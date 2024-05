BABYMONSTER lần đầu xuất ngoại gây náo loạn sân bay, hoảng hốt khi thấy fan ngã trên thang cuốn

Chiều 9/5, BABYMONSTER đã có mặt tại sân bay để di chuyển tới Nhật Bản và chuẩn bị cho fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp mang tên BABYMONSTER Presents : See You There. Đây cũng là lịch trình xuất ngoại đầu tiên của nhóm nhạc "em gái BLACKPINK" sau khi debut với đầy đủ 7 thành viên.

Xuất hiện trước công chúng, 7 thành viên của BABYMONSTER gây bất ngờ khi thu hút rất đông cánh phóng viên có mặt và làm "náo loạn" sân bay. Trên nền tảng X (Twitter), không ít ý kiến phải tỏ ra ngỡ ngàng vì một nhóm nhạc tân binh lại có tầm ảnh hưởng nhiều đến vậy.

Clip BABYMONSTER làm "náo loạn" sân bay

Theo đó, dù được bảo vệ bởi rất đông nhân viên thuộc bộ phận an ninh nhưng BABYMONSTER vẫn di chuyển vô cùng khó khăn khi bị bao vây bởi hàng trăm người hâm mộ có mặt. Trong livestream ghi lại khung cảnh tại sân bay, không khó để thấy gương mặt hoang mang, đầy bối rối của cô nàng Ahyeon khi có quá đông người xuất hiện.

Không chỉ thế, khi nhóm di chuyển ở thang cuốn, đã có một số fan quá khích chạy tới thang cuốn bên cạnh để chụp hình thần tượng khiến một số người bị vấp ngã và đè lên nhau. Khoảnh khắc này không chỉ khiến các thành viên BABYMONSTER hoảng hốt mà vệ sĩ của nhóm cũng phải ra ký hiệu yêu cầu người hâm mộ cẩn thận.

BABYMONSTER gây náo loạn ngay khi bước vào sân bay

Khung cảnh hỗn loạn khi dàn tân binh nhà YG xuất hiện

Người hâm mộ có mặt liên tục xô đẩy

Một số fan còn vấp ngã ở thang cuốn bên cạnh vì chạy theo thần tượng

Biểu cảm hoảng hốt của Chiquita khi thấy fan ngã ở thang cuốn

Cô nàng Ahyeon không giấu được sự hoang mang tột độ vì khung cảnh đông đúc ở sân bay

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng cũng mô tả lại khung cảnh sân bay là vô cùng hỗn loạn khi đám đông liên tục xô đẩy nhau bất chấp bị đội ngũ an ninh ngăn cản. Khi những clip này được đăng tải, cộng đồng mạng cũng không khỏi sốc trước lượng người chào đón BABYMONSTER quá đông ở sân bay. Mặt khác, netizen cũng dành lời khen cho đội vệ sĩ của nhóm nhạc tân binh nhà YG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ để bảo vệ cho các tân binh trước sự áp lực khủng khiếp của đám đông vây quanh.

BABYMONSTER gây bất ngờ vì sức ảnh hưởng lớn khi xuất hiện ở sân bay

Sau loạt sân khấu quảng bá cho ca khúc SHEESH, BABYMONSTER sẽ có chuỗi sự kiện fanmeeting tại Nhật Bản, Jakarta (Indonesia), Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan trong tháng 5 và tháng 6. Tại sự kiện này, YG tiết lộ BABYMONSTER sẽ thể hiện toàn bộ ca khúc trong mini album và cover cả những bản hit của tiền bối. Sự kiện fanmeeting đầu tiên của BABYMONSTER sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào ngày 11/5 tới đây.