Tối 21/6/2025, VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Mega concert quy tụ dàn sao Hàn đình đám như CL, DPR IAN, TEMPEST, tripleS và đặc biệt là “ông hoàng Kpop” G-Dragon. Đêm diễn bắt đầu dưới mưa, càng về cuối càng nặng hạt. VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 trải qua 6 set diễn của 6 nghệ sĩ, bắt đầu từ tripleS, TEMPEST, Quang Hùng MasterD, DPR IAN, CL và cuối cùng là G-Dragon.

Đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 với line-up đỉnh cao:

G-Dragon

CL

DPR IAN

Quang Hùng MasterD

TEMPEST

tripleS

Quang Hùng MasterD chính là sao Việt duy nhất góp mặt trong line-up toàn sao Kpop. Việc mời đến tripleS và TEMPEST - 2 nhóm nhạc thế hệ mới có thành viên người Việt (Hanbin và Hứa Niệm Từ) là sự lựa chọn tinh tế từ BTC Ravolution Asia. Vị trí MC của đêm diễn cũng được giao cho Hanbin và Hứa Niệm Từ. Lần đầu tiên K-Star Spark đến Việt Nam, line-up nghệ sĩ làm bật lên tinh thần kết nối văn hoá.

G-Dragon làm chủ cuộc chơi

Tuy điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng mega concert vẫn níu chân khán giả đến cuối cùng - không một ai rời đi vì đây là sự kiện đánh dấu G-Dragon trở lại Việt Nam sau 13 năm. Và ngay từ khi công bố line-up, G-Dragon đã là cái tên “làm chủ cuộc chơi”. Cùng thời lượng với set diễn trước đó tại K-Star Spark Bangkok, G-Dragon biểu diễn trong khoảng 30 phút, mang đến 5 bài hát Power, Home Sweet Home, Too Bad, Crayon và Too Bad - setlist quen thuộc được anh mang đi nhiều sự kiện lớn nhỏ hậu album Ubermensch.

G-Dragon siêu bảnh dưới màn mưa

Thần thái của ông hoàng Kpop

Thời điểm G-Dragon bước ra sân khấu, mưa đặc biệt lớn. Bất chấp điều này, anh Long vô cùng thần thái, khoe trọn khí chất quyền lực của ông hoàng Kpop chỉ bằng 1 ánh nhìn. Không cần intro cầu kỳ, chỉ với giai điệu Power và lời giới thiệu “GD in the house - It’s our boy GD” là đủ để cả khán đài biết tâm điểm đêm nhạc đã lên sàn.

G-Dragon khai màn với Power quyền lực

Trình diễn đỉnh cao đến cuối cùng với Crooked

Trái với suy đoán rằng G-Dragon sẽ xuất hiện bằng chiêu trò hay hiệu ứng thị giác gây choáng thì màn trình diễn lại rất gọn gàng và tinh giản. Tâm điểm hoàn toàn là G-Dragon và cách anh tận hưởng sân khấu dưới màn mưa. Phong độ idol 2 thập kỷ được phát huy trọn vẹn. Lần đầu biểu diễn dưới mưa lớn, GD khiến fan trầm trồ bởi năng lượng và cách anh dành trọn tâm sức để hoàn thành phần trình diễn. Mọi sự tập trung dồn về G-Dragon: cách anh bước đi, từng bước nhảy hay nhíu mày vì bị nước mưa vướng vào mắt, tất thảy đều là khoảnh khắc sáng giá.

Lời tỏ tình ngọt ngào với Home Sweet Home

G-Dragon không cố gắng tạo ra bầu không khí gần gũi kiểu fanservice. Đôi khi, G-Dragon không hát, để fan phát huy sức mạnh fanchant. 30 phút trình diễn là lời chào, một câu khẳng định rằng “Anh nói anh sẽ trở lại, và anh sẽ không để em phải rời đi” - như cách GD dùng lời bài hát Home Sweet Home để thay cho tâm sự gửi đến fan Việt. Với những ai đã chờ đợi 13 năm để thấy anh biểu diễn tại Việt Nam, chỉ một cái gật đầu, một câu nói ngắn gọn “Việt Nam, do you love me?” cũng đủ để cảm xúc cuộn trào.

Cuộc hội ngộ thanh xuân với G-Dragon

Thủ lĩnh BIGBANG cúi người 90 độ chào fan Việt, trấn an lại người đã lao lên sân khấu tiếp cận mình. Từng cử chỉ của GD đều là minh chứng cho hào quang 20 năm không vụt tắt. Fan Việt gọi đây là “cuộc hội ngộ thanh xuân” cũng không sai. Khi G-Dragon cúi đầu chào rồi rời khỏi sân khấu, không ít người vẫn đứng yên tại chỗ thật lâu sau đó, không phải vì tiếc nuối, mà vì không tin điều mình vừa thấy là thật. Thời gian hội ngộ ngắn ngủi nhưng đáng nhớ, để fan khẳng định rằng mình cần phải nhanh chóng dự concert của G-Dragon.

Từng cử chỉ của GD đều là minh chứng cho hào quang 20 năm không vụt tắt

Nhân tố “hời” nhất sau đêm diễn

Trước màn trình diễn cháy bỏng của CL hay kết màn đi vào huyền thoại của G-Dragon, DPR IAN chính là nhân tố gây bất ngờ nhất. Nam nghệ sĩ hoạt động độc lập, theo đuổi phong cách âm nhạc biểu diễn độc đáo, không gia nhập công ty giải trí lớn. Tại thị trường Việt Nam, DPR IAN là cái tên khá xa lạ. Và cũng nhờ điều này, DPR IAN thực sự là làn gió mới khiến ai nấy đều “há hốc” vì âm nhạc và màu sắc quá đặc biệt của mình.

DPR IAN khiến fan Việt kinh ngạc:

Ngay khi DPR Ian xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo bỏ nửa cúc lộ body, visual lai tây, vẻ đẹp nam tính và nổi loạn hoàn toàn đi ngược tiêu chuẩn idol Kpop đã khiến fangirl hú hét. DPR IAN chứng minh bản thân là 1 nghệ sĩ đa tài và có stage presence hàng đầu thông qua set diễn kéo dài, vừa hát vừa nhảy, chơi nhạc cụ xuất sắc. Anh chàng đã thật sự“đốt cháy” SVĐ Mỹ Đình bằng một set diễn đậm chất điện ảnh và quyến rũ đến nghẹt thở.

Phong độ trình diễn của DPR IAN

Mưa chỉ là hiệu ứng giúp màn trình diễn của DPR IAN thêm thăng hoa

Cơn mưa tại Mỹ Đình chỉ như món phụ kiện, là “hiệu ứng” giúp sân khấu của DPR IAN thêm phần lãng mạn, đúng tinh thần âm nhạc mà anh truyền tải. Biểu diễn thần sầu, đẹp trai hết nấc, DPR IAN thu về hàng chục nghìn fan Việt nhờ màn chào sân tại SVĐ Mỹ Đình. MXH bùng nổ phản ứng, khán giả xem show trực tiếp lẫn theo dõi qua các video được đăng lại “phát cuồng” người nghệ sĩ mới mẻ này. Fan cứng DPR IAN như Trúc Nhân thì được phen “bước ra ánh sáng”, khán giả mới thì khẳng định sẽ “lọt hố” anh chàng từ đây. Nếu nói về nghệ sĩ có bước chuyển ngoạn mục nhất sau VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 - thì người đó sẽ là DPR IAN.

Vẫn còn một vài điểm trừ

Dàn line-up chất lượng chính là điểm cộng lớn nhất của VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025. Tham dự show, khán giả đã được trải nghiệm nhiều màn trình diễn đặc sắc, đi từ sân khấu trẻ trung, năng động của tripleS, TEMPEST cho đến siêu sao “nuốt mic” CL. Quang Hùng MasterD là điểm nhấn đặc biệt, cảm xúc khi nhạc Việt vang lên trong không gian chung là 1 mega concert Kpop rất đáng tự hào. Nhiều khán giả thừa nhận, sự xuất hiện của Quang Hùng như một “món ăn Việt” giữa đại tiệc Hàn Quốc, đầy chất riêng nhưng không hề lạc lõng.

Chị đại CL cực chiến

Hanbin tự hào khi là idol người Việt thành công ở Hàn Quốc

Ngoài ra, giống với những sự kiện ngoài trời khác, đại nhạc hội VPBank K-Star Spark vẫn có một số điểm trừ. Đầu tiên là kiếp nạn thời tiết. Nếu không phải vì sức hấp dẫn của dàn line-up, nhiều khán giả sẽ không thể kiên nhẫn đến cùng dưới trời mưa to. Nhiều fan bị ướt, phải tháo giày, sử dụng áo mưa nhựa kém thoải mái. Âm thanh bị ảnh hưởng vì trời mưa, khiến nhiều khu vực khán đài có trải nghiệm không đồng bộ, lúc to lúc nhỏ. Nhất là khán giả ngồi ở cánh trái, cánh phải sân khấu. Đây cũng là đặc điểm mà show diễn nào tổ chức ở SVĐ mái vòm cũng từng gặp phải. Đi cùng với số lượng khán giả quá đông là khâu vào cổng chưa thực sự đồng bộ, một số khu vực khán đài bị chen lấn lúc đầu giờ.

Một vài phần trình diễn tuy tròn trịa nhưng chưa tạo dấu ấn mạnh mẽ trong show có “cái bóng lớn” là G-Dragon. Điển hình như tripleS hay Quang Hùng MasterD, thời lượng ngắn khiến khán giả chưa kịp ấn tượng đã chuyển sang phần khác.

Thời lượng của Quang Hùng MasterD

và tripleS khá ngắn

Nhìn chung, VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 đã mang đến 1 trải nghiệm khá trọn vẹn cho fan Kpop. Vẫn có vài điểm trừ trong trải nghiệm, lý do khách quan mưa lớn nên khó tránh khỏi rủi ro trong công tác tổ chức, nhưng nhìn chung nghệ sĩ toả sáng làm lu mờ tất cả. Nhất là với cộng đồng fan G-Dragon và BIGBANG. Với sự góp mặt của một trong những biểu tượng Kpop lớn nhất - G-Dragon, đêm nhạc đã vẽ nên một trang lịch sử mới cho cộng đồng fan Việt: khi giấc mơ thần tượng không còn là điều xa vời, mà đã hiện hữu dưới ánh đèn, sẵn sàng “quẩy hết mình” với khán giả và mưa gió Hà Nội.

Sự xuất hiện của G-Dragon, CL, DPR IAN, TEMPEST và tripleS không chỉ là niềm tự hào của fandom, mà còn là minh chứng rõ ràng cho năng lực và uy tín của một ekip người Việt. Bởi với thị trường giải trí Hàn Quốc, việc “gật đầu” hợp tác không phải điều dễ dàng, nhất là với một cái tên đình đám và kén chọn như thủ lĩnh BIGBANG. Sự xuất hiện của G-Dragon không chỉ là niềm tự hào của fandom, mà còn là minh chứng rõ ràng cho năng lực và uy tín của một ekip người Việt. Bởi với thị trường giải trí Hàn Quốc, hợp tác không phải điều dễ dàng, nhất là với một cái tên đình đám và kén chọn như thủ lĩnh BIGBANG. Trong đêm nay, ánh sáng không chỉ đến từ sân khấu, mà còn từ tình yêu của người hâm mộ và cả niềm tin rằng: người Việt hoàn toàn có thể tổ chức những concert mang đẳng cấp quốc tế, nơi thế giới phải dừng lại và dõi theo.