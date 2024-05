Thành viên BABYMONSTER gặp sự cố ngã lật cổ chân trên sân khấu

Chiều 11/5, BABYMONSTER đã có fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp tại Tokyo, Nhật Bản. Dù là sự kiện xuất ngoại đầu tiên nhưng nhóm nhạc nhà YG khiến khán giả phải thừa nhận, từ thần thái, cách khuấy động không khí cho đến xử lý sự cố đều được training kỹ lưỡng từ công ty chủ quản.

Đáng chú ý, trong màn trình diễn ca khúc Like That, thành viên Rora bất ngờ gặp sự cố ngã lật cổ chân trên sân khấu.

Điều này khiến cho cô nàng bị ngã ngửa ra đằng sau và không giấu được sự đau đớn. Tuy nhiên sau đó Rora vẫn cố gắng giữ sự chuyên nghiệp, tiếp tục đứng dậy và biểu diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng cho cô nàng Rora khi bị ngã lật cổ chân mà vẫn phải tiếp tục biểu diễn. Những ý kiến khác lại dành sự động viên cho thành viên BABYMONSTER vì sự chuyên nghiệp dù chỉ mới là tân binh.

Clip BABYMONSTER trình diễn ca khúc Like That

Rora bất ngờ gặp sự cố ngã trẹo cổ chân trên sân khấu

Nhưng sau đó cô nàng vẫn đứng lên biểu diễn chuyên nghiệp như chưa có chuyện gì xảy ra

Hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi xót xa

Trước đó khi nhảy cover ca khúc As If It's Your Last của đàn chị BLACKPINK, BABYMONSTER đã gặp phải sự cố âm thanh khi bất ngờ nhạc bị tắt đến hai lần. Biểu cảm giận dỗi của Ahyeon hay các thành viên khiến người hâm mộ thích thú vì quá đáng yêu. Ngay sau đó để chữa cháy, BABYMONSTER đã hát chay luôn ca khúc của đàn chị và thể hiện khả năng live vocal "đỉnh chóp" khiến người hâm mộ thích thú. Cộng đồng mạng còn hài hước cho rằng sự cố này là do YG "làm màu" để chính minh năng lực của gà nhà mà thôi.