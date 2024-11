Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã có một mùa bùng nổ vượt ngoài sức tưởng tượng, thu về một đội quân fan hùng hậu cho chương trình lẫn 33 Anh Tài. Với sự ủng hộ to lớn từ người hâm mộ, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khuynh đảo làng nhạc Việt với quy mô sản xuất và chất lượng được đánh giá cao.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gây điên đảo làng nhạc Việt, góp phần nâng cao độ nhận diện thị trường concert nội địa

Trước thềm khai pháo đêm hòa nhạc thứ 2 vào ngày 14/12 sắp tới tại Hà Nội, MXH gần đây râm ran trước một nhân định mang đúng tinh thần “tất cả là tại Taylor Swift”: “The Eras Tour không hay bằng concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”.

Cụ thể, một khán giả đã check-in tham dự The Eras Tour tại Canada và đăng tải bài trên MXH Threads. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cô nàng bày tỏ phần dựng sân khấu và ánh sáng không “đã tai đã mắt” bằng concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai… khi xem online.

Bài đăng của một khán giả tới tham dự The Eras Tour đang vấp phải nhiều tranh cãi trên MXH

Ngay lập tức, Swifties và các tín đồ đam mê âm nhạc đã lên tiếng phản bác, cho rằng The Eras Tour đã nằm ở một đẳng cấp khác - tour diễn thành công nhất mọi thời đại. Từ khâu xây sản xuất kỹ thuật, dựng sân khấu tới âm thanh, ánh sáng lẫn đội ngũ nhân viên, mọi thứ đều 1000 điểm tâm huyết và chuyên nghiệp. Điều này đã được chứng minh trong suốt hơn 1 năm qua, được sự công nhận của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới lẫn giới chuyên môn trong ngành. Riêng hệ thống ánh sáng 30 triệu đô được sử dụng xuyên suốt The Eras Tour đã phần nào chứng minh chuỗi đêm hòa nhạc của Taylor Swift không có đối thủ. Việc đặt concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên bàn cân so sánh với đại hành trình âm nhạc của Taylor Swift là 1 điều quá khập khiễng.

The Eras Tour được thiết kế với hệ thống ánh sáng 30 triệu đô

Không thể phủ nhận Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đem đến một bữa tiệc âm nhạc mang tính “lịch sử” của Vpop, chất lượng tốt, đa dạng màu sắc âm nhạc và thành công khiến khán giả tin tưởng vào thị trường nhạc Việt, quay lại ủng hộ ekip Việt và nghệ sĩ Việt. Các nghệ sĩ cũng được tiếp lửa làm nghề nhờ được trao cơ hội biểu diễn trước hàng chục nghìn người, điều mà rất khó để làm được nếu “đơn phương độc mã”.

Tuy nhiên, sự bành trướng của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mới dừng lại ở phạm vi quốc nội. Đội ngũ BTC dù đã thực hiện một đêm concert có dấu ấn rõ rệt đối với nền âm nhạc Việt nhưng để sánh ngang với những tour diễn tầm cỡ thế giới của các nghệ sĩ US-UK thì vẫn là 1 chặng đường còn rất dài.

Không thể phủ nhận 1 điều rằng concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã góp phần thay đổi cục diện của thị trường nhạc Việt, tạo ra những tín hiệu tích cực cho các nghệ sĩ và ê-kíp quốc nội

Nhiều bình luận mỉa mai chủ tài khoản này đi ngắm ánh sáng thay vì nghe nhạc, đồng thời cảm thấy xấu hổ thay cho cô khi hạ hệ Taylor Swift - nữ ca sĩ hot top đầu toàn cầu để tâng bốc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chưa kể, quan điểm của “khổ chủ” bị đánh giá là chủ quan, thậm chí thiển cận khi cô nàng chưa hề tận mắt chứng kiến buổi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích hành vi so sánh khập khiễng này

Đáng chú ý, tài khoản này còn bị tóm dính chê bai những tour diễn của những nghệ sĩ khác, với bản danh sách nạn nhân “nằm không cũng dính đạn” bao gồm BLACKPINK, Lady Gaga và Mariah Carey. Không chỉ cộng đồng mạng mà cả biệt đội Gai con cũng phải lên tiếng chỉ trích thứ quan điểm chả giống ai của chủ tài khoản này.

BLACKPINK, Lady Gaga và Mariah Carey nằm không cũng dính đạn

Bắt đầu từ tháng 3/2023, The Eras Tour đã gây chấn động ngành công nghiệp giải trí thế giới, phá đảo mọi mặt trận bán vé và truyền thông. Chuyến lưu diễn tạo nên cơn sốt vô tiền khoáng hậu, với số vé trung bình được tẩu tán khoảng 60.000 đến 100.000 vé mỗi đêm. Vào ngày 15/11/2023, The Eras Tour phá kỷ lục mọi thời đại về số lượng vé hòa nhạc được bán nhiều nhất trong một ngày - 2 triệu vé. Hoàn thành 121 đêm diễn, Taylor Swift đã thu về 1.93 tỷ đô, một con số khủng khiếp khó nghệ sĩ nào có thể vượt qua. Hiện nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn đang hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng tại Canada, hành trình âm nhạc lớn nhất của mình xuyên suốt 18 năm cầm mic.

The Eras Tour tạo nên cơn số chấn động trong thị trường bán vé hòa nhạc, trở thành tour diễn thành công nhất lịch sử

Người hâm mộ Việt chi hàng chục đến trăm triệu đồng gồm tiền vé, di chuyển, khách sạn để đến Singapore xem The Eras Tour của Taylor Swift. Đơn vị phát hành tung 300.000 vé, trong đó hạng VIP giá hơn 900 đô (hơn 20 triệu đồng), nhanh chóng bán hết.

Bên cạnh những khó khăn, fan Việt đua nhau đầu tư trang phục để lên đồ "chặt chém" để đi biến buổi concert trở thành 1 kỉ niệm khó quên trong đời. Các Swifties trang trí, điểm xuyết outfit bằng những món đồ, họa tiết đại diện cho từng era âm nhạc trong sự nghiệp của Taylor Swift như đàn guitar, số 1989, rắn chua, các bài thơ và lyrics… Đặc biệt, Taylor Swift đã hồi sinh lại văn hoá "vòng tay tình bạn" qua Eras Tour, đưa những người con yêu âm nhạc tới với nhau.