Toàn văn chia sẻ của Lady Gaga được đăng ngay sau khi kết thúc phần mở màn:

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi được mời mở màn Olympic Paris 2024 năm nay!

Tôi cũng rất vinh dự khi được ban tổ chức Thế vận hội yêu cầu hát một bài hát tiếng Pháp đặc biệt như vậy - một bài hát tôn vinh người dân Pháp và lịch sử nghệ thuật, âm nhạc và sân khấu vĩ đại của họ. Bài hát này do Zizi Jeanmaire, một diễn viên ba lê người Pháp sinh ra tại Paris thể hiện. Bà đã hát bài "Mon Truc en Plumes" nổi tiếng vào năm 1961. Tựa đề bài hát có nghĩa là "My Thing with Feathers". Và đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi "gặp" nhau. Zizi đã đóng vai chính trong vở nhạc kịch "Anything Goes" của Cole Porter, đây là tác phẩm nhạc jazz đầu tiên tôi phát hành.

Mặc dù tôi không phải là nghệ sĩ người Pháp, nhưng tôi luôn cảm thấy có mối liên hệ rất đặc biệt với người Pháp và việc hát nhạc Pháp. Tôi không muốn gì hơn là tạo ra một buổi biểu diễn có thể sưởi ấm trái tim người Pháp, tôn vinh nghệ thuật và âm nhạc Pháp, và trong một dịp trọng đại như vậy, hãy nhắc nhở mọi người về một trong những thành phố kỳ diệu nhất trên trái đất - Paris. Chúng tôi đã thuê những quả cầu bằng lông từ kho lưu trữ Le Lido - một nhà hát cabaret thực thụ của Pháp. Chúng tôi đã hợp tác với Dior để tạo ra những bộ trang phục được thiết kế riêng, sử dụng lông vũ tự nhiên. Tôi đã học vũ đạo Pháp, mang đến nét hiện đại cho một tác phẩm kinh điển của Pháp. Tôi đã tập luyện không biết mệt mỏi để học một điệu nhảy Pháp vui tươi, ôn lại một số kỹ năng cũ. Tôi cá là bạn không biết rằng tôi từng nhảy tại một bữa tiệc Pháp những năm 60 khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp. Tôi hy vọng bạn thích màn trình diễn này nhiều như tôi. Và đối với tất cả mọi người ở Pháp, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chào đón tôi đến đất nước của các bạn để hát để vinh danh các bạn - đó là một món quà mà tôi sẽ không bao giờ quên! Xin chúc mừng tất cả các vận động viên đang tham gia Thế vận hội Olympic năm nay! Tôi vô cùng vinh dự khi được hát cho các bạn và cổ vũ các bạn!! Xem Thế vận hội Olympic luôn khiến tôi khóc! Tài năng của các bạn là không thể tưởng tượng được. Hãy để Thế vận hội bắt đầu!