Lisa vừa về Hàn đã có động thái đáp trả antifan, nói một câu đập tan tin đồn bất mãn Jennie

Vừa qua, Lisa (BLACKPINK) đã vướng phải không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Từ việc cô tham gia biểu diễn tại hộp đêm thoát y ở Pháp cho đến nghi vấn bị cho là bất mãn với chị em cùng nhóm - Jennie. Tuy nhiên ngay sau khi trở về Hàn Quốc từ Pháp, Lisa đã lập tức chia sẻ khoảnh khắc Jennie trong MV You And Me. Cô còn không quên đính kèm dòng trạng thái: “Can't stop watching" (Tạm dịch: Em không thể dừng xem được).



Lisa chia sẻ hình ảnh Jennie trong MV You And Me cùng dòng trạng thái “Em không thể dừng xem được"

Trước đó, Jennie đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc You And Me để dành tặng người hâm mộ. Thế nhưng khác hẳn với Jisoo - Rosé khi chia sẻ nóng liền tay, Lisa lại “bặt vô âm tín" và chỉ đăng tải hình ảnh để “trả nhà tài trợ".

Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn cô bằng mặt không bằng lòng với Jennie. Tuy nhiên với động thái mới nhất, đây được xem như động thái đáp trả những tin đồn vô căn cứ cũng như khẳng định tình cảm của Lisa dành cho Jennie.