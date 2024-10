Tối 23/10, ca sĩ Hoàng Mỹ An tung E.P Phiêu An, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà cô ra mắt tại Việt Nam sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nhân dịp giới thiệu dự án quan trọng, Hoàng Mỹ An tổ chức buổi showcase hoành tráng, đầu tư chỉn chu để trình diễn toàn bộ E.P Phiêu An.

Tại đây, nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Kathy Uyên, Á Hậu Thuý Vân, Đoan Trang, Liêu Hà Trinh, Mai Tiến Dũng, Vũ Thảo My, Lâm Vĩnh Hải, Phương Mỹ Chi, Hải Triều, Linh Chi, Đỗ Phú Quý,... cũng đến chung vui với nữ ca sĩ.

Hoàng Mỹ An tại showcase ra mắt E.P Phiêu An

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996 nhưng đã có hơn 10 năm gây dấu ấn nghệ thuật qua nhiều vai trò. Năm vừa qua, Hoàng Mỹ An được biết đến với hình ảnh Bạch Khổng Tước trong chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2. Trước khi về Việt Nam làm ca sĩ, Hoàng Mỹ An có thời gian sinh sống tại Mỹ và gây choáng với thành tích học tập khủng.

Cô cùng lúc nhận được học bổng từ ba ngôi trường danh giá thuộc top đầu nước Mỹ gồm Đại học Nam California (University of Southern California), Học viện âm nhạc Berklee (Berklee College of Music), và Cao đẳng âm nhạc Los Angeles (Los Angeles College of Music).

Hoàng Mỹ An - Bạch Khổng Tước của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2

Hoàng Mỹ An là "ca sĩ học giỏi" chính hiệu. Năm 2022, cô xuất sắc tốt nghiệp Đại học Nam California với GPA gần như hoàn hảo 3.95/4.0, chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc. Trước khi rẽ hướng sang nghiệp ca sĩ, Hoàng Mỹ An đã tỏa sáng ở lĩnh vực dancesport, từng vô địch dancesport quốc tế vào năm 2010 và về Nhì tại So You Think You Can Dance 2013.

Hoàng Mỹ An biểu diễn cực bốc, kết hợp với Cao Bá Hưng tại showcase ra mắt

Tại showcase tối 23/10, Hoàng Mỹ An tự mình trình diễn toàn bộ 4 ca khúc trong E.P mới, kết hợp giữa hát live, vũ đạo, dancesport và cả chơi nhạc cụ truyền thống. Sự kỳ công trong khâu set up, dàn dựng các màn trình diễn khiến khách mời choáng ngợp.

Mỗi sân khấu một concept của Hoàng Mỹ An:

Hoàng Mỹ An thể hiện bản thân đa tài, hát hay, nhảy tốt nhưng vẫn chưa thực sự bật lên sau ngần ấy thời gian hoạt động. "Tái debut" lần này, ra mắt với tư cách ca sĩ tại Việt Nam, các khán giả yêu mến Bạch Khổng Tước mong cô sẽ có cơ hội nổi tiếng hơn trong tương lai.

Dàn khách mời tại showcase

Một số hình ảnh tại showcase Hoàng Mỹ An: