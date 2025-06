Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình Sing! Asia 2025 đã đi được 1 nửa chặng đường với 5 tập phát sóng. Trong đó, Phương Mỹ Chi vinh dự trở thành Ca Vương ở trạm Việt Nam - Hạ Long. Cô nàng giành chiến thắng đầy thuyết phục qua 2 tiết mục Buôn Trăng và Rock Hạt Gạo. Điều này giúp Phương Mỹ Chi có được tấm vé vào thẳng tứ kết, và chỉ quay lại vòng đấu tiếp theo nếu có thí sinh thách đấu.

Phương Mỹ Chi xuất sắc chiến thắng trạm Việt Nam, được đặc cách vào thẳng Tứ kết

Bên cạnh dàn thí sinh nổi bật như Phương Mỹ Chi, Kha Lâu, Vương Hồng Hạo, flower.far… 1 nhân vật khác đang nhận được sự chú ý không nhỏ từ netizen Việt. Đó là Jannine Weigel - 1 trong 3 đại diện Thái Lan góp mặt trong sân chơi quy tụ toàn “thứ dữ” khắp châu Á. Điều làm nên sự khác biệt ở Jannine Weigel là cô nàng từng là gương mặt quen thuộc đối với fan Việt, đặc biệt trong khoảng thời gian 2013 - 2015.

Astraphobia - PLOYCHOMPOO (Jannine Weigel)

Hát dân ca Việt Nam ngọt như gái bản xứ, tự nhận là fan cứng của Sơn Tùng

Jannine Parawie Weigel sinh năm 2000, có bố là người Đức và mẹ là người Thái. Được nuôi dạy và lớn lên ở “xứ sở bia hơi”, Jannine chuyển đến Bangkok với gia đình khi mới 10 tuổi, tiếp tục theo học dưới dạng homeschooling - học tại gia. Nhờ mang 2 dòng máu, cô nàng thông thạo 3 thứ tiếng là Thái - Đức - Anh cũng biết chút ít về tiếng Trung và tiếng Việt.

Năm 2010, sau khi trở về quê nhà, Jannine bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu nhí và chỉ 1 năm sau, cô tham gia cuộc thi ca nhạc Singing Kids, xuất sắc giành vị trí á quân. Năm 2012, cô trở thành thực tập sinh và ký hợp đồng với GMM Grammy. Jannine dần dần tiến bước vào làng nhạc Thái lan với nhiều ca khúc như Chak Din Chak Ngo, Away - MV đạt gần 180 triệu lượt xem, Finish Line, Because Of You, I’m Glad… Các MV ca nhạc của Jannine đều thu về số view ổn áp, từ hàng chục triệu đến hàng trăm lượt xem.

Jannine là sao nhí từng hot đình đám không chỉ ở phạm vi Thái Lan mà còn lan rộng sang các nước trongkhu vực

Với nhiều bạn trẻ Việt và người hâm mộ ở các quốc gia Đông Nam Á khác, Jannine là cái tên quen thuộc trong cộng đồng nhạc cover. Cô nàng là chủ nhân của loạt clip cover nhiều thứ tiếng, trong đó ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi do chính cô hát bằng tiếng Việt. Người xem không khỏi ấn tượng trước 1 nữ ca sĩ trẻ Thái Lan có thể hát trôi chảy, ngọt ngào 1 bài hát dân ca Việt đến vậy. Nhiều người cảm thán rằng nếu chỉ nghe thì họ sẽ lầm tưởng cô nàng là gái Việt.

Bèo Dạt Mây Trôi - Jannine Weigel cover

Trong 1 buổi phỏng vấn, cô nàng tiết lộ mình là fan cứng của nam ca sĩ Sơn Tùng. Điều này đã giúp Jannine có được thiện cảm từ giới trẻ quốc nội, sở hữu lượng fan đông đảo trong thời kỳ nhạc cover đang phủ sóng khắp mặt trận âm nhạc Á châu.

Bẵng đi vài năm, Jannine đã có một quyết định đột phá nhằm lấy lòng fan Việt. Cô bạn lần đầu diện áo dài, đội nón lá, xõa tóc dài ngang lưng và tạo dáng nữ tính trên đồng lúa xanh mướt. Nếu chưa biết đến Jannine từ trước, đoán chắc là nhiều người sẽ không nhận ra đây là một cô gái ngoại quốc.

Cô bạn diện áo dài, đội nón lá, xõa tóc dài ngang lưng và tạo dáng nữ tính trên đồng lúa xanh mướt

Cô bạn diện áo dài, đội nón lá, xõa tóc dài ngang lưng và tạo dáng nữ tính trên đồng lúa xanh mướt

Nữ ca sĩ chọn bài hát Still Your Girl do chính cô thể hiện làm nhạc nền clip. Nhiều fan Việt Nam hy vọng trong thời gian tới nếu có dịp sang thăm đất nước hình chữ S, hot girl sinh năm 2000 sẽ có dịp mặc lại bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và thể hiện một ca khúc tiếng Việt tặng những người hâm mộ yêu mến cô tại đây.

Still Your Girl - Jannine Weigel

Hiện tại, bông hồng lai xứ Chùa Vàng sở hữu hơn 3,7 triệu người theo dõi trên Facebook và hơn 4 triệu lượt đăng ký trên nền tảng YouTube. Đây đều là những con số khá lớn đối với 1 nghệ sĩ Thái Lan. Tuy nhiên, có thể thấy những con số này đã bị chững lại, tăng trưởng rất chậm vài năm trở lại đây.

Nhan sắc đơ cứng không nhận ra do biến chứng dao kéo, nay hết thời gần như vắng bóng khỏi showbiz

Năm 2019, Jannine Weigel gây sốc khi tuyên bố rời khỏi ngành giải trí Thái Lan và sang Đức để làm âm nhạc. Cô cho biết mình có những người bạn là ca sĩ và nghệ sĩ ở đó, và đó là cách tốt để cô ấy bắt đầu một chương sách mới. Nữ ca sĩ -tiết lộ với truyền thông Thái Lan rằng cô bán căn nhà của mình ở thành phố Bangkok và sẽ bay tới Malaysia vào tháng 9/2019.

Cuối năm 2019, cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu âm mới, RedRecords, có trụ sở tại Kuala Lumpur, một công ty liên doanh giữa AirAsia Group và Universal Music Group. Cô đã phát hành đĩa đơn đầu tay của mình có tên Passcode. Không chỉ trưởng thành hơn trong cá tính âm nhạc riêng của mình, Jannine còn đem đến hình tượng hiện đại cùng phong cách thời trang phóng khoáng. Tuy nhiên, những sản phẩm âm nhạc vài năm qua của Jannine đều không nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Bước qua tuổi trưởng thành, sức hút của cô cũng giảm đi nhiều và các fanclub từ các nước cũng dần đóng cửa.

Bước qua tuổi trưởng thành, sức hút của cô cũng giảm đi nhiều và các fanclub từ các nước cũng dần đóng cửa

Ngày trước, ở tuổi niên thiếu, Jannine sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo với những đường nét pha trộn từ vẻ đẹp Đức và Thái. Vẻ ngoài xinh xắn là yếu tố lớn giúp Jannine có được thành công vang dội khắp các khu vực châu Á. Tuy nhiên, sau 1 thời gian “lỡ nhịp”, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi ở Jannine. Không còn sự ngây thơ, nhẹ nhàng như quá khứ, nay Jannine đã dấn thân vào con đường dao kéo.

Jannine không còn giữ lại những đường nét ngây thơ, ngọt ngào ngày trước

Ở tuổi 18 - 19, cô nàng đã có những thay đổi đáng kể trên khuôn mặt như mũi, cằm, mắt… Cho đến hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 2000 đã khó nhận ra, nhan sắc trồi sụt bất thường. Nhiều fan cho rằng cô đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên tự tin hơn, và phù hợp với hình tượng Âu Mỹ đang theo đuổi.

Hiện tại, Jannine ghi danh vào Sing! Asia 2025 với tư cách là thí sinh đến từ Thái Lan. Cô nàng có màn tỷ thí trình độ ca hát với các đại diện khác nhưng đành chịu thua Phương Mỹ Chi - người sở hữu số phiếu áp đảo 21 phiếu - trở thành Ca Vương ở trạm Việt Nam.