Truyền thông Hàn: “Không biết hợp đồng với YG có được tái ký hay không, nhưng Jennie…”

Những ngày vừa qua, Jennie nhận về vô số lời khen bởi màn ra mắt ca khúc You & Me quá đỗi thành công. Dù đã biểu diễn suốt World Tour Born Pink và được fan thuộc nằm lòng, MV biểu diễn You & Me với mục đích tặng fan vẫn đủ sức phá đảo loạt BXH nhạc số. Tại Hàn, Jennie “đụng độ” với những chiến thần nhạc số như IVE, AKMU và mới đây là Lee Hyori, nhưng vẫn tăng hạng hàng ngày. Tính đến chiều 13/10, BXH ngày của You & Me đang ở #1 Bugs, #3 MelOn, #3 VIBE và #4 Genie - những thứ hạng cực kì cao với một ca khúc không quảng bá.

You & Me đã vươn lên hạng #27 BXH Global To Songs của Apple Music, Jennie vượt Jung Kook để trở thành nghệ sĩ solo Kpop có peak cao nhất trong năm 2023

Với thành tích quốc tế, You & Me đã vươn lên hạng #27 BXH Global To Songs của Apple Music. Theo đó, Jennie vượt Jung Kook để trở thành nghệ sĩ solo Kpop có peak cao nhất tại BXH này trong năm 2023. Cột mốc này đạt được chỉ với một ca khúc tặng fan đã quá quen thuộc trong hơn 1 năm qua đã khiến dân tình ngỡ ngàng. Độ hot của Jennie đúng là chỉ tăng không giảm. Phản ứng bùng nổ hiện tại càng làm cho fan nhạc ngóng chờ album solo của Jennie.

Báo Hàn: “Không biết hợp đồng với YG có được tái ký hay không, nhưng Jennie rất đẹp.”

Giữa lúc ca khúc You & Me phá đảo, khán giả “đòi" album mới, tình hình hợp đồng của Jennie với YG vẫn luôn được quan tâm. Hiện tại, chưa có cập nhật mới vào về vấn đề tái kí của BLACKPINK. Mới đây, một tựa báo Hàn làm cộng đồng fan xôn xao bởi lối chơi chữ đánh vào trọng điểm sự tò mò, chỉ để khen Jennie… xinh. Cụ thể, tờ Star1 đưa tin về visual vạn người mê của Jennie, nhưng chào đầu bằng cách nhắc đến YG: “Không biết hợp đồng với YG có được tái ký hay không, nhưng Jennie rất đẹp.” Tiêu đề hài hước này ngay lập tức gây sốt MXH.

Hoá thân thuỷ thủ mặt trăng của Jennie trong video You & Me lần nữa đưa cơn sốt balletcore trở lại.

Jennie tung thêm phiên bản Jazz cho ca khúc, khoe tạo hình cổ điển, ngọt ngào như quý cô Paris

Quả thật, ngoài bài hát gây sốt thì visual Jennie thời gian qua cũng chính là chủ đề thường xuyên trending trên MXH Hàn Quốc. Ảnh hoạ báo, quảng bá cho nhãn hàng hay hình biểu diễn đều thu hút tương tác cực lớn. Jennie nhan sắc thăng hạng, khí chất xuất thần biến hoá linh hoạt trong từng khung hình. Đặc biệt, hoá thân thuỷ thủ mặt trăng của Jennie trong video You & Me lần nữa đưa cơn sốt balletcore trở lại. Jennie còn tung thêm phiên bản Jazz cho ca khúc và khoe tạo hình cổ điển, ngọt ngào như quý cô Paris khiến fan mê mẩn.

Loạt ảnh khoe trọn visual gây sốt của Jennie gần đây: