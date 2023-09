Khi Ca Sĩ Mặt Nạ không còn là "bệ phóng" cho ca sĩ: Khởi My và Hoàng Mỹ An ra MV mới trong âm thầm

Ở mùa 1, đa phần những tên tuổi tham dự The Masked Singer sau khi "lột mặt nạ" đều tạo hiệu ứng vô cùng tốt với khán giả đại chúng. Không ít các mascot sau màn lột mặt nạ cũng tranh thủ ra mắt các sản phẩm mới, đạt được hiệu ứng tốt như Miêu Quý Tộc - Hà Nhi, Bướm Mặt Trăng - Trung Quân, Chàng Lúa - Tăng Phúc,... Họ cũng trở thành những cái tên đắt show, thường xuyên đi diễn từ Nam ra Bắc, thậm chí ra cả nước ngoài.

Tuy nhiên, khi bước đến mùa 2, mọi thứ đã không còn như mơ. Với sức hút giảm qua từng tập, The Masked Singer không còn là nơi đưa tên tuổi mới đến khán giả hay giúp các tên tuổi cũ "lấy lại hào quang". Dàn dựng phần lộ diện đa phần đều không ấn tượng như mùa 1, càng khiến cho sự xuất hiện của ca sĩ sau mascot thêm mờ nhạt, hiệu ứng truyền thông ngày càng kém.

Còn đâu những màn lộ diện "gây bão" cộng đồng mạng như Kim Sa Ngư - Lương Bích Hữu ở mùa 1?

Điều này cũng kéo theo việc các mascot sau khi tháo mặt nạ dẫu có ra mắt sản phẩm mới cũng chưa chắc nhận được sự chú ý, mà Cừu Bông - Khởi My và Bạch Khổng Tước - Hoàng Mỹ An là ví dụ tiêu biểu gần đây nhất.

"Cừu Bông" Khởi My ra MV mới nhưng chắc chỉ... "lưu hành nội bộ"?

Khởi My chính là nữ ca sĩ đứng sau mascot Cừu Bông, nữ ca sĩ không hề cố gắng để bẻ giọng trong quá trình dự thi đồng thời có tiết mục gây tranh cãi tại vòng 1 khi hát Bước Qua Đời Nhau. Khi đến vòng 2, lúc được các cố vấn khen đã hát tiến bộ hơn vòng 1 thì cũng là lúc Cừu Bông phải dừng cuộc chơi, lộ diện là Khởi My.

Khởi My trong giây phút lộ diện sau mascot Cừu Bông.

Tận dụng việc bước ra từ The Masked Singer, Khởi My cũng đã ra mắt MV Từ Ngày Anh Xa, một sản phẩm được quay với định dạng khung hình dọc. Vẫn là chất nhạc pop ballad quen thuộc với giọng hát của Khởi My, tuy nhiên có cảm tưởng sản phẩm không khác nào "lưu hành nội bộ" bởi có vẻ như chỉ được fan chia sẻ với nhau. Rất nhiều người thậm chí còn không biết Khởi My ra mắt bài hát mới. Gần như không thể tìm ra bất kì tin tức nào đến việc Khởi My ra bài mới trên các nền tảng MXH.

Sau hơn 1 tuần ra mắt, MV có lượt view chưa đầy 1 triệu nhưng cũng ở con số chấp nhận được: hơn 684 nghìn lượt xem, hiện giữ top 9 trending Âm nhạc (cao nhất từng vươn lên top 5). Điều này chứng tỏ, Khởi My vẫn có một lượng khán giả trung thành đông đảo, sẵn sàng ủng hộ các sản phẩm nghệ thuật mới của cô.

MV của Khởi My ra mắt gần 10 ngày nhưng chưa thể chạm đến con số 1 triệu!

Bạch Không Tước Hoàng Mỹ An có thành tích còn "thảm" hơn

Hoàng Mỹ An là một trong những cái tên hẳn còn lạ lẫm với đại đa số khán giả đại chúng ở Việt Nam. Là một trong những mascot được đầu tư đẹp nhất, khoảnh khắc Hoàng Mỹ An lộ diện sau Bạch Khổng Tước cũng tạo nhiều tranh luận. Nhiều người chê cách chọn bài thiếu điểm nhấn, thiếu cao trào của Hoàng Mỹ An lẫn ekip của show.

Không khó để thấy trường hợp của Hoàng Mỹ An cũng có nhiều nét tương đồng với Lady Mây - Myra Trần ở mùa 1. Đều là những ca sĩ trẻ hoạt động ở hải ngoại, đều tìm cách quay trở về Việt Nam hoạt động và đều dùng The Masked Singer như một "bệ phóng" để dễ dàng đến gần hơn với công chúng trong nước. Tuy nhiên, nếu Lady Mây đã thành công, đưa cái tên Myra Trần vựt sáng thì mascot Bạch Khổng Tước có lẽ không tạo được may mắn với Hoàng Mỹ An.

Hoàng Mỹ An và màn lộ diện tạo nhiều tranh luận.

Với việc bước ra khỏi The Masked Singer, Hoàng Mỹ An và ekip cũng đã ra mắt MV có tên Bức Thư Cuối Gửi Anh. Sau 4 tiếng ra mắt, MV Bức Thư Cuối Gửi Anh của Hoàng Mỹ An chỉ mang về vỏn vẹn 813 view, thậm chí còn chưa chạm được đến con số 1 nghìn.

Có thể thấy, nếu thực sự Hoàng Mỹ An và ekip đứng sau cô muốn tận dụng việc tham gia The Masked Singer tạo "bàn đạp" để cô quay trở lại thị trường trong nước, thì con số view hiển thị trên MV như "gáo nước lạnh" dập tắt những niềm hi vọng.