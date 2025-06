Ngày 21/6/2025 là ngày không thể nào quên của VIP - FAM tại Việt Nam. Lần đầu tiên sau 13 năm, G-Dragon trở lại. Sân khấu tại SVĐ Mỹ Đình quy tụ dàn sao Hàn đình đám, nhưng tâm điểm hoàn toàn thuộc về anh Long. Set diễn 30 phút dưới trời mưa nặng hạt viral mạnh mẽ trên MXH quốc tế, G-Dragon có khoảnh khắc biểu diễn xứng đáng trở thành huyền thoại cùng 40 nghìn VIP - FAM Việt. Ngày 22/6, GD lên đường trở lại Hàn Quốc, anh mang theo 2 chiếc nón được fan tặng càng khiến khán giả thêm "luỵ" concert.

G-Dragon đội nón lá rồng vàng trên đường ra sân bay về lại Hàn Quốc ngày 22/6

Và nay, đến lượt G-Dragon "luỵ" Hà Nội. Sau khi về Hàn, nghỉ ngơi hồi sức, G-Dragon cập nhật story đầu tiên về show Mỹ Đình trên Instagram 25 triệu người theo dõi. Đoạn video ngắn ghi lại những khoảnh khắc "thần sầu" nhất của ông hoàng Kpop trong đêm mưa Hà Nội. G-Dragon biết ơn người hâm mộ Việt, cám ơn Hà Nội bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

"We're up all night for good fun; We're up all night to get lucky; Thanx Hà Nội - Your Truly" (tạm dịch: "Chúng ta cùng thâu đêm để vui vẻ; Chúng ta cùng thâu đêm để gặp được may mắn; Cảm ơn Hà Nội - Trân trọng) - G-Dragon viết trong story.

Video: G-Dragon đăng story về show Hà Nội 21/6 (Nguồn: @xxxibgdrgn)

Động thái đầu tiên của GD hậu show Hà Nội gây bão cộng đồng fan. Thần tượng 20 năm hứa trở lại Việt Nam, anh đã thực sự trở lại, cháy hết mình, "all-in" 100% năng lượng cùng 40 nghìn khán giả Việt. Trước khi kết thúc màn trình diễn, G-Dragon cúi chào 90 độ toàn thể khán giả tại Mỹ Đình. Anh dùng lời bài hát Home Sweet Home để tỏ tình fan Việt. G-Dragon trân trọng tình cảm và từng món quà VIP - FAM Việt chuẩn bị. Ngay sau khi về Hàn là bày tỏ tấm lòng mình bằng toàn bộ sự chân thành.

GD cũng "luỵ" Hà Nội!

Khoảnh khắc ấn tượng được GD đặc biệt đăng lại

Không chỉ G-Dragon, mà ekip của anh cũng rất gắn bó người fan Việt Nam. "Chú hổ" Jaeho - vệ sĩ thân tín của GD đăng lại ảnh đêm mưa, cảm thán rằng đây là "khoảnh khắc huyền thoại nhất". Sáng 22/6, "chú hổ" Jaeho còn cập nhật video recap các moment đáng nhớ tại Việt Nam, bao gồm GD biểu diễn dưới màn mưa, hình ảnh project fan và cả em bé áo hồng cũng được lên sóng. Video thu về 10 nghìn tim trên Instagram "chú Hổ" chỉ sau 2 tiếng đăng tải.

Vệ sĩ thân tín của GD liên tục update về show Hà Nội:

Những động thái từ GD và ekip của anh càng khiến fan Việt thêm mong chờ concert. Sau show Mỹ Đình, rất có thể G-Dragon sẽ mang concert Übermensch đến Việt Nam. VIP và FAM Việt khẳng định, quẩy cùng anh Long 5 bài hát là quá ít. Giấc mộng concert vì thế lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.