chi Pu chính là vedette đại nhạc hội khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phần thể hiện của người đẹp sinh năm 1993. Diện lên mình outfit khoét ngực sexy, Chi Pu như toả ánh hào quang trên sân khấu, khoe trọn visual sắc sảo, nóng bỏng khiến “vạn vật” phải cúi đầu. Cô nàng mở đầu phần trình diễn với Talk To Me, màn kết hợp hoàn hảo giữa vũ đạo sexy gây “sát thương cao” cùng dàn dancer bốc lửa, khiến từng nhịp beat vang lên như tăng thêm sức nóng cho đêm tiệc.

Không dừng lại ở đó, cô nàng sân khấu với trục âm bass “lơ lửng” từ Đóa Hoa Hồng. Khoảnh khắc Chi Pu bất ngờ cởi phanh áo, thần thái ngút ngàn khiến khán giả bên dưới gần như bùng nổ. Kết thúc phần biểu diễn với ca khúc khởi đầu cho tất cả - Từ Hôm Nay. Những gì Chi Pu đem tới cho GAMA Music Racing Festival 2025 xứng đáng là điểm nhấn đáng nhớ nhất nhì chương trình, là minh chứng cho thấy cô nàng là 1 performer nổi bật của làng nhạc Việt.

Khép lại GAMA Music Racing Festival 2025 là DJ Mie với set “chà đĩa” máu lửa, “nấu nhạc” tài tình. Cô nàng khiến người hâm mộ phải nhún nhảy theo từng lớp beat bay lượn, đồng thời gây xuýt xoa với visual pha trộn giữa sự ngọt ngào và gợi cảm.

Quy mô sân khấu tích hợp lập kỷ lục, hệ thống âm thanh - ánh sáng cùng dàn siêu xe khủng

Bên cạnh dàn nghệ sĩ "đỉnh nóc”, một trong những điểm sáng không thể không nhắc đến trong đêm 28/06 chính là sân khấu với thiết kế độc đáo, kết hợp giữa không gian biểu diễn âm nhạc và đường đua thể thao hoành tráng chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Với diện tích lên đến 711m², dài 80m và cao 2m, sân khấu được tích hợp hệ thống catwalk cùng sàn mở rộng, cho phép cả xe ô tô biểu diễn, quay đầu và di chuyển linh hoạt ngay trong lúc chương trình diễn ra. Thiết kế sân khấu này cho phép nghệ sĩ di chuyển gần khán giả hơn, tạo nên sự kết nối đặc biệt ở mọi vị trí trong khu vực sự kiện.

Đây là lần đầu tiên một sân khấu tại Việt Nam được thiết kế để vừa phục vụ nghệ thuật biểu diễn, vừa đáp ứng tiêu chuẩn trình diễn xe chuyên nghiệp. Toàn bộ công trình được triển khai cấp tốc trong vòng chỉ 10 ngày, bao gồm tất cả các khâu từ lên ý tưởng, thiết kế, thi công cho đến chạy thử kỹ thuật và tổng duyệt. Đằng sau sự kỳ công này là đội ngũ hơn 60 nhân sự làm việc liên tục để mang đến một không gian sân khấu chưa từng có tiền lệ.

Dàn âm thanh - ánh sáng hiện đại được trang bị đầy, giúp nâng tầm quy mô sân khấu cũng như giúp set diễn của các nghệ sĩ biểu diễn trở nên bùng nổ và mãn nhãn hơn. Dù khoảng 19h00 chương trình mới chính thức bắt đầu nhưng không khí bên ngoài khu vực tổ chức GAMA Music Racing Festival 2025 đã chật kín các khán giả đến check-in và trải nghiệm các chương trình ngoài trời. Loạt mẫu xe hơi, siêu xe cũng được đem lên sân khấu, góp phần tăng thêm độ hoành tráng, tầm cỡ của chương trình.

Dàn siêu xe băng băng trên sân khấu

Các tay đua Go-Kart phóng xe bon bon trong tiếng hò reo của khán giả

GAMA Music Racing Festival 2025 đã chật kín các khán giả đến check-in và trải nghiệm các chương trình ngoài trời

Với quy mô hoành tráng cùng ý tưởng thiết kế phá cách, độc đáo, sân khấu GAMA Music Racing Festival đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác lập kỷ lục GAMA MUSIC RACING 2025 - Sân khấu trình diễn âm nhạc kết hợp xe hơi và xe Go-kart dài nhất Việt Nam. Kỷ lục được trao đến Công ty TNHH Le Nom Việt Nam - đơn vị sở hữu kỷ lục tại khuôn khổ của đêm nhạc trong tối cùng ngày 28/06.

Điều tiếc nuối nhất của đêm nhạc là sự vắng mặt của Jason Derulo

Dù đã xác nhận tham gia GAMA Music Racing Festival 2025 vào tối 28/6, Jason Derulo đã không có mặt tại Việt Nam đúng như lịch trình đã thống nhất trong hợp đồng. Theo thông tin từ nam ca sĩ, anh buộc phải hủy lịch trình sang Việt Nam do gặp vấn đề sức khỏe cá nhân, đồng thời đang phải chạy tour liên tục cho The Last Dance World Tour.

BTC cho biết họ chỉ nhận được thông báo về việc Jason không thể đến vào sáng cùng ngày diễn ra sự kiện. Bà Thi Võ, đại diện BTC, cho biết toàn bộ thù lao trong hợp đồng đã được chi trả đầy đủ. Theo kế hoạch ban đầu, Jason sẽ đến Việt Nam vào ngày 26/6, tức 2 ngày trước chương trình. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ liên tục xin lùi thời gian, trước khi chính thức báo hủy sát giờ diễn.

Bà Thi Võ chia sẻ: "Ekip của Jason gồm 30 người đến Việt Nam ngày 26/6, chủ yếu là dancer. Jason cho biết đáp chuyến bay TP.HCM ngày 26/6. Sau đó, Jason đổi lại ngày đáp là 27/6, dự kiến đáp lúc 14h55. Nam nghệ sĩ sau đó lại xin dời sang ngày 28/6, đáp chuyến 10h55. Khi ban tổ chức ra đón, chỉ thấy team quản lý của Jason gồm 2 người.

"Theo hợp đồng, ban tổ chức chi trả đầy đủ 100% cát-xê, toàn bộ tiêu chuẩn sân khấu bao gồm âm thanh, ánh sáng được hai bên thống nhất sau 1 tháng họp hành. BTC cũng đã chi trả toàn bộ tiền thuê thiết bị theo yêu cầu của nghệ sĩ", đại diện nhà sản xuất GAMA Music Racing Festival 2025 nói thêm.

Việc Jason đột ngột vắng mặt khiến nhiều khán giả, đặc biệt là fan Việt, không khỏi thất vọng. Nhiều người đã chuẩn bị banner, poster để cổ vũ thần tượng, nhưng cuối cùng lại phải rời sự kiện trong tiếc nuối.

Jason Derulo, tên thật là Jason Joel Desrouleaux (sinh năm 1989), là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Anh nổi tiếng toàn cầu nhờ bản hit Whatcha Say và đã bán hơn 250 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới. Tại Mỹ, nam ca sĩ từng đạt 14 chứng nhận đĩa đơn bạch kim và là chủ nhân của hàng loạt bản hit tỷ lượt nghe như Savage Love, Swalla, Talk Dirty, Trumpets, Wiggle…

Jason Derulo à chủ nhân của hàng loạt bản hit tỷ lượt nghe như Savage Love, Swalla, Talk Dirty, Trumpets...