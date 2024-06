Vừa qua, HYBE thông báo ra mắt nhóm nữ theo mô hình virtual idol có tên SYNDI8. Đây là bước đi tiếp cận thị trường sản xuất nhóm nhạc AI của tập đoàn giải trí mới nổi. Thời gian qua, chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk cho thấy sự hứng thú với mô hình virtual idol thông qua động thái mời nhóm nhạc ảo Plave biểu diễn tại Weverse Con 2024.

Dự án nhóm nữ ảo SYNDI8 của HYBE

Nhóm nữ virtual idol của HYBE sẽ được sản xuất bởi Supertone - công ty công nghệ âm thanh AI được tập đoàn mua lại. SYNDI8 đã được giới thiệu bộ nhận diện, gồm bốn thành viên: Canary, Nest, Goyo và Raven. Ngay sau khi công bố dự án, SYNDI8 nhận về sự chú ý từ đông đảo fan Kpop, nhưng toàn phản ứng tiêu cực.

Lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ dưới trướng

HYBE hiện đang gây tranh cãi cực lớn trên các diễn đàn Kpop vì hành vi “ăn cắp”, xào nấu concept cho nhóm nữ ảo. Đầu tiên phải kể đến tên gọi SYNDI8. Cách đặt tên khiến fandom SEVENTEEN hoang mang khi SYNDI8 trùng với nghệ danh The8 của thành viên người Trung Quốc Từ Minh Hạo. Hai cái tên có cách đọc và viết chữ Hàn giống nhau The8 (디에잇) - SYNDI8 (신디에잇). Tên nhóm nhạc ảo còn được hiểu như New-The8.

HYBE lấy nghệ danh của thành viên SEVENTEEN đặt cho nhóm nữ ảo, The8 và SYNDI8 có cách đọc và viết chữ Hàn giống nhau

Việc nghệ danh 10 năm của The8 bị lợi dụng để đặt tên, tạo tranh luận cho dự án idol ảo đã chọc giận fandom SEVENTEEN. Người hâm mộ chỉ trích HYBE vì ăn cắp nghệ danh nghệ sĩ dưới trướng, đồng thời hashtag và mass mail đòi công bằng cho thần tượng.

Fan SEVENTEEN biểu tình phản đối HYBE

“Ăn cắp” thiết kế

Chưa dừng lại, HYBE còn bị một hoạ sĩ “bóc phốt" ăn cắp thiết kế. Cụ thể, trong quá trình lên visual cho nhóm nữ ảo, công ty Supertone gửi cho họa sĩ B.YO lời đề nghị hợp tác vẽ nhóm nữ ảo, kèm theo bản phác thảo gốc. Nhưng khi hoạ sĩ hỏi về chi phí và yêu cầu hợp tác, phía công ty cắt liên lạc.

Thiết kế đồ hoạ của SYNDI8 bị một hoạ sĩ "bóc phốt"

Bài đăng của hoạ sĩ BY.O lần nữa cuốn HYBE vào thị phi

Sau khi HYBE công bố nhóm nữ ảo, hoạ sĩ này phát hiện ra thành phẩm không giống bản phác thảo gốc, mà lại giống với thiết kế của mình. Bất bình vì sáng tạo của mình có dấu hiệu bị sao chép trắng trợn, hoạ sĩ BY.O lên tiếng trên trang cá nhân: "Thật là sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Tôi biết tôi không thể khẳng định rằng phong cách của mình là duy nhất. Tôi biết rằng các thiết kế của tôi tương đồng với truyện tranh và city pop illustration, tranh của tôi cũng được tạo ra nhờ việc tham khảo.

Nhưng công ty đã gửi đề nghị cho tôi trước, vậy mà khi tôi hỏi chi tiết công việc thì công ty không trả lời? Đó là một lời mời hợp tác đã bị đơn phương hủy bỏ. Dù có cố nhìn một cách tích cực thế nào thì tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi phong cách vẽ ban đầu của họ đã bị thay đổi hoàn toàn và kết quả là như thế này.

Tất nhiên, họ có thể đã tham khảo rất nhiều tài liệu từ những người khác ngoài tôi. Fan hỏi tôi có làm việc đó không và tôi đã nói rõ rằng tôi hoàn toàn không làm. Tôi viết bài chỉ vì thất vọng. Tôi không viết để yêu cầu bất kỳ ai làm điều gì đó. Một cá nhân như tôi thì có quyền lực gì?"

Công ty con của HYBE phụ trách nhóm phải nhắn tin xin lỗi hoạ sĩ

Bài đăng của hoạ sĩ BY.O lần nữa cuốn HYBE vào thị phi. Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn này bị người trong ngành tố “ăn cắp” thiết kế. Lùm xùm tương tự đã xảy ra hồi 2015, với concept photo cho album The Most Beautiful Moment in Life, Pt.1 của BTS.

Khi ấy, Big Hit đã liên hiện với một biên tập viên thời trang nhằm lên ý tưởng cho BTS, nhưng sau khi trao đổi, Bang Si Hyuk phớt lờ người này. Trong thành phẩm cuối. các thành viên BTS vẫn được chụp ảnh theo phong cách “ướt át” và “mềm mại nhưng lãng mạn”, theo đúng ý tưởng của vị biên tập viên. Knet nặng lời chê bai HYBE và Bang Si Hyuk là “ăn cắp quen thói", không tôn trọng thành quả sáng tạo.

Ám ảnh khó nói với nhóm nữ nhà SM

Điểm gây tranh luận nhất trong dự án virtual idol của HYBE chính là có một thành viên như được xây dựng trên hình mẫu của Karina (aespa). Thiết lập nhân vật Canary, như đọc lái từ nghệ danh Karina. Thành viên này có trắc nghiệm tính cách MBTI là ENFP và chiều cao 1m68 giống trưởng nhóm aespa.

Chưa kể, đội hình nhóm 4 người cũng tương đồng, và aespa là nhóm nhạc tiên phong trong concept AI. Sự trùng hợp này không khỏi làm dấy lên nghi vấn.

Thiết lập nhân vật Canary lấy chất liệu từ Karina

Tạo hình gây liên tưởng

... đến cả ký hiệu hình trái tim cũng tham khảo

Fan Kpop cho rằng nỗi ám ảnh của Bang Si Hyuk với aespa ngày càng gia tăng, nhất là sau khi nhóm lấy lại phong độ với màn comeback mới nhất. Trước đó, chủ tịch HYBE từng yêu cầu Min Hee Jin - “mẹ đẻ" NewJeans xây dựng nhóm nữ có thể “giẫm đạp aespa".

Ngoài ra, “gà cưng" Kim Chaewon (LE SSERAFIM) cũng nhiều lần “đụng hàng" với giọng ca chính aespa - Winter. Những dấu hiệu này càng làm dân tình khẳng định Bang Si Hyuk có chấp niệm trong việc tạo ra nhóm nhạc “cosplay"aespa.

Bang Si Hyuk có chấp niệm trong việc tạo ra nhóm nhạc “cosplay" aespa?

Hiện, MXH đang tràn ngập bình luận chỉ trích HYBE. Sau đây là phản ứng của Knet:

- HYBE quá hạ đẳng rồi. Sốc khi vẫn có những vụ mới bị bóc ra.

- Đồ tệ hại. Thật sự tồi tệ nếu ăn cắp thiết kế của người khác.

- Canary, Goyo, Nest, Raven - Karina, Kwangya, Next, Level. Thế mới thấy mức độ đạo đức nghề nghiệp của HYBE.

- Đây là thiết kế vốn có của HYBE và đây là kết quả cuối cùng. Nếu so sánh với thiết kế gốc của HYBE và so với style của họa sĩ thì có thể thấy phong cách vẽ và cách phối màu là hàng sao chép.

- Không có óc sáng tạo à? Lúc nào cũng đi copy. Nếu khó chịu vì dính tranh cãi thì ít nhất nên cố để tránh chứ.

- Bị ám ảnh với aespa…

- Lấy cắp mọi thứ của các label… Hết Karina lại đến SEVENTEEN.

- Nghệ danh của nghệ sĩ dưới trướng mà cũng ăn cắp. Hút máu nghệ sĩ đến khi nào?

- Lấy tên của idol người thật đặt cho idol ảo. Nực cười nhất là Bang Si Hyuk.

- Thói ăn cắp thiết kế đã có từ lúc làm album cho BTS. Thật không hiểu tại sao có thể trở thành thế lực giải trí mới. HYBE sẽ huỷ hoại tất cả.