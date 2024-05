Nam idol gây sốt với lời khuyên "giác ngộ" fan: Đừng xăm tên đàn ông, dù có là thần tượng hay bạn trai!

Trở lại cùng Best Album: 17 Is Right Here và MV chủ đề Maestro, SEVENTEEN năng nổ tham gia các hoạt động quảng bá. Màn comeback của SEVENTEEN thắng lớn với 4 cúp tuần, album lọt top #5 Billboard 200 và tổng gần 3 triệu bản bán ra trong tuần đầu dù là phiên bản Best Album khó kick sale. Để đạt được điều này trong hơn 2 tuần qua, nhóm nam triệu bản nhà Pledis liên tục xuất hiện trên các show âm nhạc, tổ chức fansign giao lưu người hâm mộ.

SEVENTEEN comeback với Maestro và đạt nhiều thành tích ấn tượng

Trong buổi fansign trực tiếp hôm 12/5, thành viên The8 của SEVENTEEN gây sốt MXH với lời khuyên đầy sâu sắc dành cho fan. Cụ thể, khi được người hâm mộ hỏi cảm nhận thế nào khi dùng tên thần tượng để xăm lên mình, The8 lập tức đưa ra lời khuyên mà ai nghe cũng phải tấm tắc, anh chàng khiến fan như được "giác ngộ".

The8 tại fansign gặp gỡ người hâm mộ hôm 12/5

Nam idol khuyên fan không nên xăm tên đàn ông lên mình

"Đừng xăm tên mình (Minh Hạo) cũng đừng xăm tên đàn ông. Dù có là tên bạn trai của cậu hay tên thần tượng, mình nghĩ đừng nên xăm tên của người khác. Nếu cậu thật sự muốn xăm, hãy xăm một điều gì đó có ý nghĩa với chính bản thân cậu. Nhưng mình thật sự không khuyến khích việc xăm mình lắm", The8 chân thành chia sẻ.

The8: Đừng xăm tên đàn ông, là bạn trai hay thần tượng cũng không nên!

Nam idol dành cho fan lời khuyên chân thành

Khoảnh khắc này nhanh chóng được các fan SEVENTEEN truyền tay nhau trên MXH. Triết lý của "thầy Từ" (biệt danh fan đặt cho The8) nhận về nhiều lời khen. Không chỉ lo lắng cho fan, nam idol còn rất tinh tế trong việc động viên và khích lệ việc yêu bản thân. Đây không phải lần đầu tiên anh chàng dành cho người hâm mộ những lời khuyên sâu sắc.

Fan phát sốt trước lời khuyên của The8

Câu đùa "đừng xăm tên đàn ông" của The8 lập tức viral trong cộng đồng fan SEVENTEEN. Với thế mạnh đông thành viên, SEVENTEEN có khả năng đặc biệt trong việc tấu hài, tạo content và thu hút nonfan bởi những khoảnh khắc giải trí. Dù là "nhóm nhạc ngậm thìa cười", nhóm cũng có không ít khoảnh khắc cảm động, khích lệ người hâm mộ sống tích cực, theo đuổi đam mê đến cùng và không ngừng làm việc chăm chỉ.

SEVENTEEN làm rất tốt trong việc khích lệ người hâm mộ theo đuổi lối sống tích cực, không ngừng làm việc chăm chỉ

Hoạt động đến năm thứ 9, SEVENTEEN là một ca hiếm của Kpop khi thành công ngày càng vang dội. Nhóm vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, kính nghiệp và làm việc chăm chỉ không kém gì các nhóm nhạc tân binh. Sau khi kết thúc đợt quảng bá album mới, SEVENTEEN sẽ lập tức thực hiện tour encore tại Nhật Bản, "mở khoá" thánh địa Nissan và tham gia loạt sân khấu đại nhạc hội quốc tế với quy mô khủng. Sự nghiệp lên hương của nhóm nhạc nhà HYBE được nhiều hậu bối ngưỡng mộ.