Khi Jennie hát Jazz: Biểu cảm bị chê ''ố dề"?

Sau hai phiên bản dance practice và Coachella, mới đây Jennie tiếp tục tung ra bản Jazz live cho ca khúc You And Me để dành tặng người hâm mộ. Đây cũng là bản phối từng được thành viên BLACKPINK trình diễn trong một sự kiện của Chanel vào tháng 6.

Nếu như những phiên bản trước đó khiến người nghe tập trung vào bản beat bắt tai thì với bản Jazz lần này, giọng hát đầy cảm xúc của Jennie lại càng thêm phần nổi bật trên nền nhạc piano nhẹ nhàng. Từng câu hát được nhấn nhá, uyển chuyển cùng thần thái đầy cảm xúc của Jennie khiến người xem khó có thể rời mắt. Ở phần cao trào, kỹ thuật thanh nhạc của Jennie càng được thể hiện chắc chắn, chuyển giọng đầy nhịp nhàng giữa giọng giả thanh và giọng thật.

Clip Jennie thể hiện You And Me phiên bản Jazz

Sau khi bản live You And Me (Jazz version) được đăng tải, cộng đồng mạng cùng người hâm mộ đã dành nhiều lời khen tích cực cho Jennie. Đa số ý kiến đều không khỏi thích thú về phiên bản live của ca khúc cũng như phải thốt lên trầm trồ vì sự xinh đẹp của cô nàng. Tuy nhiên, có bình luận lại nhận xét biểu cảm của Jennie có phần hơi… ''ố dề" và thậm chí không thể tiếp tục xem hết ca khúc.



Jennie gây sốt với diện mạo xinh đẹp trong You And Me phiên bản Jazz

Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng khác hẳn với 2 phiên bản trước đó

Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng khác hẳn với 2 phiên bản trước đó

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Bài thì không nói làm gì nhưng Jennie sao xinh thế nhỉ.

- Đúng là chỉ có thể là Jennie.

- Đã không hát được mà biểu cảm lại còn ố dề. Không xem được tiếp sau 10 giây.

- Mãi mận mãi keo. Bài này hay ghê mà không phải sản phẩm comeback chính thức nhỉ. Chỉ là quà thôi hả.