BABYMONSTER cực “cháy” với loạt sân khấu xuất ngoại đầu tiên, netizen tấm tắc: Fanmeeting cỡ này concert cỡ nào!

Chiều 11/5, BABYMONSTER đã có buổi fanmeeting đầu tiên diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, nhóm chiêu đãi người hâm mộ hàng loạt những ca khúc nằm trong mini album đầu tay và gây sốt với tiết mục cover tiền bối.

Đặc biệt, BABYMONSTER còn khiến bầu không khí như muốn bùng nổ khi lần đầu trình diễn live các ca khúc như Like That, Batter Up, Stuck In The Middle (Remix) và không thể thiếu bài hát chủ đề SHEESH.

Trong đó, Like That là màn trình diễn khiến các fan của nhóm nhạc tân binh nhà YG “đứng ngồi không yên” bởi đây chính là ca khúc được rất nhiều khán giả mong chờ thưởng thức nghe live từ lâu.

Clip BABYMONSTER trình diễn ca khúc Like That

BABYMONSTER gây sốt với màn like đầu tiên ca khúc Like That

Cô nàng Ahyeon được lan truyền khoảnh khắc thần thái cuốn hút khi thể hiện Batter Up

Clip trình diễn ca khúc SHEESH tại fanmeeting

Tiết mục mở màn với SHEESH khiến cả khán phòng bùng nổ

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi tấm tắc vì fanmeeting của BABYMONSTER. Dù chỉ được xem online nhưng không ít ý kiến phải thừa nhận, 7 thành viên đã có đêm diễn vô cùng thành công và thậm chí không có dáng dấp của một show diễn đầu tiên do tân binh thể hiện.

Từ thần thái, vũ đạo, cách khuấy động không khí, màn giao lưu với khán giả cho đến cách xử lý sự cố cũng cho thấy BABYMONSTER được training rất kỹ lưỡng và chuyên nghiệp.

Nhiều bình luận còn hài hước “xin” YG đừng biến fanmeeting thành Coachella. Hay ý kiến khác lại khẳng định fanmeeting đã “cháy” như vậy thì chắc chắn concert trong tương lai của BABYMONSTER sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

BABYMONSTER gây ấn tượng với pha xử lý sự cố bị tắt nhạc trong fanmeeting

Nhóm nhạc nhà YG được nhận xét không hề mang dáng dấp của một tân binh