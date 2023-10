Lisa có thật sự bất mãn với Jennie?

Mới đây, cộng đồng mạng đã rộ lên nghi vấn Lisa “bằng mặt nhưng không bằng lòng” với Jennie khi không chia sẻ sản phẩm vừa ra mắt của cô chị - You And Me. Điều này hoàn toàn trái ngược với động thái của Jisoo - Rosé khi nhanh chóng chia sẻ, ủng hộ cho dự án solo của Jennie.

Đáng chú ý, cũng trước đó không lâu, dù Jennie đến hộp đêm Crazy Horse để ủng hộ Lisa nhưng em út BLACKPINK chỉ cảm ơn công khai Jisoo - Rosé. Điều này càng dấy lên tin đồn cho rằng mối quan hệ của cả hai không thân thiết như nhiều người vẫn tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, các fan của Jennie - Lisa nói riêng và BLACKPINK nói chung đều có thể hiểu được cả hai thân thiết với nhau như thế nào.

Lisa liên tục nhảy vũ đạo You And Me của Jennie từ sân khấu concert BORN PINK đến hậu trường Coachella

Dù Lisa chưa chia sẻ sản phẩm mới You And Me của Jennie trên mạng xã hội nhưng cô nàng lại là người chăm quảng bá ca khúc này bằng vũ đạo trên sân khấu nhất. Tại concert BORN PINK, không ít lần fan bắt gặp khoảnh khắc Lisa ngẫu hứng nhảy phân đoạn breakdance trong ca khúc You And Me.

Hay như trên sân khấu BORN PINK tại sân vận động Mỹ Đình, dù phân đoạn chụp ảnh chẳng hề liên quan đến việc khoe vũ đạo nhưng Lisa cũng “tranh thủ” nhảy đoạn breakdance trong ca khúc này của cô chị Jennie. Ở hậu trường buổi tổng duyệt cho lễ hội âm nhạc Coachella, Lisa cũng thể hiện rõ sự thích thú khi dance cover vũ đạo trong ca khúc You And Me của Jennie.

Lisa nhảy vũ đạo của Jennie trong concert BORN PINK trên sân vận động Mỹ Đình

Trong đêm concert khép lại chặng hành trình concert world tour, Lisa cũng không quên nhảy vũ đạo You And Me

Ở các sân khấu khác trong concert, Lisa cũng rất nhiệt tình nhảy phân đoạn breakdance của Jennie

Trong buổi tổng duyệt Coachella, Lisa cũng phấn khích khi nhảy vũ đạo You And Me của cô chị Jennie

Em út BLACKPINK luôn lo lắng cho Jennie trên sân khấu

Là người có thể trạng được đánh giá là kém nhất trong các thành viên BLACKPINK nên không ít lần Jennie gặp phải sự cố trên sân khấu. Trước những tình huống này, Lisa luôn là người phát hiện và thể hiện rõ sự lo lắng cũng như quan tâm tới tình trạng của Jennie. Hay như Lisa cũng là người luôn “cứu” Jennie ra khỏi những tình huống nguy hiểm trên sân khấu như vấp ngã hay hớ hênh trên sân khấu.

Những khoảnh khắc này thường không được công khai trên màn hình lớn mà chỉ có những khán giả ngồi ở gần khu vực sân khấu mới có thể nhìn thấy. Chính vì vậy, dù đây chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng cũng có thể thấy rõ được việc Lisa luôn dành sự quan tâm cho Jennie.

Lisa kéo Jennie lại gần để không bị Jisoo va phải khi di chuyển

Cô tinh tế nhắc Jennie tránh khỏi tình huống hớ hênh trên sân khấu

Biểu cảm thể hiện rõ sự lo lắng khi Jennie gặp sự cố

Dành sự hỏi han, quan tâm tới cô chị

Lisa nắm tay, dẫn Jennie để không vấp phải những vật dụng trên khấu

Là người bảo vệ Jennie khiến cô chị cảm thấy an toàn khi ở sân bay

Nếu là fan cứng của BLACKPINK, hẳn nhiều người không còn lạ lẫm với việc Jennie nhiều lần lộ rõ vẻ hoảng sợ tại sân bay khi có quá đông người vây quanh. Nhiều clip ghi lại khoảnh khắc Lisa là người đã ở bên cạnh vỗ về, trấn an để cô chị có thể bình tĩnh hơn. Hay một đoạn clip cũng so sánh khoảnh khắc biểu cảm của Jennie khi đi cùng quản lý và Lisa khi bị người hâm mộ bao vây. Có thể thấy dù có quản lý ôm chặt và đi bên cạnh nhưng Jennie vẫn không giấu được sự sợ hãi. Thế nhưng khi ở bên Lisa, cô lại có phần yên tâm vì có em út luôn bên cạnh bảo vệ.

Lisa ở bên cạnh trấn an khi Jennie không thoải mái ở sân bay

Dù có quản lý bên cạnh nhưng Jennie không giấu được sự sợ hãi

Nhưng khi đi cùng Lisa, Jennie hoàn toàn khác biệt khi có phần yên tâm hơn

Lisa - Jennie: Mối quan hệ không phải khoe lên mạng mới là dành sự quan tâm tới nhau

Có lẽ không chỉ riêng mối quan hệ của Lisa - Jennie mà ở bất cứ mối quan hệ nào, nếu không thường xuyên chia sẻ về nhau, đăng hình ảnh hay “tag” nhau trên mạng xã hội cũng dễ bị hiểu lầm có mâu thuẫn nội bộ hay bằng mặt mà không bằng lòng.

Jisoo cũng từng thẳng thắn tiết lộ các cô gái chỉ biết cười khi nghe tin đồn không vừa lòng về nhau: “Nếu có tin đồn chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi chỉ biết cười thôi. Nghe những tin đồn đó, chúng tôi hay đùa vui rằng: 'Sao em/chị không quảng bá cho sản phẩm của chị/em? Cũng vì vậy mà mọi người nói chúng ta mâu thuẫn nội bộ đó'".

Hơn hết, Lisa - Jennie lại là những idol nổi tiếng toàn cầu nên từng hành động của họ lại càng bị soi xét và đem ra “mổ xẻ” nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ những người trong cuộc là Lisa - Jennie mới có thể hiểu rõ họ dành tình cảm và sự quan tâm cho nhau như thế nào mà không nhất thiết phải “trưng bày” lên mạng xã hội. Thay vì chỉ trích, đặt nghi vấn chỉ vì những hành động “ảo” khoe ra để hàng triệu người thấy, hãy nhìn vào những hành động thật sự mà họ dành cho nhau để tin vào điều tích cực và tin vào việc, tình cảm của họ là chân thật.